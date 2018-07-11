凯文·凯利2018最新演讲：未来25年将发生什么

《连线》杂志创始主编凯文·凯利发表了《What is Next》的主题演讲。凯文·凯利被看作是“网络文化”的发言人和观察者，他的书可能大家也很了解，《失控》《科技想要什么》和《必然》等书籍，影响了很多信息科技领域的从业者，人们也经常亲昵地称他为KK，

2018年7月10日－12日，2018中国大数据应用大会在成都召开，大会以"大数据赋能数字中国"为主题。由成都市人民政府指导，中国大数据专家委员会、中国电子信息产业集团有限公司中国电子学会、四川省经济和信息化委员会主办，世界工程组织联合会工程技术创新委员会（WFEO-CEIT）、成都市经济和信息化委员会、成都市博览局全力支持，中国电子器材有限公司、中国电子学会科技交流中心承办，业内知名媒体至顶网与科技行者协办。

在11日的主会现场美国著名的杂志，《连线》杂志创始主编凯文·凯利发表了《What is Next》的主题演讲。凯文·凯利被看作是“网络文化”的发言人和观察者，他的书可能大家也很了解，《失控》《科技想要什么》和《必然》等书籍，影响了很多信息科技领域的从业者，人们也经常亲昵地称他为KK，在今天的演讲中畅谈了包括大数据在内的未来科技产业版图——下一个是什么。

《连线》杂志创始主编凯文·凯利

以下是凯文·凯利演讲实录：（内容根据现场速记整理，未经发言嘉宾确认，仅供参考，谢绝转载）

凯文·凯利：我非常高兴能够来到中国，我认为中国将是未来的一个引领者，我想讲一讲未来25年技术的发展趋势，每个人都想知道互联网之后的一个大的东西是什么，手机之后是什么？我想接下来的下一个大的趋势就是在互联网在智能手机之后到底会是什么？阿里巴巴、微信之后后面大的趋势是什么呢？我想这会和大数据有关，但是现在这个东西并没有一个具体的名字，所以接下来想来谈一谈未来25年中的大趋势，这个东西不会明年就会发生，甚至五年之后都不会有，可能它会花几十年的时间才会发生。

想想如果你现在是在1990年，可能很多人90年还没有出生，你想想一下你生活在90年有些人跟你谈网络、移动电话说这是未来的趋势，如果你能够看到的互联网移动电话它的出现的话，你要知道在90年的时候可能这些不会91、92年就出来，但是基于大的趋势你就能够为你的生活和企业作出更多方向性的选择，你可以去抓住大的机会去创造财富，所以在90年你能够看到互联网，你能够看到电子商务，你能够看到移动电话出现的话，那你就能够取得巨大的成功，所以我想站在现在看未来的一个趋势，可能这是十到二十年会出现的，如果你知道的话可以给你提供一个很好的方向，并且也可以为政府提供方向，也可以参与到未来的大趋势当中去。

超大规模联接将颠覆我们想象

过去是一个没有联网的计算机，但是那个时候这些电脑其实并没有那么强大，第二个阶段也是现在我们仍处于的这个经段，从80年代到2020年这个阶段，在这个阶段所有的电脑都额连接起来了，这是一个巨大的进展，也创造出了巨大的财富，如果我们把计算机连接起来的话，还包括手机，手机和电脑连接起来就出现了互联网，这就是我们现在所处的阶段，我们即将进入到下一个阶段，我称之为叫沉浸式的阶段，也就是说我们将成为计算机其中的一部分，也就是说每一个东西都会有一个小的芯片，每一个东西都可能成为计算机，未来不仅仅只是说这个东西是计算机，而是说你整个周围当中所有的东西都会被互联，我们只是其中的一部分。

未来所有的东西都可以互联，包括建筑上的东西，这就成为一个硬件上面的一部分，这个硬件本身非常大，我们把它成为云，这个云并不是虚无飘渺的，我们就处在云中，可能我的鞋可能会有芯片，包括我的车，周围所有的东西都会有一个非常小小的芯片在里边，他们都能够互联这就是云的一个概念，也所处的这个世界。物联网也是我们经常谈论的话题，就是说每一个东西都会互联，这是一个非常大的数据事件。

