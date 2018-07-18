伴随着云计算在中国的发展，中国云计算大会迎来了自己的第十届。这10年正是中国云计算产业蓬勃发展的10年。10年来，云计算技术逐步地融入工业、交通、金融、医疗、生活服务、教育等众多行业领域，广泛地服务于实体经济，成为众多企业数字转型的核心关键技术，在中国制造向中国智造的升级、工业化和信息化的融合过程中扮演着越来越重要的作用。与此同时，云计算产业生态也得到了不断完善和丰富。另一方面，云计算正在成为大数据、区块链、人工智能等新一代信息技术的基础，成为企业创新创业和向数字化、网络化、智能化转型的重要力量，推动着数字经济在中国的成长壮大。

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，在党的十九大上明确提出要"推动新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展"、"推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合"，这些要求的落实必将推动云计算的进一步发展。同时还有"中国制造2025"和"十三五"规划以及《云计算发展三年行动计划（2017-2019年）》等一系列战略的指引，我们相信云计算将会迎来一个新的发展阶段。

为了更好地推进云计算技术交流，促进云计算大数据产业的生态建设，加速云计算技术向行业渗透，以更好地服务实体经济和壮大中国数字经济产业，在国家发展和改革委员会、工业和信息化部、中国科学技术协会、北京市人民政府的指导下， 中国电子学会将于 2018年 7 月 23-25 日在北京国家会议中心举办"第十届中国云计算大会"。此次会议以"聚力云上生态 推动产业升级"为主题，承继前九届大会的成功经验，采用全体大会、专题论坛、展览展示和社交互动平台等形式，邀请海内外权威嘉宾，继续为业界搭建一个云计算大数据技术、产业和应用多领域最具影响力的交流和传播平台。