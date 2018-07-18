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第十届云计算大会

聚力云上生态 赋能实体经济

2018年7月23-25日 北京·国家会议中心

大会介绍

伴随着云计算在中国的发展，中国云计算大会迎来了自己的第十届。这10年正是中国云计算产业蓬勃发展的10年。10年来，云计算技术逐步地融入工业、交通、金融、医疗、生活服务、教育等众多行业领域，广泛地服务于实体经济，成为众多企业数字转型的核心关键技术，在中国制造向中国智造的升级、工业化和信息化的融合过程中扮演着越来越重要的作用。与此同时，云计算产业生态也得到了不断完善和丰富。另一方面，云计算正在成为大数据、区块链、人工智能等新一代信息技术的基础，成为企业创新创业和向数字化、网络化、智能化转型的重要力量，推动着数字经济在中国的成长壮大。

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，在党的十九大上明确提出要"推动新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展"、"推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合"，这些要求的落实必将推动云计算的进一步发展。同时还有"中国制造2025"和"十三五"规划以及《云计算发展三年行动计划（2017-2019年）》等一系列战略的指引，我们相信云计算将会迎来一个新的发展阶段。

为了更好地推进云计算技术交流，促进云计算大数据产业的生态建设，加速云计算技术向行业渗透，以更好地服务实体经济和壮大中国数字经济产业，在国家发展和改革委员会、工业和信息化部、中国科学技术协会、北京市人民政府的指导下， 中国电子学会将于 2018年 7 月 23-25 日在北京国家会议中心举办"第十届中国云计算大会"。此次会议以"聚力云上生态 推动产业升级"为主题，承继前九届大会的成功经验，采用全体大会、专题论坛、展览展示和社交互动平台等形式，邀请海内外权威嘉宾，继续为业界搭建一个云计算大数据技术、产业和应用多领域最具影响力的交流和传播平台。