这个世界正在产生大量的数据，这是我们现在正在进入的一个世界。就像大家有这个电脑，还有手机都是有芯片在里边，而这个芯片上有很多的连接器，从而可以运行计算机，让芯片连接起来如果说我们所有的手机连接起来，所有的电脑都连接起来，还有所有的服务器都连接起来，这样就成为了一个超级的计算机，这个超级的计算机是有由小的计算机组成的，就像我们所有的芯片一样被晶体管连接起来是一样的，那么超级计算机连接起来就是一个大的平台，大数据在会在这样的平台上运行。

所有的机器将会的成为我们未来25年所使用的大型的机器，我们所使用的手机就变成大的机器上面的晶体管一样的，我们说的平台就是一个全球性的平台，这样的平台有什么好处呢？它可以帮助人们合作，我们可以一起协作，我们可以实时的协作。而且我们可以实现大规模的实时协作，这是人类历史上前所未有的。我们这个平台在我们的平台上有一百万人共同去解决同一个问题，这是我的预测，在未来的25我们将会，全球一百万人他们会就一个项目来进行合作，可能要一起去开发新的电动车或者是其它的项目，但现在的工具还不存在，就是说我们现在还没有一个工具让一百万人进行实时的写作，我们所使用的维基百科，现在来说这个协作不是实时的，但是在未来我们可能会有这样的能力。我们在新的平台上有了新的技术就可以实现这一点，或许大家都会问我们到底怎么做，我们一百万人共同协作，我们要完成什么样的任务，这么多人来做的话，这就是一个新的硬件平台，与此同时我们也需要创建新的软件平台，我想我们是需要有新的操作系统，我们在软件当中有三个阶段，我们已经完成了一和第二阶段。

信息互联向万物互联进化

我们的第二是什么呢？在一个平台上，我们是希望把信息数字化，我们把我们所知道的知识，比如说书籍，我们可以书写的这些东西，这些文档网络化数字化，这是我们的第一代操作系统，我们主要是使用超连接所实现的，这也是非常超前的想法，我们可以把文档与其它的文档连接起来，我们通过网络连接起来的，所形成的网络。我们所形成的网，是由数字所组成的，这些数据是从我们的书写的文件，从知识当中来形成的，这是非常重要的，也是非常革新性的，因为它可以帮助我们把信息，可以把我们的电子商务真正的驱动出来，像阿里巴巴这样的电商就可以繁荣发展，我们可以把这些信息都能够数字化，我们也可以有算法实现这一点，我们这些信息可以为机器所识别，正是这样的网络让电子商务可以蓬勃的发展，包括我们可以把代码，可以把天气等等全都纳入到数字化的网络当中，这正是因为我们让所有的信息，所以让机器识别，我们可以做很多很多的事情，这样的操作系统主要是由百度和谷歌这样的公司所主导。

我们的第二代是怎样的呢？第二代操作系统是由人形成的网络，他可以让我们把人类的关系还有人的行为连接起来，我们会有这种超连接的行为，我们建立起来了人的网络，人的网络一就是形成了我们所说的社交网，社交图，我们可以通过这个社交图表现出来我们与朋友的联系方式和联系的频率，我们通过在微信，在Facebook里边发信息，我们可以和人更好的连接起来，这其实是让人类的行为可以为机器所识别，我们可以通过人工智能通过算法来分析人类的行为，来分析我们是怎样来安排自己的时间的，我们会看哪些内容，我们看某些内容的时间有多长，我们购买怎样的商品等等，这个平台当中最重要的一些企业，其实就像Facebook和微信一样，这些都是由非常伟大的公司创造的。

现在我们到了第三个新的操作系统，在这个操作系统当中我们要把事物和地点全部的联系起来，因为第一代我们实现了信息的网络化，第二代实现了人类信息网络化，第三代我们可以把人物地联系起来，这是一个宏大的项目，我们把这个作为Mesh，这是可以让大家想想，如果我们整个的房间全都是数字化了，我们每一件物品全都数字化了，包括我们把这个房间的事物跟其它的房间的事物连接起来，跟其它的城市的事物都连接起来，然后所有的一切都可以被机器所识别，我们可以识别椅子在哪儿，哪些灯关了，哪些关了，在这些时代当中由哪些公司来主导，我们还不知道，因为并没有出现，如果说这样的公司出来了的话，那么他们一定是这个世界最大的独角兽的公司，他们拥有最重要的数据，这就是我所说的Mesh。

