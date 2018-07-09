混合云落地优选构建面向未来的混合IT解决方案

2018年7月5日，在上海龙之梦万丽酒店，英特尔、戴尔易安信以及企业用户围绕’变数字势能为企业动能”这一主题展开演讲和讨论。

近期由英特尔联合至顶网，与其合作伙伴共同举办的构建面向未来的混合云城市巡展在中国火热举行。2018年7月5日，在上海龙之梦万丽酒店，英特尔、戴尔易安信以及企业用户围绕’变数字势能为企业动能”这一主题展开演讲和讨论。与会嘉宾一起探讨了如何通过基于至强可扩展平台的丰富产品技术组合为各行业用户提供一个完善的混合云解决方案，来解决企业用户传统业务和互联网业务协同发展的新需求。

在活动现场戴尔易安信企业级基础架构解决方案总监席与琛、中国信息通信研究院云计算部业务主管马飞、戴尔易安信解决方案架构师史慧斌、英特尔产品业务发展经理魏剑从不同角度分享了如何构建面向未来的混合云解决方案。戴尔易安信给出的答案是基于至强可扩展平台的丰富产品技术组合通过构建未来的混合IT解决方案来帮助用户来实现混合云落地。

构建面向未来的混合IT

今天，数字化转型成为加快企业业务发展的核心话题。同时在企业数字化转型过程中，越来越多的企业认识到采用混合云的IT基础架构能更好的支撑企业业务的数字化转型。

对于企业来讲，数字化转型的基础是IT转型。那么如何实现IT转型？戴尔易安信的观点是构建面向未来的混合IT。核心是需要企业采用现代化数据中心的IT技术，需要企业采用现代化的IT流程，以及需求企业专注于业务与IT的协调一致。越来越多的企业认识到，如果公司的IT部门不去开展IT转型，公司将会失去竞争力。

戴尔易安信企业级基础架构解决方案总监席与琛

戴尔易安信针对企业数字化转型提供包括为现代化数据中心以及云基础设施的构建提供必需的IT解决方案。但是企业对于现代化数据中心和云的需求是不同的。

在现场戴尔易安信企业级基础架构解决方案总监席与琛在演讲中提到企业对于云的需求具有特殊性。“对于云，有的用户希望它快速，简单和不拥有任何基础设施，有的是想运行工作负载在自己的数据中心，有的需要能够从公共云扩展到私有云，有的想从私有云延伸进入公共云，有的需要尽可能快而简单地在云上构建应用程序。戴尔易安信提出通过构建混合IT解决方案来帮助企业实现多云策略。” 席与琛分享到。

戴尔易安信按照多云策略，一方面基于戴尔易安信经验证的混合云平台参考架构，与全球领先的云计算厂商合作，目前推出的有针对VMware、Microsoft Azure、RedHat OpenStack的混合云解决方案；另一方面，戴尔易安信发起并主导成立了目前包括14家厂商参加的未来就绪企业云联盟(FRECO)，提供全栈式混合云解决方案和跨云服务。

同时戴尔易安信提供现代化的模块数据中心助力企业IT转型，戴尔易安信模块化数据中心团队能够根据用户个性化需求，针对特定的工作负载、可用性和高效性要求，创建最优化的模块化数据中心解决方案。

戴尔易安信解决方案架构师史慧斌

基于戴尔易安信混合IT解决方案，史慧斌分享了通过戴尔易安信超融合产品为上海宝信软件股份有限公司打造的混合云解决方案案例。为现场嘉宾详细阐述了戴尔易安信通过为客户提供数据中心所需的计算、存储网络资源；实现计算和存储融合，打造资源集中整合，按需扩容应用交付更加迅捷，维护管理更加简单，实现集中数据备份的混合IT解决方案。

云网协同成为混合云重中之重

在现场，中国信息通信研究院云计算部业务主管马飞分享了主题为混合云发展现状及思考为演讲。

中国信息通信研究院云计算部业务主管马飞

马飞在现场分享了自己对于混合云发展的看法，他认为今天混合云发展主要面临三个挑战：跨云的业务创新挑战；统一管理多平台的挑战；如何更好地实现云网协同的挑战。中国信息通信研究院云计算部给出了应对策略----可信云评估体系。从2013年发展至今，可信云评估已经从面向云计算服务的单项评估发展为事前、事中到事后的全面监测评估，建立了云计算基础服务和产品评估、云计算软件类评估、专项能力评估、可用性监测以及云保险等在内的综合评估体系。来综合评价提供混合云解决方案供应商的真实能力。

