青云QingCloud发布文件存储，进一步完善软件定义存储解决方案

QingStor文件存储就是青云发布的重磅产品之一。QingStor文件存储完善了QingStor软件定义存储产品线，结合QingStor文件存储将与 QingStor对象存储、QingStor NeonSAN 两款重量级产品，QingStor

7月27日, Cloud Insight Conference 2018云计算峰会在北京举行。Cloud Insight Conference 2018云计算峰会是在前三届 QingCloud Insight云计算峰会的基础上全新升级。

青云QingCloud CEO黄允松表示经过五年发展, 青云QingCloud全面战略升级,完成了全栈云产品线布局,从一家技术领先的云服务商成长为拥有完整ICT能力的服务商，致力于为企业用户提供以软件为灵魂的云端ICT服务。

作为技术驱动的ICT服务商,青云QingCloud在技术和产品领域的创新，从末停止。青云QingCloud CTO甘泉在大会上宣布了青云年度研发战略并发布了 KubeSphere容器管理平台、 Anybox企业云盘、光格网络 SD-WAN、 Openpitrix多云应用管理平台、 QingStor文件存储、SDN3.0,以及青立方下一代超融合系统等一系列重磅产品及服务。

QingStor文件存储就是青云发布的重磅产品之一。QingStor文件存储完善了QingStor软件定义存储产品线，结合QingStor文件存储将与 QingStor对象存储、QingStor NeonSAN 两款重量级产品，QingStor能够为用户提供包括极致性能的块存储、弹性使用的文件存储以及海量非结构化数据的对象存储。此次推出的QingStor文件存储能够为用户提供按需使用、弹性扩容、智能管理的分布式文件存储系统。

青云QingCloud存储高级技术专家宁安认为 QingStor文件系统的发布，让QingStor的具备三款产品及其应用场景：

一是具有超高性能的NeonSAN，是以块驱动的方式来暴露访问结果，适用于数据库和虚拟化场景。

二是对象存储，能够存储海量的非结构化数据，是以HTTP API的方式暴露结果，主要面向新型web应用。

三是分布式文件存储，弹性使用的文件存储，是以网络挂载的方式让传统应用能够突破单机的容量限制和性能限制。

为什么青云发布新一代分布式文件存储系统？

青云QingCloud 发布的QingStor文件存储，首先是云计算市场对于分布式文件存储的需求旺盛。Gartner的市场分析报告，谈到“文件存储在当前市场需求中占据主流”，像媒体领域、高性能计算领域，都需要文件存储，文件存储市场应用场景非常广泛。

其次，过去十几年出现的分布式文件存储系统在使用过程中面临了各种挑战和瓶颈。2000年以后出现了分布式文件系统，分为两种架构：一种是以Hadoop HDFS和LusterFS为代表的集中式索引架构，这种架构的缺点在于文件数量会受到单节点和索引节点容量限制；二是全对等Hash架构，完全抛弃单独的索引节点，其代表是GLuster和Ceph，这种架构的问题在于扩展扩容不方便，一致性较差。

因此，下一代分布式文件存储需要全面支持云应用，无缝兼容传统应用、按需使用，弹性扩容、智能管理与运维，避免人工运维带来的很多成本问题、以及高可用，7*24小时可用等新的需求。

那么QingStor文件存储如何做到架构创新，从而避免之前的问题呢？

首先，基于分布式块存储NeonSAN。它是具有高性能、强一致的块存储，没有本地文件系统在里面。如图有两种节点：分布式网关和NeonSAN。

第二，无限水平扩展。通过目录和文件分离存储的架构，元数据层存储所有索引目录，可以定位文件具体位置；还有一个组件是控制层，负责下层块设备的空间分配和事务管理。

第三，并行处理架构。所有的网关节点和NeonSAN节点是全互联的关系，每个节点之间都可以相互访问，且是通过最短路径。集群内数据复制与业务访问分离，分别通过不同的网络，因此在数据迁移和扩容时，不会对业务有任何影响。

采用了下一代分布式文件系统的QingStor分布式文件存储能做到安全可靠、强一致、高可用，并且具有超高性能、弹性可调等企业级特性，并且对成本做出了优化。