电影《头号玩家》将成为现实

我们将会有很多的方式去看Mesh到底是什么，我们可以戴上虚拟现实的眼镜就可以看到，在虚拟现实的技术上同样来运行的，我们可以戴上黑色的眼镜就可以看到一个截然不同的世界，我们还可以使用不同的技术来实现这一点，当我们戴上一幅眼镜就可以沉浸在不同的世界当中，我们现在所说的VR其实有两类，一类叫做沉浸式，当我们戴上了黑色的眼镜之后我们就进入到一个新的环境当中，我们另外一个类别，这个类别我们把它叫做是混合现实，当你戴上这样的眼镜的时候，你可以通过眼镜看到真实的世界，在这个世界当中还有一些虚拟的东西，比如说会有一把虚拟的椅子，你可以在这个椅子周围走一走，看一看，你还可以虚拟的去移动这把椅子，这把虚拟的椅子将会是特别的栩栩如生，你会认为它都是非常的真实的，我们的技术可以让你有这样的感觉。

虚拟现实是让你在一个房间当中，你通过这个眼镜看到这个现实当中这个地板好象消失了，你好象就置身于一个建筑的顶楼，这个建筑非常多，让你往这个边缘走，很多人都不敢走，其实你的大脑很清楚的知道你就是再一个会议室当中，但是你身体的反映让你觉得你好象要跳楼一样，在这个时候你会更加的深刻地体会是你的体验，是你所体会到的东西，不是你脑子里边知道的东西，这就是我们所说的体验，第二种类型就是当我们看到这个椅子的时候，我戴着这个眼镜，虽然我知道这把椅子是不在的，你的大脑非常的清楚，但是你还是会去相信这里是有一把椅子的，这就是我们所说的Mesh，因为它是基于我们的体验，Mesh就会变成我们体验的网络，它就会成为我们这个新的Mesh世界当中的货币。

这里边VR只是我们Mesh当中的一个子集而已，我们说的Mesh其实是整个世界的数字化，而虚拟世界或者是VR它其实只是Mesh的一部分，而且它是非常大的，因为它是按照与真实世界一比一的比例去呈现的，你戴上眼镜会感受到是混合现实。比如说你看到一个鲸鱼，实际上这个鲸鱼是没有，对于商业来说，他们可以以真实的尺寸来设计应用。对于教育来说也是非常有价值，有的人有阅读困难的障碍，但是通过这样的方式可以亲眼去看到，他还可以这样去学习。你用手可以触摸到太阳系，你可以更加直观的学习，微软认为这样的技术会是以后的办公技术，因为当你戴上眼镜的时候，无论是在卧室还是在宾馆，在你的前面有很多的屏幕，你可以很方便的用手指就可以办公了。甚至你有一个虚拟的同事跟你一起共事，这样你在很多的地方都可以工作了，这是微软认为未来办公的方式。

现在这样的世界是一个大数据的世界，我们知道在网络的第一代里边我们刚才讲到是信息的数字化，大部分的信息都是我们只有可以输入的信息才是数字化的信息，我们还有其它的一些数字设备可以帮助我们收集信息，在第二代的网络当中刚才讲到了其实我们主要是人的网络化，比如说我们通过微信等等，人通过拍照发微博这些信息收集，第三代我们可以通过摄像头收集数据。同样的一副眼镜展现出来的我们就可以看到真实的世界，我们采集到的这些数据传到云端都可以在房间里边栩栩如生的描绘出来。人们用这些眼镜就可以实现了，这样的描绘是一比一的，以真实物体的大小来描绘的。

所以这样的虚拟的图就是跟我们真实世界的图尺寸大小都是一样的，比如说你在谷歌街道不行的时候，你可以看到真实的世界一样，它的尺寸跟真实世界是一样的。你在看到这些物体的时候你产生的这些数据就可以为其它人所用了，就像GE已经创造出了这样的概念，叫做数字孪生，对于建筑的发动机，对于油罐来说他们可以建造出来一个数据的孪生，它可以对每一个事情都可以创造出来一个数字的孪生体，就相当于把这个真实的世界完全去数字化描绘出来，而且还可以在这个数字化的孪生上面进行模拟，它的每一个轮船上的部件都可以找到孪生件，那么就可以在孪生件上面做测试，然后了解到在真实船舶上的状况是怎么样。比如说这个建筑我们也可以对它的建一个孪生，一切都可以在我们的数字孪生当中产生，你可以看到我们有数字孪生在真实世界里边形成的景象，你可以看到关于品类的信息，比如说你的广告，可以直接在厨房的平板上面展示出来，而且你还可以在吃放的设备里边就看到有一些实际的用品的使用指南，或者你在社交网络上面就可以发布出来你烹饪的一些，我们打开冰箱的时候，你可以看到还有就是比如说你在一个公共汽车上，比如说在巴西，你想要去问路，你要下车，你可以看到会有一些广告的信息，我们的虚拟的世界会重叠在我们的现实世界当中。我们会有一个数字孪生形成。

