如今，中国已然成为世界上最具活力、最具技术驱动力的经济体之一。不过市场上并没有简单便捷的借钱方式。基于市场需求，拍拍贷开发的互联网金融平台，再加上NetApp技术对数据服务的加速推动，有力的解决了这一现象。

据拍拍贷首席数据官顾鸣博士介绍，拍拍贷需要研究包括移动数据、社交网络数据和行为数据，以分析出一个人的社交媒体和在线活动，从而使借款人与投资人找到彼此，建立联系。