VIPKID启动V+战略：深度融合云计算、大数据以及AI技术，推出全球首个第三代在线教育技术引擎

8月2日消息，为继续打造完整的K12教育生态，满足不同年龄、不同地区学生的高品质学习需求。全球最大的在线少儿英语品牌VIPKID今日召开战略发布会，发布了以教育、科技、服务为核心的“V+战略”。

8月2日消息，为继续打造完整的K12教育生态，满足不同年龄、不同地区学生的高品质学习需求。全球最大的在线少儿英语品牌VIPKID今日召开战略发布会，发布了以教育、科技、服务为核心的“V+战略”。

在教育科技创新上，VIPKID发布了通过打造全球首个第三代在线教育技术引擎，AI+数据赋能教学全场景闭环，覆盖全球16国55城的稳定的教育网络系统“星云系统”以及三大能力构建业界高级别安全保护体系等技术创新来引领在线教育行业发展。短短五年时间，VIPKID在技术上完成了从在线化、数字化、到智能化的“三级跳”。

“相比第一代、第二代，第三代在线教育引擎更加强调全流程的智能化”， VIPKID创始人及CEO米雯娟介绍，第一代在线教育技术引擎主要解决的是供、需两端的基础连接，让数十万有学习需求的中国儿童通过互联网得以接触到大洋彼岸的优质师资。而第二代技术引擎则更专注于教学数据的积累，通过记录学习行为提升知识吸收效率。在第三代教育技术引擎上，教育系统开始呈现“智能化”的特征，借助智能推荐、语音图像识别等人工智能领域的应用，对学员的学习路径持续不断地进行优化。

为了给“智能化”提供一个全新的坚实的云计算基础设施，VIPKID创始人及CEO米雯娟表示全球首个第三代在线教育技术引擎，通过创新的在网络、计算、混合云存储以及安全方面打造具备服务全球在线教育服务的云计算基础设施层。通过具有全球高可靠低延时网络系统、部署在全球9大数据中心100台GPU集群以及采用全球离线分布式数据存储引擎和高性能在线存储引擎的混合云存储，为教育系统开始呈现“智能化”需求提供坚实的基础。

我们知道，在线教育一个核心的就是需要一个稳定可靠的网络环境，因此VIPKID推出全球最稳定的网络系统——“星云系统”。该系统具备全球SDWAN动态加速网络，同时具有低延迟、高可靠性的特点，能够根治跨洋教育中数据传输不稳定的“顽疾”。据介绍，星云系统覆盖了全球35个国家的5条跨海专线，在16个国家、55个城市完成数据中心传输节点布局，能够根据实时动态在一分钟内完成智能切换。这项技术的面世将为1亿儿童流畅学习体验提供可靠保障。

VIPKID技术副总裁张燕静也表示，网络稳定是在线教育课程质量的红线，要想实现全球范围内优质教育资源普惠，高效传输是最先应该被考虑的问题，这也是VIPKID一直以来在技术上重点攻克的方向。

数据显示，VIPKID拥有超过6万名北美外教和50万付费学员，每日课程数量超过18万节，其规模全球第一。运维能力上，VIPKID课程并发数量高达2.3万节，相当于四万名人气网红同时在线直播，而课程延时小于200ms，如此强大的数据承载能力得益于“星云系统”对连接技术的深度优化。在传输过程中，星云系统可抵抗50%的音视频传输网络丢包，能够应对各种极端的用户场景。同时，该项技术可对全球范围内任意连接节点的丢包、延时、抖动实时检测，一经发现会启动秒级智能切换方案，保证跨洋课堂的高清音、视频通信，为流畅的课堂体验打下坚实基础。

VIPKID年新增课程数据量达到了10PB级别，如此庞大的数据量对其运营维护和安全提出了更高的要求。发布会上，VIPKID推出了业界最高级别安全保护体系，平台的攻防对抗能力、数据安全能力、24小时持续安全运营能力都得到了国际信息安全管理体系和公安部信息安全等级保护的双层认证，把外教、学生乃至公司运营数据隐私妥帖地放入了“保险箱”。

与微软中国达成深度战略合作 共同探讨AI教育解决方案

在发布会上，VIPKID宣布与微软中国达成深度合作，双方将就智能约课、智能销售质检及助理、学生老师课堂行为和教学质量分析等应用层面展开进一步研发，推动更多孩子个性化学习的实现，保障良好的在线学习体验。此前，VIPKID已成功引进微软技术的Microsoft Azure 公有云作为数据存储平台，并支持每日超过450万分钟上课时长。

对于双方的战略合作，微软(亚洲)互联网工程院常务副院长张祺表示：“微软看重的是VIPKID积累的最丰富的业界教育视频数据和初具规模的人工智能能力，希望双方的合作能够在教育领域迸发出巨大的应用效能。”

作为全球最早探索人工智能技术应用的企业，微软在AI业务应用上的深厚经验有望为VIPKID的用户带来更加流畅、高品质的学习体验，也能够帮助VIPKID进一步降低运营成本，提升企业组织效率。当前，微软的 RestNet物体识别正确率高达 96%，语音识别错误率已降低至5.1%，达到了专业速录员的水平。此外，微软也通过用户行为分析与需求预测等技术，帮助惠普等大型公司的客服部门提高了服务效率，使其从成本中心转变为盈利中心。早前，微软中国还与教育部展开了虚拟现实技术等新技术、新模式在教育行业的应用。

借助AI、AR、大数据等技术，VIPKID的“在线课堂”实现了“教学评练测” AI全覆盖。在人脸识别、面部表情分析、语音语速识别、手势识别等人工智能的应用上，VIPKID进行了大量的尝试。不久前，VIPKID就推出智能产品“AR变脸”，外教在上课的过程中，可以根据教材内容及教学场景，“一键召唤”虚拟动态贴纸，变身为小兔子或是小狗等卡通形象，通过吸引孩子的注意力提升教学效果，真正将技术落实到教学场景中，让在线课堂更加“智能化”。

科技创新之外，教学内容创新不可或缺

除了科技创新，其强大的国际化教研团队在8月2日也正式对外亮相。据悉，该团队成员超过400人，平均教研经验达8年，其中外籍成员占比达15%。据业内人士表示，这是国内在线教育企业中唯一一家具备自主研发能力的教研团队，专门负责教材本土化研发，在VIPKID内部称为“最强大脑”。在教研内容质量的坚持自主创新，也让VIPKID在全球范围内获得了认可。现场VIPKID宣布与Houghton Mifflin Harcourt(HMH)、牛津大学出版社等全球11家国际顶尖权威版权机构确立战略合作伙伴关系。其中，美国国家地理学习亚洲业务发展总监Erik Gundersen就坦言，之所以会选择VIPKID合作，最核心的原因是VIPKID在教研和内容开发方面的专业度，以及它在全球教育领域的影响力。

VIPKID作为国内首家真正基于全球化构建其业务的在线教育科技公司——利用科技手段，整合全球资源，为全球用户服务，并建立起全球化的组织管理和品质控制标准——它不但将最优质的北美教育资源带给了中国儿童，也在向全世界扩散中国科技公司的能量。经过4年多的努力，VIPKID海外学员已经覆盖日本、巴西、法国等全球63个国家。

“我们有信心让优质教育模式走出海外，为全球儿童带来高品质的教育。我们将致力于打造以教育科技为载体的‘文化航母’，打破空间和时间上的限制，努力实现全球个性化教育，把全球下一代小朋友都培养成面向未来的‘世界小公民’”，米雯娟表示。