Mesh到底是什么呢？Mesh核心就在于所有的事物都可以形成如照相般真实的事物，就像一个虚拟的的建筑就与真实的建筑一样，还有它是3D的是三维的，而不是屏幕的，你在眼镜里边所看到的是3D三维的形象。你所看到的图象，别人也是可以看到虚拟的，比如说在这儿看到有一个虚拟的鲜花在这儿，当别人进来他也会看到有一个虚拟的鲜花，这个图象是共享的，比如说一周再过来，你会发现这个虚拟的鲜花还在这儿，所以它是可以持久的，此外它还可以在任何的设备上实现，你戴上眼镜就可以看到这样的虚拟鲜花，你也可以拿出你的手机来看虚拟的这个东西，都是可以看到的，笔记本也是可以看到的。即使你只是去触摸它一下，只要是有数据的话，它都是可以触摸的，可以触摸到这样的世界。最重要的是自动驾驶汽车和机器人，甚至机器人都可以看到这个东西，刚才描述的这些虚拟的世界是机器能够很好的看到的，自动驾驶的车辆过来的时候，他们看到的是这样一个世界，当一个机器人进行使用的时候，是另外一个世界，这个叫镜像的世界，任何复杂的数字在世界里头都有一个镜像，在事实当中你也可以看到它并不是静态的，这些数字都会实时的更新，也是互联的。

如果是一个门的话会直接的打开，如果有其它的东西干扰的话，他可能会和实际活动当中方向是一样的，这样的因果关系如果你改变了一个东西就会按照另外一个，所以数字和实际生活当中的应用关系将会发生真正的关联，并且它也是非常本地化的，你在你的卧室或者是客厅当中，比如说你想看见一个椅子，比如说你想看到这个椅子在你的客厅里边摆起来是什么效果，你就直接戴上这个眼镜或者是手机就可以看到它的效果了。在手机当中直接就能显示出来，你能看到这样一个虚拟的效果到底是什么样子的，甚至可以换它的颜色和现状来看效果，所以整个的客厅都会被镜像下来。它也是懂得语义的，这个词其实指的是所有的事情都是相关联的，建筑它不渐渐是一个建筑，建筑还有窗户窗户还有螺丝，还有把手，这些东西其实都是有关系的，所以各事物之间的关系也能够被机器所理解，这就是AI所能做的事情。

AI将像水电一样无处不在

AI看这个建筑的时候就能够理解这个窗户、把手等等之间的关系。很多人不能做的事情AI可以去做这些事情，它也能够包含所有网上的信息，还有API，这是一些公共的截面，当你在一个城市里边走来走去的时候，可以看到所有的东西，虚拟的世界未来也是一种连续的，未来也是分散化的，也就意味着在某一些地区他可能会用P2P的方式来发放信息，也就是直接手机对手机。比如说关于房间的信息可能就会在这附近，也就是说虚拟的房间会自动化的生成，自动的播放出去，所以每一个区域都有一个小的服务器的东西，并且未来它会包含所有的事情，所有的东西都会被镜像在现实当中，互联网只是Mesh当中的一个子集，涵盖所有的地方，这将是未来一个全球化的平台，这让人兴奋，当然也包含了真人，这些人可能一开始看起来像是卡通人物，但是这种卡通人物如果能和人实际的动作和声音比较像，或者是与你发生眼神接触的话那就感觉是一个真人一样的，这将会变得非常的强大，甚至可以坐在你对面的椅子上然后你可以感受到这个人。当然了这可能是一个未来世界办公室的一个状况。

我认为未来人将会成为网络当中最重要的一个部分的内容，然后Mesh将会是所有的社交里边最具有社交部分的一个东西。这是自动驾驶未来可以看到的东西，这个就是Mesh，所以问题是谁会在这个世界当中成为赢家？这个东西并不是明年或者是五年之后能够看到，现在我们仍然处在一个初始阶段，但是谁会成为赢家呢？

我们以90年为类比，那个时候网络还没有出现，浏览器也没有，搜索也没有，现在同样在Mesh的时代当中这些东西也没有出现，但是我们知道一点AI将会是Mesh里边当中像电一样的东西，只有AI无处不在的时候才会有Mesh出现。机器AI必须要把这个世界做一个镜像，AI将是Mesh当中的核心的东西。首先从AI的人，包括AI的设计师将会成为赢家，因为AI将会无处不在。

