助力ChinaJoy， RNG包装三星SSD限量发行！

ChinaJoy火热来袭，各位游戏玩家是不是已经迫不及待想要去现场体验各种新品游戏及高端装备了？

ChinaJoy火热来袭，各位游戏玩家是不是已经迫不及待想要去现场体验各种新品游戏及高端装备了？

随着近几年竞技游戏的大热，电竞赛事也受到越来越多年轻人的追捧，电竞事业的快速发展今非昔比，离不开游戏公司的推陈出新和硬件厂商的不断进取，作为全球知名大厂的三星品牌，对于电竞事业的支持可以说始终如一，从不断追求极致的硬件创新，到对各种赛事及俱乐部的大力赞助，都彰显三星品牌的领导地位。

2018ChinaJoy期间，三星品牌特别邀请RNG绝地求生战队这支冠军战队空降三星SSD展台，与现场观众近距离互动，上演精彩对战，让现场观众亲身感受电子竞技的魅力，与此同时，在8月3日-6日期间，天猫三星存储旗舰店特别推出RNG限量定制版包装SSD,购买860及970所有固态硬盘，便能把冠军战队抱回家，与三星SSD一起体验电子竞技的魅力。

活动期间，购买任意一款500G以上容量SSD，还可获得一次抽奖机会，奖品还有120G固态硬盘，RNG原版战服，RNG玩偶，RNG签名照，K8耳机等好礼。

关注天猫三星存储旗舰店，与RNG一起为荣誉而战。