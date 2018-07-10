百度谭待：区块链可以与人工智能、大数据互相促进发挥更大价值

谭待认为，区块链浪潮的来临并不是要取代互联网，而是让互联网发展得更好，区块链可以作为价值互联网的重要基础设施去推动互联网新一轮的进化，而且在技术上区块链可以与人工智能、大数据互相促进发挥更大的价值。

2018年7月10日－11日，2018中国大数据应用大会在成都召开，大会以"大数据赋能数字中国"为主题，由成都市人民政府作为指导单位，中国大数据专家委员会、中国电子信息产业集团有限公司、中国电子学会、四川省经济和信息化委员会 共同主办，世界工程组织联合会工程技术创新委员会（WFEO-CEIT）、成都市经济和信息化委员会、成都市博览局全力支持，中国电子器材有限公司、中国电子学会科普培训与应用推广中心、北京至顶信息技术有限公司承办，业内知名媒体至顶网与科技行者协办。

大会议题涵盖了大数据与数字中国、大数据应用产业创新发展、工业大数据和智能制造、大数据与人工智能及大数据与安全五大热门前沿话题。在大会上，来自百度搜索首席架构师兼区块链实验室主任谭待分享了以"从互联网到区块链"为主题的演讲。区块链作为当下最为火爆的话题之一，逐渐深入到各个行业中。谭待认为，区块链浪潮的来临并不是要取代互联网，而是让互联网发展得更好，区块链可以作为价值互联网的重要基础设施去推动互联网新一轮的进化，而且在技术上区块链可以与人工智能、大数据互相促进发挥更大的价值。

针对当下趋势，百度提出自己的方案，即百度超级链。谭待介绍，这是百度自主研发的一个系统，设计的核心宗旨是希望使用者都可以广泛的使用区块链。因此，在设计上，百度超级链原生的支持侧链和平链去支持区块链一体网络，每一条平行链会采用超级计算节点和监督节点。





以下为现场演讲实录（内容根据现场速记整理，未经发言嘉宾确认，仅供参考，谢绝转载）：

尊敬的领导，来宾大家好！非常荣幸能够来到美丽的成都，来到2018年中国（成都）电子信息博览会暨中国大数据应用大会，用日新月异来形容我们科技互联网的变化可谓太贴切不过了，大数据风起云涌在各行各业开始席卷，在过去的两三年里人工智能这个行业又重新兴起，仿佛要开启一个新的时代，区块链又当仁不让的成为首要。如果我们真的去深入到这些名词这些技术的背后我们就会发现这些技术的出现和兴起其实是必然的，他们的背后都有一种同样的推动力，那就是当今以互联网代表的信息革命不断向前，新的发展就会遇到新的挑战，新的挑战就需要用新的技术来解决，所以今天我也很荣幸和大家来分享一下在区块链这个技术领域的应用和挑战，区块链可以给互联网带来什么新的价值，以及说区块链将如何与大数据、人工智能去产生这种奇妙的化学反应。

首先介绍一下区块链，相信在座的大多数来宾在今年的各种场合已经听说过区块链的基本原理和特色了。其实区块链这种思想自古就有，我给大家举个例子，在之前男女结婚的时候他们都会习惯去办上几十桌的酒席，让全村的人给他们做一个见证，大家仔细想想这个就是最原始的分布式帐本，那么在现在很多习惯上都是要办过酒才证明真正的结婚，可以说明这个办法的行之有效。那么区块链就是把我刚才说的流程数字化。区块链出现在比特币加密产品的内部，这个产品的发布就是为了解决数字产品最核心的问题，那么就是大家对它的性能问题。随着比特币的成功越来越多的人关注到了区块链的价值，大家发现区块链其实是构建价值体系的一种非常行之有效的方法，所以比特币就成为了一个特殊的机制出来，那么区块链不只是在数字货币这个方面，而是在各个通用技术方面都能解决问题。

对于当前来说区块链的特性是非常重要的，因为我们都知道互联网非常善于解决的是信息的传递问题，但是对于信息的真实性和完整性，其实传统的互联网技术一直没有很好的解决方法，比如说我们在电商领域，一个商品的评论信息，还有购买记录是用户做判断的一个重要的依据，但是我们怎么来判断这些购买记录是真实的行为还是水军呢？还有在互联网的金融领域也是一样的，那么多的金融产品我们有什么样的办法知道这些理财项目是真实存在的，以及用户的资金是真实地投入到这个里边。对于传统的互联网是没有很好的办法来解决这些问题，其实更多的时候我们采取了一个退而求其次的方法，我们选择一些中心化的平台，通过这些中心化的平台这些主体的背书来解决信息的可信问题，但是这种中心化的方式也会带来新的挑战，比如说在一些新兴领域，我们还没有机会找到这样的一个中心化的平台，在整个P2P的乱象就是一个很好的说明。