通过对公有云部分重点考察指标包括虚拟私有云、资源弹性伸缩、多云网络的连通能力、API的开放性以及私有云部分重点考察指标包括多云管理能力、应用和数据迁移能力、多云网络的连通能力、高可靠性等评估。发现云计算服务提供商目前能同时提供公有云和私有云的厂商还是比较少；解决方案的多云管理能力有待提高；解决方案的网络接入方式均以VPN和专线为主。因此他建议未来云计算服务提供商应该针对跨越平台的管理、统一管理多平台以及云网协同等技术创新方面实现创新来提升服务竞争力。

英特尔至强可扩展处理器是为“混合云”战略而定制

混合云的优势显而易见，近期，Forrester 参与英特尔的调查显示。目前有 40% 的企业运行多个云，而 60％ 的企业表示他们将在未来 24 个月内部署混合云。混合云的优势与传统计算相比，云计算特别是混合云解决方案能够提供了一条更简单的部署路径。

英特尔产品业务发展经理魏剑

英特尔产品业务发展经理魏剑分享了英特尔至强可扩展处理器（Xeon Scalable Processor）平台助力企业混合云战略落地的优势：

首先架构一致性对企业混合云战略至关重要，随着混合云已经从一个热门词汇变成了每个 IT 部门的最终期望目标，大型厂商纷纷布局混合云，以帮助他们的客户利用公有云和私有云环境处理工作负载。我们看到为用户提供简化云服务交付，基础架构需要保持一致性，一致性对企业混合云战略至关重要。即便都是X86，一个基于英特尔架构的程序，未必能完美的运行在非英特尔架构上。所以英特尔在数据中心数十年的精耕细作，使得软件生态系统的优化程度非常高！英特尔一直是每款解决方案发展成熟过程中不可或缺的合作伙伴。英特尔一直并将继续与合作伙伴合作简化云服务交付，以便企业能够实现本地云的全部优势，同时为更灵活的混合模式奠定基础。英特尔经过优化的硬件运行和支持这些解决方案堆栈，包括本地和异地解决方案。今天世界一流的云环境在英特尔处理器上运行。

其次英特尔至强可扩展处理器具备更开放的特点。这样部署混合云相对于只部署公有云，现代私有云采用最新一代的英特尔至强可扩展处理器和其他英特尔技术，可为企业提供最新技术和行业领先的开放式解决方案，为本地私有云可提供更低的总体拥有成本 (TCO)。当企业采用包括公有云服务的混合云策略时，这些相同技术可以提供所需的高性能和可靠性。 当混合云需要处理大数据工作负载的大型网络的时候，使用英特尔至强可扩展处理器，借助混合云环境，IT 人员能够灵活地作出这些决策，并确保其私有云和公有云利用最高性能满足所有的工作负载需求。

第三，英特尔在整个生态系统中建立了牢固的合作伙伴关系，英特尔与许多生态系统合作伙伴建立了紧密合作关系，可帮助企业制定和实施可行的混合云战略。英特尔通过不断深度融入生态系统与大量合作伙伴建立了广泛的合作关系。生态系统中的合作与投资帮助英特尔推出了出色的产品。

第四，英特尔至强可扩展处理器产品组合对混合云应用场景有一个强有力的支撑。英特尔面向全球发布的至强可扩展处理器，这是近十年来数据中心领域最大的平台级提升！特别要指出的是英特尔至强可扩展处理器是为“混合云”战略而定制！

因为云计算和关键应用的出现，上一代E5和E7的界限变得模糊。英特尔至强可扩展处理器助力客户云战略实施，采用铂金、金牌、银牌、铜牌产品划分，满足各种工作负载。即实现了英特尔突破性的黑科技的平台共享又保证了平台的高效敏捷和可扩展性。在性能上英特尔至强可扩展处理器得到大幅提升，性能是上一代产品的1.65倍。可以跑4.28倍的虚拟机，降低65%的TCO。云方案的安全可靠性提升是2.42倍。

通过现场嘉宾的分享我们看到混合云不再遥不可及。各地的企业纷纷采用混合云加快业务创新和数据中心转型。混合云可有效提升敏捷性、可扩展性、效率和数据安全性。在这个竞争激烈、日新月异的数字经济时代，这些要素对于企业始终立于行业潮头至关重要。IT 部门必须采用现代化的数字基础设施，以随着业务和工作负载需求的增长而扩展。企业没得选择，必须在面向未来的平台上构建面向未来的云环境，以加快创新发展。