-
-
- 扫一扫
结交同行价值共赢
NetApp帮助客户利用数据改变世界
如今，中国已然成为世界上最具活力、最具技术驱动力的经济体之一。不过市场上并没有简单便捷的借钱方式。基于市场需求，拍拍贷开发的互联网金融平台，再加上NetApp技术对数据服务的加速推动，有力的解决了这一现象。
据拍拍贷首席数据官顾鸣博士介绍，拍拍贷需要研究包括移动数据、社交网络数据和行为数据，以分析出一个人的社交媒体和在线活动，从而使借款人与投资人找到彼此，建立联系。
NetApp超大规模私有云助力全球第一大卡组织 中国银联迎接未来挑战
今天加速企业数字化转型成为企业的核心竞争力。但是随着数据的增长，企业现有的存储环境成为瓶颈。比如异构环境下带来的数据管理和迁移难题，同时造成的数据孤岛；数据量增长给扩容带来压力；公司业务突然极速增长，IT架构不能满足企业业务需求。这些都是对企业数字化转型造成的影响，数字化转型做不好，可能会成为企业发展创新的阻力。
近年来，在互联网+的时代浪沓下，互联网金融发展迅猛，市场规模持续扩大。随着企业竞争的不断加剧，越来越多的企业开始过渡到云环境，以求优化成本、抓住商机及降低风险。
-
-
打造一个能够帮助企业实现转型并促进企业发展的超融合解决方案，以加快响应速度、提高运营效率并降低成本。以企业和客户所需的可预测性能，轻松运行多个应用程序。独立扩展计算和存储资源，按需定量。在几分钟内即部署完交付即用的云基础架构，消除传统三层架构的复杂管理。集成NetApp Data Fabric 中意味着，您可以利用用程序所需的数据
NetApp专为人工智能、深度学习打造的首款NVMe全闪存阵列AFF A800
NetApp AFF A800全闪存阵列为AI、深度学习和企业SAN提供行业领先的性能。
作为一款支持云互联的端到端 NVMe 企业级高性能全闪存系统，AFF A800实现从边缘到核心再到云，加快处理人工智能等要求最为苛刻的工作负载。能够为人工智能（AI）和计算密集型应用程序提供更强大的动力支持。
借助全闪存存储取得业务成功的关键
来自企业级最终用户的提示和建议
虽然全闪存存储处于急速增长时期，但业内并未出现因为 I/O 速度快如闪电而一味单纯追捧的现象。大多数 IT 经理都希望通过一种成熟的分步方式来采用全闪存。随着单位存储价格不断下降，这项技术也变得越来越普及。固态驱动器不再只用于对性能要求很高的专业化任务。不过，在存储专业人士制定利用全闪存存储来处理更多工作负载的制胜战略的同时，他们还需要了解业务全貌，然后才能毅然做出决定。
本白皮书根据 IT Central Station 的评论，对借助全闪存存储取得业务成功进行了深度分析。实际用户就如何充分利用这 项技术发表了意见。本白皮书从对精简性的要求和灵活性的重要性等方面介绍了闪存存储。本白皮书还将分析如何制定有关全闪存的业务案例，并探索与现有基础架构集成等问题的意义。
企业选择 NetApp ONTAP 闪存存储的
九大原因
闪存是一种速度更快的新型数据存储介质，但并非全新的数据存储方式。存储在闪存上的数据始终需要加以管理和保护。随着闪存存储技术的日益成熟，企业级数据管理功能已经成为必备要素。
本白皮书通过部署闪存获得的九个优势来说明，闪存存储是顺应企业业务需要的新技术。以及NetApp ONTAP数据管理软件作为一种统一架构，可帮助企业在内部或云中简化存储环境，降低成本，并且适应不断变化的存储需求。
数据在如今的时代中，蕴藏着无限的商机，如果能够得到充分利用，可为企业创造更多价值。不解决数据孤岛问题，便无法取得进一步的发展。NetApp通过统一管理并保护数据，可以催生新的客户接触点，促进创新并优化运营。截止目前，NetApp的存储解决方案涵盖了专业化的硬件、软件和服务，为开放网络环境提供了无缝的存储管理。
©北京第二十六维信息技术有限公司版权所有.
京ICP备15039648号-7 京ICP证161336号
京公网安备 11010802021500号