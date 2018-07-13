企业上云的“敲门砖”

今年两会提出"百万企业上云计划"，提出顺应时代发展不仅要做到企业数字化转型，而是要打通企业客户数字化"云"转型之路，企业上云成为一个发展趋势，Infortrend跟随"百万企业上云计划"推出Eonstor GSc混合云存储……

今年两会提出"百万企业上云计划"，提出顺应时代发展不仅要做到企业数字化转型，而是要打通企业客户数字化"云"转型之路，企业上云成为一个发展趋势，Infortrend跟随"百万企业上云计划"推出Eonstor GSc混合云存储，能够帮助企业用户轻松对接云端，成为企业上云的"敲门砖"。





企业上云究竟如何部署？会不会对企业数据安全有影响？数据上云后再读取速度会不会慢？会不会增加带宽成本？都是摆在眼前非常现实的问题。

Eonstor GSc特别为企业用户提供简化的连接云方案，企业不需要改变现有的IT环境和应用，以透明的方式帮助本地存储数据对接云端。提供云缓存功能，让访问云端数据如同访问本地数据一样方便快捷。并支持以差异化的方式进行云备份与云分层管理。高效率、低预算，安全可靠解决企业上云的后顾之忧。

Eonstor GSc混合云存储适用于广电、医疗、企业、安防、教育、制造等各类行业，通过GSc混合云存储设备助力企业快速获取数字化能力，实现创新转型发展。





支持企业本地数据无缝对接云端

GSc 支持通用协议（例如，NFS / CIFS / FTP / Rsync / iSCSI），帮助企业IT进行文件级和块级的云端/本地端数据访问。因此，企业无需重新设计现有的IT系统或应用架构即可上云。





加快文件访问速度

由于云数据通过网络进行访问，因此访问速度较慢且延迟较高，导致用户体验不佳。GSc 可以将频繁访问的数据放在本地存储上，从而使大部分数据访问速度与本地一样快。





高级缓存设置

借助超过9种不同类型的缓存策略，IT管理员可以根据自己的需要设置缓存。默认缓存策略将下载数据保存到本地缓存，如果本地空间不足，系统将删除不常访问的文件。高优先级策略允许数据连续保留到本地缓存文件夹，例如经常使用的工作文件。写不可缓存允许用户将数据直接保存到云，而不是将数据保存到本地缓存，例如，数据备份文件。这些缓存策略的设置让用户优化本地缓存空间的使用，并提高数据访问的效率。





为企业提供高效安全的数据保护

防止数据泄露一直是企业上云的首要考虑因素之一。GSc针对数据解密，让用户保留加密密钥，确保公有云数据不被任何人解密。另外，所有与云的传输都经过SSL/TLS加密，为数据的安全多加一层保护。





降低云存储和网络带宽的成本

云存储成本主要来自于云上数据占用空间的大小，以及传输时所需的网络带宽。GSc 内置重删/压缩功能，可以减少云端数据空间不必要的使用，节省云存储和网络带宽的成本开支。





支持大数据扩展

云存储的一个主要优势是灵活的可扩展性。EonCloud Gateway支持高达2PB的云存储容量，可保存数十亿个云文件，完全满足企业云对海量数据的需求。





访问控制列表（ACL）通过云将多个本地存储同步

当企业通过云将文件共享给多个本地存储时，由于云的文件系统不支持ACL，造成IT管理变得困难，所以保持文件的访问控制一直是个具有挑战性的问题。GSc在多个存储环境下，通过云提供访问控制列表同步机制，从而解决这一难题。





EonOne - 便于使用的存储管理界面

随着存储平台的不断发展，EonStor GSc采用了全新的EonOne管理软件，帮助客户提高存储和服务效率，从而降低操作的难度。直观的界面设计允许集中管理多个系统，并可以监控性能与容量的使用情况，还能完成所有相关的系统配置。





通过以上对GSc功能特性的详细介绍，不难看出此款产品主打云端业务，帮助企业更好的实现本地和云之间通过透明方式迁移管理数据，从而实现云端部署的流程化，成为企业未来发展的新助力。