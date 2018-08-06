超燃电竞 三星SSD约你明年再燥起来!

18年8月3日-6日，第16届中国国际数码互动娱乐展览会(简称：ChinaJoy)在上海隆重举行。作为全球数字娱乐领域最具影响力的盛会之一，满载着万千玩家们高涨的热情，场馆内声浪不断，激情澎湃。

18年8月3日-6日，第16届中国国际数码互动娱乐展览会(简称：ChinaJoy)在上海隆重举行。作为全球数字娱乐领域最具影响力的盛会之一，满载着万千玩家们高涨的热情，场馆内声浪不断，激情澎湃。

作为存储界高帅富的Samsung SSD ，也首次携自家诸多游戏装备亮相本届ChinaJoy，从价格亲民、性能卓越的三星860 EVO，到骨灰级玩家标配的三星970 NVMe M.2 SSD，让各位星粉嗨玩到爽。

其中，RNG绝地求生战队，也在8月5日空降三星SSD展台现场，与玩家近距离互动，上演吃鸡精彩体验赛, 一众重磅电竞大咖的到场助阵也让现场人气爆棚。

除此之外,众多绝地求生电竞玩家摩拳擦掌跃跃欲试,在三星SSD以及三星其他电竞装备的助力下,迎来了上分的”春天”。现场氛围热烈,上演了一场高规格的水友赛。

现场各种精彩互动也是让玩家纷纷驻足。

此次ChinaJoy, 三星除了展示自家主打的存储产品， 游戏主机、显示器等硬件也在此次展会上亮点频现。三星近几年在电竞游戏方面也是大力投入，支持战队和赛事，并发布了大量相关产品,致力于为每一位电竞玩家带来更多的惊喜和体验。

这次没玩够? 电竞热情不灭,三星约你明年ChinaJoy再燥起来。