第二对于中心化的平台来说它天生就会趋向于垄断，趋向于更多的商业价值，而且整个行业的扩展速度，以及行业的服务水平都会受制于中心化本身的扩展速度和服务水平，所以它既违背了互联网开发的衷心也违背了互联网发展的潜能。

我们来看区块链，通过区块链的分布式帐本核心的加密，就可以很好的解决信息的完整性、真实性与可追溯的问题，而且它可以以一种数字化的方式来建立起多方互相协作信任的机制。所以我们看到说通过区块链我们非常有机会能够把互联网发展推向一个全新的高度，因为通过区块链我们真正有能力去建设一个不依赖于中心化平台的应用，发挥互联网的潜能。而且区块链可以与医疗、工业等方面这些敏感的行业做结合，发挥出更大的价值。

现在在很多领域上有不少的创新者已经开始探索用区块链去改变行业，改变世界，特别是在很多需要多方参与，比如说游戏领域、电商领域与大数据的领域。举一个例子，这也和今天的主题息息相关。大数据是很多行业的应用，那么它同时也是人工智能发展的一个核心的基石。随着现代信息化的各种技术程度的普及，我们会发现单个的结点，单个的企业数据进行信息化是没有问题的，问题是在于我们把多个企业的信息进行打通，让其发挥更大的价值。我拿这个无人驾驶来举个例子，对于无人驾驶的技术来说，真实的目测数据和高质量的标注数据其实对无人驾驶的策略发展和算法发展是非常关键的，当这些数据越多，我们整个算法数据就会最快。如果我们有一种办法让多家企业能够共享数据，一起建设的话，我们就可以让无人驾驶这一天早日到来，但是怎么样去让这些充满着竞和争的企业合作，那么这就是区块链值得探索的地方。

回到刚才的话题，从这个角度来看，区块链和互联网的关系也非常的明朗，区块链浪潮的来临并不是要取代互联网，而是让互联网发展得更好，区块链可以作为价值互联网的重要的基础设施去推动互联网新一轮的进化，而且在技术上区块链可以和人工智能和大数据来互相促进来发挥更大的价值。

刚才其实我给大家描绘了一个非常美好的未来，这个美好的未来也是一个行业的共识，很多的人都看到了区块链的能量，必须要承认的是现实这种美好的未来还是有不少的距离。整个区块链的技术和生态其实才刚刚起步，还远远没有到成熟的地步，区块链现在还没有真正发挥出它的影响力去改变每一个人的生活，那么如何要去跨越这条鸿沟呢？有两个关键的问题是一定要解决的，第一个是对于整个区块链技术来说，我们需要一个在功能上和性能上真正可用的一个操作系统的解决方案。那么这个问题的重要性其实显而易见，如果说我们的操作系统都不行的话，就不要去谈的生态了。第二个关键就是说对于区块链我们需要在加密数据货币之外去诞生更多真正有影响力和具有规模性的区块链的产业落地，去作为标杆作为示范去创造真正的用户价值，吸引真正的用户，而不全是投资者和韭菜。

所以我们先来第一个调整，整个区块链的挑战，有几个问题要攻克，第一个是性能的问题，以比特币这些主要的区块链为例，整个性能只有几百TPS，这个性能就意味着开发者根本没有办法在这些平台上建立出真正大规模的用户产和商业产品，而且这些系统在设置的时候会共享主链上的资源，这样会恶化性能。第二个问题就是安全问题，其实安全问题和性能问题是一个双生的问题，因为现在我们可以看到技术方案它在尝试改变区块链的性能，但是这些方案都会或多或少的涉及区块链的机制的改变这会带来新的性能改变。而且区块链是开放的机制，这会给机制攻防带来更多的问题。区块链这个领域的进入门槛很高，有时候需要一些自己的基石，甚至于需要自己去搭建自己的运维系统，而且还要学习新的语言这些问题都会加大区块链的学习成本和进度成本。

针对这些问题百度提出了自己的方案，百度超级链，是百度自主研发的一个系统，超级链的核心的设计宗旨是我们希望广大的使用者都可以广泛的使用区块链，同时我们希望更好的解决，或者说是平衡区块链的性能问题和安全问题。在设计上的话，百度超级链原生的支持侧链和平链去支持区块链一体的网络。在设计上每一条平行链会采用超级计算节点和监督结点。超级计算节点会参与到整个区块链计算的，而监督节点则不参与整个区块链的记帐，但是可以访问区块链的网络，并且去监督和选举超级节点，对于每一条平行链可以选择自己的算法，这样开发者就可以根据不同的应用场景不同的需求去通过不同的共识算法在区块链的安全性等方面进行折中解决实际的问题。

在整体的问题上，百度的超级链拥有三大核心技术亮点，首先是刚才说过的超级结点技术，通过超级节和监督结点我们可以最大化的优化区块链的性能，现在整个超级链已经实现了单链十万GPS，这样的性能意味着什么呢？意味着我们现在互联网的大型计算都可以通过区块链应用起来，这样我们使区块链真正的具备了适用性，而且超级链也实现了分布形式的扩展性。