利用数据有多深，企业价值就有多大

大数据未来将会非常非常的重要重要，因为未来的世界是被数据所包围，这个房间内所有的东西都会变成数据，甚至把我变成一个虚拟的人物，当然要做一个虚拟人物的话要做大量的数据，所有这些数据都要进行抓取，然后进行处理、存储，这绝对是一个绝大的数据量。数据是如此重要，我先给大家举一个简单的例子，现在有两家美国的汽车公司，一个是左边的福特，已经存在大概一百年的历史了，它在历史当中比如说制造了大约有一亿台车，它的估值大概是在400亿左右，右边这个特斯拉，当然他们现在做的车的数量还不到二十万台，但是它现在的市值比福特还要高，为什么呢？这是因为大数据，福特尽管说它的历史非常的悠久，做了超过一亿台车，但是它对于客户使用车的数据使用是零，但是特斯拉在非常短的时间内已经超过了十亿英里历程的数据，所以特斯拉绝对是一个数据公司。它是一个加了轮子的一个计算机公司，因为特斯拉它的估值明显现在就是一个数据公司的估值进行估算的，这才是最有价值的东西。未来不仅仅是说能够把这个房间数字化而且我们能够了解这个房间是如何使用的，比如说灯光都是怎么使用，人们坐在哪里这些都可以数字化。这绝对是一个巨大的机遇。

虚拟现实刚才有提到它的抓取了大量的数据，做这些领域的公司将会成为最大的数据公司，他们卖VR眼镜这些东西并不是挣钱的途径，而更为重要的是它的数据，甚至包括当你看什么东西，你恐惧的时候，看了多长时间，你对某些东西的反映这些都会是非常重要的数据，有些东西你在实际的生活当中很难去挖去，但是在虚拟的世界当中就很容易去抓取了。

第三就是我们决定的开放是赢家，就是说像互联网这样的开放式的东西将会是赢家。但是对于某些公司来说很难理解这个东西，他们希望把数据做成封闭的或者是做成自己的，但是最终是是公司还是国家只有持有开放的观点才能是赢家的，这当中会有一些自然的垄断，也就是会有几家成为垄断者，我觉得之后可能会有几个非常大的玩家，这会对于消费者来说是有好处的，但是有一些公司可能就会比较短命了。我也非常确定未来的赢家绝对不会是BAT，也不会是Facebook，也不是谷歌，将会是非常年轻的创业的企业，他们将会成为下一个大的玩家。

因为现在的一些赢家，他们未来的发展速度一定不够快。第五点可能不是大家都同意的，未来这些技术可能会首先在工作当中出现，可能会在工厂，甚至在办公室当中使用，他们有足够的资金去开发这样的技术，然后使用这些眼镜的人首先一开始不会让大家随意拿走使用，所以我觉得这种技术在普通人使用的时候，我觉得还有很长的时间。

我们会需要一个全新的用户界面，对于互联网从输入打字通过文件夹的方式，在手机上我们是通过滑动来进行互动，未来的我们需要一种全新的用户界面，比如说语音、动作，也就是说我可以和计算机用新的方式来进行沟通，甚至我们需要一系列新的词汇来去处理这个3D的事情，比如说你可以直接的转动它，你需要一些动作来对这个事情进行互动。

目前发展到什么阶段了呢？这个是AI公司发展的一个情况，在硅谷可能有一百多家，包括在中国有一些初创的企业都在做一些基本的工作，就像刚才所说的的这是一个未来持续共享的世界，比如说来镜像这个房间的时候，我如何把这个房间和另外一个房间，包括和另外一个建筑关联起来，这对于很多公司来说面临巨大的机会，现在我们仍然处于Mesh世界的初始阶段，我们未来还有很多的事情要做，未来还有很多非常可怕的事情，我没有谈到数据到底被谁拥有，没有谈到隐私的问题，也没有谈到人类精力分散的问题，我认为尽管会有一千个问题，但是有超过一百万个机会，还是说这个东西不可能明年或者是明天就发生，甚至五年之后都不会发生，你看清方向的话就可以为自己的企业为自己的国家作出很好的决定，因为你要指导大的方向。谢谢各位的聆听，也非常感谢邀请我到这里来做演讲，谢谢各位！