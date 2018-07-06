数字化转型，数据中心现代化先行

日前，2018 戴尔易安信存储客户峰会在京举行，戴尔易安信大中华区业务团队与到场的近百名客户共济一堂，针对如何利用数字化驱动业务以及IT转型中现代化数据中心的最佳实践等话题进行深入讨论。

当下数字化转型成为很多企业关注的话题。对企业IT而言，数字化转型是机遇也是挑战，说是机遇在于数字化转型是高度依赖IT，将凸显IT部门的重要性；而挑战则在于，数字化转型需要现代化的IT系统来匹配，因此数据中心的现代化成为必须。而这并非易事，面对不断涌现和更新新技术，不管是通过新建还是升级数据中心都注定一件充满挑战的工作。在2018 戴尔易安信存储客户峰会上，戴尔易安信的高管们与客户就数据中心的现代化等话题展开了热烈的探讨。

数字化转型路上有戴尔易安信相伴

“众所周知，拥抱数字化转型的过程中，IT是真正的竞争优势所在。如何利用好IT技术更好地推动自己业务发展，如何利用IT的发展推动业务发展获得额外的收益，这是很多企业在不断思考的问题。”戴尔易安信资深副总裁、大中华区计算与网络总经理曹志平在演讲时表示。

戴尔易安信资深副总裁、大中华区计算与网络总经理曹志平然而，面对众多的技术，特别是新兴的技术，企业常常陷入困惑之中。对此，作为完整的IT基础设施供应商，戴尔易安信无疑是能够会企业带来帮助。在峰会上，戴尔易安信展示了其全面的存储和超融合产品及解决方案，并在现场设立了以“融合架构最佳实践”、“存储优化和数据保护”与“存储资产的迭代升级”为主题的三组专家问诊区，为到场客户进行答疑解惑，提供助力数字化转型的卓越技术支持与创新体验。

据记者了解，随着戴尔与EMC的整合完成，今天的戴尔易安信拥有了非常完整和丰富的产品组合。正如曹志平在演讲中所说，“凭借在服务器、存储、网络、数据保护以及融合及超融合基础设施等领域的领先技术，戴尔易安信能够为客户提供成本灵活的现代化IT基础架构，并以全方位、持久有效的安全保障帮助用户应对传统和新兴的工作负载。”

以存储为例，戴尔易安信Unity及SC中端存储产品系列向客户提供灵活便捷及经济有效的转型路径，为客户带来更多选择。其中，采用英特尔至强处理器的戴尔易安信Unity全闪存和混合闪存存储平台通过提供卓越的高性能和简化性，帮助企业加速业务、简化管理并将存储无缝分层至云。SC全闪存及混合闪存系列集高性能和数据保护能力一体，支持各种主流工作负载与智能的“联邦”结合，用颠覆性的高性价比为企业带来优于其他中端存储的一流价值。

专为云计算而打造的CloudIQ存储分析软件已支持Unity及SC系列产品，能够提供主动监测、预测分析和补救功能，且无需安装任何辅助项目，方便企业从任何地方管理整个存储架构。

在融合及超融合系统方面，戴尔易安信一直蝉联全球超融合系统销售额排名第一，显然这与其丰富的超融合产品组合不无关系。如今，戴尔易安信拥有与VMware联合开发的VxRail：基于VMware vSAN 和vSphere软件集成的VxRail采用众多先进技术，帮助企业现代化其软件定义数据中心；戴尔易安信还拥有与Nutanix联合推出的XC系列，为客户提供了更为丰富的超融合产品组合。此外，戴尔易安信还是微软Azure Stack一体机的产品提供商。

另外，戴尔易安信还提供面向传统及现代软件定义数据中心和云的数据保护产品组合，这些敏捷、高效、面向各种工作负载的产品与解决方案能够满足各规模企业广泛的数据保护需求。

不只是产品，还有行业经验和服务能力

当然，在数据中心现代化的道路上，戴尔易安信提供的不只是丰富的产品，还有凝聚了多年行业经验的技术支持和服务能力。

据悉，为了给客户提供应对未来技术变化的投资保护，戴尔易安信“未来无忧存储保障计划“提供三年满意度保证以及全面的软件、可预估支持定价、硬件投资保护、4:1全闪存存储效率保证、无忧数据迁移等客户权益，保障原先品牌用户的利益和延续性，进一步护航企业数字化转型。该计划现已覆盖戴尔易安信所有存储产品组合，包含VMAX 全闪存、XtremIO X2、SC 系列、Unity系列、Data Domain、集成式数据保护应用装置 (IDPA)、Isilon 和弹性云存储(ECS) 应用装置等，向下一代简化产品组合提供无缝、无干扰的路径，帮助客户更大限度地保护对戴尔易安信技术的投资。这一计划是戴尔易安信对客户及合作伙伴的重要承诺。

这是戴尔易安信特色服务之一。实际上，戴尔易安信能够为用户提供非常全面的服务和技术支持。据戴尔易安信大中华区存储业务总经理李海平介绍，戴尔易安信的服务可以细分为咨询、部署、运维技术支持和培训认证等。

在咨询方面，戴尔易安信能提供高级的咨询服务，比如数据中心咨询服务对客户数据中心的现状、业务发展调研后提出规划、建设和改造建议；在部署方面，戴尔易安信提供现场的工程师部署、监理以及远程部署的管理服务等；部署完成后的运维阶段，戴尔易安信能提供现场技术支持、远程的技术支持服务等；在培训和认证服务方面，戴尔易安信提供有对客户和用户相应的培训和认证。

“戴尔易安信全线存储产品涵盖高、中、低端，全闪、磁盘、混合介质，块、文件、对象，以及软件定义存储领域，满足不同性能、容量、可用性和数据访问方式的存储需求，戴尔易安信提供全面的安全及专业服务解决方案，在规划、部署与运维管理的各个阶段，帮助客户更加从容地驾驭自己的IT系统，将原有IT和未来新兴应用进行结合，成为IT和数字转型的主人。” 戴尔易安信大中华区数据中心销售总经理刘志洪表示。