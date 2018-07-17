半年盘点：2018年10个最热门数据存储初创公司

下面让我们来看看这10家要么最近刚刚走出隐身模式、或者推出了首款产品的独立存储初创公司

投资不断

投资者发现不乏存储公司可以下，无论这些公司是开发通用存储、特定应用存储还是云存储。

下面让我们来看看这10家要么最近刚刚走出隐身模式、或者推出了首款产品的独立存储初创公司。

Alluxio

创始人：李浩源

Alluxio最早在美国加州大学伯克利分校的AMPLab是以Tachyon成立的。这家位于美国加利福尼亚州圣马特奥的公司，提供了对内部、云端或两者的企业数据进行全局访问的技术，可管理应用与文件或对象存储之间的通信，并将文件数据视为对象存储，反之亦然。Alluxio集群充当连接存储系统中数据的一种缓存。

Attala Systems

总裁、CTO：Sujith Arramreddy

Attala公司位于美国加利福尼亚州圣何塞市，是一家基于横向扩展结构的可组合式存储基础架构开发商。该架构使用标准以太网网络来连接多个服务器和存储节点，可动态地将NVMe卷从无服务器存储节点连接到服务器、虚拟机或容器，其中应用驻留的延迟低至15微秒。

Cloud Daddy

创始人、CEO：Joe Merces

Cloud Daddy公司位于美国新泽西州普林斯顿，在6月底通过推出Secure Backup进入存储市场。Secure Backup将AWS原生备份和灾难恢复功能、安全性和基础架构管理整合到单一产品中，提供从免费版到企业版的多个版本，具有全面的多租户数据保护和恢复功能以及完整的安全功能，包括实例防火墙和规则，以及安全组管理。

HYCU

CEO：西蒙泰勒

HYCU是一家位于美国波士顿的数据保护技术开发商，最初是专门面向超融合基础设施环境的。该公司今年年初从总部位于荷兰的Comtrade Software公司剥离出来。HYCU的数据保护技术最初是为Nutanix超融合基础设施平台开发的，但现在也支持VMware ESX管理程序。

Liqid

联合创始人、CEO：Sumit Puri

Liqid位于美国科罗拉多州布鲁姆菲尔德，它的Liqid Composable技术利用行业标准的计算、网络、存储和GPU组件，提供了一个由分散资源池构建的可扩展架构。这些资源可以分解、池化、编排，并在裸机层面按需跨PCIe结构进行重新调整，延迟在亚微秒级。

Morro Data

创始人、CEO：Paul Tien

Morro Data位于美国加利福尼亚州弗里蒙特，它的CloudNAS混合云文件服务可以覆盖从单一设备到多站点企业，提供主存储和归档存储，即时文件同步，以及跨多个站点的共享和协作。CloudNAS将CacheDrive的高速文件访问和NAS SMB接口进行结合，并把云存储视为本地NAS文件服务器。

OpenIO

CEO：Laurent Denel

OpenIO开发的技术可以把商用服务器转换为大型对象存储和计算池。OpenIO 的OpenIO SDS软件可以在1个CPU内核和512 MB RAM上运行，几乎可以在任何硬件上使用。OpenIO可以在从远程嵌入式设备到数据中心的各种环境中安装相同的软件，以存储、保护、处理和服务于几乎任何对象数据。

RStor

创始人，首席执行官：Giovanni Coglitore

位于美国加利福尼亚州萨拉托加市的RStor，在今年推出了RStor Multicloud平台，该平台将私有数据中心和公有云资源聚合到一个结构中。数据可以快速移动到计算资源，反之亦然。此外RStor还推出了Data Lake，这是一项位于云边缘的企业存储服务，可帮助企业安全地访问内部IT、公有云和超级计算中心的数据。

Storbyte

CEO：Steve Groenke

闪存存储技术开发商Storbyte在4月走出隐身哦是，推出了新的闪存存储阵列，使用模块化闪存以及专利技术，提供企业级性能，并承诺大大延长内存的使用寿命。这家位于美国华盛顿特区的公司推出的全闪存阵列采用Eco-Flash全闪存模块，旨在长期保持性能水平。

Termaxia

CEO：Changbin Liu

Termaxia开发了针对对象数据的EB级高性能大数据存储系统，既可通过面向Amazon S3和OpenStack的API支持对象数据，又可以通过面向POSIX、NFS和Hadoop的API支持文件数据。这家位于美国费城的初创公司表示，与传统系统相比，Storbyte平台的功耗不到其1/5，硬件需求不到一半，同时还提供了随时部署和简单的管理和监控功能。