云直播
[直播员]刘新萍 07-25 11:55
云计算应用高峰对话环节：招银云创PaaS技术总监陈沙克、京东基础架构部高级技术总监鲍永成、 华胜天成科技股份有限公司董事长兼总裁王维航、红帽中国首席架构师张家驹几位嘉宾就“聚力 赋能”议题展开讨论。
[直播员]邹大斌 07-25 11:52
云计算如何落地，在云上区块链、AI、大数据各自在云上会有更好的发展技术。圆桌对话环节，至顶网总编高飞与京东基础架构部高级技术总监鲍永成、华胜天成高级副总裁魏璟、招商云创PaaS技术总监陈沙克、红帽中国首席架构师张家驹共同进行探讨。
[直播员]任新勃 07-25 11:05
北京邮电大学教授，智能通信、导航与微纳系统实验室主任邓中亮分享了位置服务与云计算，包括无线网络高精度位置感知与云服务，关键在于定位的准确。同时展望了未来泛在，无缝，通导一体化位置服务基础设施，实现能通信就能精准定位。
[直播员]刘新萍 07-25 10:49
北京中电普华信息技术有限公司云计算事业部研发中心总经理董爱强在大会上主要介绍了一体化开发平台，从2012年加大开发平台的角度，打造了统一法平台。2017年结合新技术，推出了一体化开发云平台，过程中也结合甲方公司的思考，把安全资产做到更加安全，网络统一打通，相关研发工具够统一，同时进行安全扫描，鉴定和安全上线。
[直播员]陶婧婕 07-25 10:19
用友网络科技股份有限公司高级副总裁杜宇发表了题为“数字化商业下的新企业服务”的主题演讲，他表示，在新的数字经济时代，我们怎么样用新的企业服务去服务于这些企业，帮助他们去解决生产、经营过程中的问题，才是我们最需要做到的。
[直播员]刘新萍 07-25 09:37
用友网络科技股份有限公司高级副总裁杜宇分享“数字化商业下的新企业服务”，他提到，数字化转型已成为如今企业的必走之路，其中数字化企业相比于非数字化企业，在盈利能力上高出26%，市场价值高出12%，利用现有资源可多获取9%的收入，制造企业中有一半的收入将源于数字化服务。
[直播员]高玉娴 07-25 09:35
航天云网北京航天智造科技副总经理侯宝存在会上介绍了航天云网的工业互联网平台建设与实践，他表示，未来平台的目标是通过“互联网+先进制造业”的理论与核心技术，实现自主可控的同时，服务于企业上云与转型升级。
[直播员]刘新萍 07-25 09:19
至顶网总经理高飞担任今天大会主持人
[直播员]邹大斌 07-25 09:16
第十届中国云计算大会第二天，精彩继续。航天云网北京航天智造科技发展有限公司副总经理侯宝存做开场演讲，基于云制造理念推出的INDICS工业互联网平台是主要演讲内容。
[直播员]陈广成 07-24 18:05
中国联通云数据有限公司云网协同产品部副总经理朱子凡在《云联网-创新驱动，助力企业轻松入云》主题演讲中特别指出了中国联通云联网业务，他介绍说云联网以联通集团骨干网为承载网络，使用SDN技术，为混合云场景（含公有云、私有云及数据中心托管）提供了可自服务的快捷、弹性、随选的全国组网方案，从而解决不同地域，不同网络环境间多云互联的问题，实现异构混合云组网。
[直播员]刘新萍 07-24 16:24
江苏徐工信息技术股份有限公司总经理张启亮提到了目前工业互联网平台呈现出的五大态势，一是IaaS已成定局，PaaS以专业性和通用性为主，SaaS向专业化纵深发展；二是工业PaaS是平台发展的突破口；三是制造业是工业PaaS建设的主力军；；四是互联网企业会快速成功为PaaS的另一主办军；五是工业大数据是价值网络的核心纽带。
[直播员]刘新萍 07-24 16:19
江苏徐工信息技术股份有限公司总经理张启亮分享了工业互联网的发展现状及相关平台案例。工业互联网是制造强国建设的重要基础和关键支撑，是两化融合纵深发展的必然趋势。
[直播员]刘新萍 07-24 16:11
EEE Fellow、国家千人计划专家须成忠发表“云计算回顾与展望” 主题演讲，他阐述了云计算近些年的发展历史，提到区块链、物联网、机器学习等热门技术需与云计算相结合才能发挥其价值。
[直播员]陶婧婕 07-24 15:38
阿里巴巴集团副总裁刘松表示，云计算不仅仅是云计算，在云计算里面，有1%的顶尖工程师继续研究技术就好了，99%的工程师应该在云上面学会通过大数据、人工智能和物联网不断地创新，通过这个生态借助数据不断地改造行业、实体经济和物理世界，才是更大的。
[直播员]陶婧婕 07-24 14:57
阿里巴巴集团副总裁刘松发表了题为“云计算驱动数字经济发展和实体经济智能化创新”的主题演讲，当前，新一轮数字化转型浪潮正在世界范围内掀起，作为数字化基础设施，云计算在经济和产业数字化转型过程中扮演着至关重要的角色，它是城市和企业数据化的物理承载、数据智能创新的基础支撑，基于云的创新模式将成为推动数字经济发展的必然选择。
[直播员]刘新萍 07-24 14:35
京东集团副总裁刘子豪发表以“云有新升 智能开启无限可能”为主题的演讲，他讲述了云计算的发展历程，在2010年至今是云计算落地的阶段；2020年是技术驱动阶段；在未来，刘总大胆预测接下来云计算将是数据驱动的时代。
[直播员]刘新萍 07-24 11:46
云计算大数据最佳实践奖
[直播员]刘新萍 07-24 11:35
云计算大数据服务卓越产品及解决方案奖揭晓
[直播员]刘新萍 07-24 11:32
颁奖环节，哪些企业入围名单？马上揭晓
[直播员]任新勃 07-24 11:30
中国移动政企分公司副总经理张志宏在演讲中提到“业云融合”通过专线+云、物联网+云、流量+云以及ICT+云来为企业和用户提供方便、低成本的服务。
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现场直击

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中国移动政企分公司云计算中心副总经理张志宏发表了“打造云网生态、助力行业创新”的主题演讲。张志宏在演讲开始谈到自己是第十次来参加中国云计算大...

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精彩瞬间
大会日程
日期 日程安排
7月23日 闭门论坛-超融合技术架构论坛
专题论坛-云计算大数据青年科学家论坛
7月24日 全体大会
云界十年 颁奖典礼
中国云计算大数据展览会
7月25日 全体大会
云计算核心技术与实践专题论坛
大数据与人工智能专题论坛
云计算应用开发与运维专题论坛
云计算大数据安全专题论坛
云制造与企业数字化转型专题论坛		 区块链技术与应用专题论坛
云计算大数据与健康医疗专题论坛
云计算金融大数据与业务创新专题论坛
人工智能及AI芯片设计专题论坛
中国云计算大数据展览会
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