百度超级链的第二个技术就是链路技术，对于区块链应用来说PTS只是应用的部分，对于区块链核心来说是智能合约，智能合约是会涉及到操作事务等等方面，所以百度使用了智能合约分置技术，可以自动的分解为并行结算，超级链的最后一个技术亮点就是异体网络技术。打一个比方，异体的网络平行面和侧面就相当于是我们现在操作系统里边的多线程技术和多核技术，所以对于开发者而言，把没有向下依赖的逻辑，通过侧链等进一步的提升，通过技术的亮点，超级链实现了性能上的飞跃，同时支持通用的智能合约，使区块链的成本进一步的降低。

除了底层区块链操作系统的研究，超级链之外，百度也一直在探索，我们如何找到适合超级链区块链的模式，做出产品发觉区块链的最大价值，让区块链和大数据和人工智能和现有的互联网技术结合在一起，形成一个强强的组合，所以在这儿我也想跟大家分享一个非常有意思的例子。

第一个例子是百度基于超级链在5月份推出的一个图腾项目，大家都知道在移动时代，智能手机的出现，图片的生产成本已经降到了最低，所有的用户只要你愿意举起手机按下按纽就可以生产在这个世界上独一无二的图片，但是还有一个很残酷的事实就是这样一个独一无二的图片不可能得到版权的保护。我们发现有很多的图片的生产者，摄影师可能会拍出非常好的图片和照片，这些图片会在互联网得到非常广泛的传播，创造出非常大的商业价值，但是这个统统都和价值无关，因为版权没有得到保护。我们可以通过区块链来建立一个版权的保护平台，让每一个摄影者的图片都得到版权的保护。我们看一下怎么做的，首先基于超级链技术，形成一个版权供应链，通过这个链我们就可以取得这个图片的分发追踪溯源的过程，在过去要做版权的确权流程，对于图片生产者来说他需要花费巨大的人力成本，而在这样的过程下，分分钟就能完成，在区块链的协助下。

我想说一下区块链不是这个图腾项目的全部，依靠区块链技术其实并不能产生撬动或者是改变图片版权生态的一个方案，其实图腾它的核心价值并不仅仅在于使用区块链，而是它有机的把人工智能与大数据这样的机制整合在一起，形成一个完整的解决方案。我们还是回到刚才的流程，对于一个图片的生产者来说，区块链提供了非常便捷的版权纯正服务，这样可以基于区块链的平台进行版权的登记和注册，如果仅仅只是解决版权的登记和注册是不够的，因为如果你不帮助作者去解决后面的维权问题和检测问题，那么这个登记和注册意义就很小了，我们可以通过人工智能分析全网的图片进行比对，这样对于一个图片生产者而言可以方便的跟进自己的版权，而且很方便的跟踪是谁侵犯了他的版权，另外百度作为一个图片的分发渠道也会加快建设生态，主动引导你，引导用户进一步保护图片生产者的权益，这样就构成了一个非常完成的解决方案，我们可以看到在这个方案里边区块链有非常核心的价值，因为如果没有区块链提供可信的机制，那么这样一个去中心化，分布式的版权平台根本就不可能成立，但只是区块链是不够的，我们必须把大数据和人工智能结合在一起，才能形成一个真正具备实际效果，有用的解决方案。

第二个例子是百度百科，每天都有数亿的人搜索，百科的是搜索结果中权威性正是一个代表，我们也是在用技术来提升百科的真实性和权威性。在今年6月份我们把几个百科的编写历史放在了超级链上，可以依托与区块链的不可串改性，可以使百科更加的透明真实。这是第一步，接下来我们会让百科和各个行业的基于大数据区块链进行连接，基于这些数据上去生成百科链条，这样可以形成一个全链条更加公开透明的一个保护。

区块链用信息技术的方式来解决安全和可信的问题，它是互联网的一个重要的补充解决了传统的互联网没有解决的问题，它作为基础设施来推动下一轮的互联网的革新。区块链可以与传统的互联网、大数据进行结合，而且只有通过这样的结合才能形成真正有效的解决方案。基于当下的区块链我们急需一个可行可操作的解决方案。

作为互联网的领先企业之一，百度一直在关心各种前沿的技术，我们非常相信区块链具有互联网价值，它可以很好的解决互联网的真相问题，今年百度也成立了区块链的实验室，刚才我们介绍的超级链其实就是百度区块链实验室推动的操作系统解决方案，那么在接下来我们还将进一步的推动超级链开源开放去推动超级链的全网部署，去打造一个全生态，大家会看到第三方的应用基于区块链超级链的应用和落地。

我今天的分享就到这里，期待于大家做区块链方面的合作，谢谢大家！