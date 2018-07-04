Infortrend普安科技--逐鹿NAS存储市场

在2016年度6家网盘企业纷纷关停与网络安全问题导致用户备份意识提升，NAS存储以便捷、安全、稳定等优势，市场出现大幅增长，逐渐成为家庭与企业用于共享备份的新宠。

在2016年度6家网盘企业纷纷关停与网络安全问题导致用户备份意识提升，NAS存储以便捷、安全、稳定等优势，市场出现大幅增长，逐渐成为家庭与企业用于共享备份的新宠。

根据中关村在线对NAS存储现状调查分析，得出NAS产品的应用情况与各地互联网发展状况密切相关，如北京拥有众多互联网企业及创新科技公司，对NAS存储的关注度接近20%，广东关注比例紧随其后。而江浙沪一带遍布企业的数据中心，对于数据的存储和管理需求较大，因此名列3到5位。

Infortrend普安科技作为一家专业存储厂商，应对市场需求，全国范围设立核心渠道，全国关注NAS产品排名前10的省份，其中就有9个省份都设有核心合作渠道。凭借Infortrend NAS类标志型产品Eonstor Gse Pro系列，目前已占据了一定份额的NAS存储市场。





Infortrend NAS类产品中的一枝独秀EonStor GSe Pro 200具有小巧的外观、低噪音、高性价比等特点，是小型办公室首选。能够提供24x7全天候运行操作、高容量、卓越性能以及提供随时随地备份和共享数据等服务，为用户带来全新的存储体验。

EonStor GSe Pro 200作为桌面型入门级企业NAS解决方案，专为中小型企业、办事处/分公司(ROBO)、小型媒体工作室、院校科研室而设计。具有强大的性能、弹性的容量扩展、兼容多种操作系统以及支持文件的共享与备份、数据安全等特点。

多系统兼容

GSe Pro 200不仅支持在各种操作系统(Windows, Linux, and Mac)之间进行文件共享, 还支持Thunderbolt解决方案供用户选择。

强大的性能

采用Intel强劲的多核处理器，控制器硬件执行所有RAID功能，释放CPU和系统内存，以便用于后台与终端用户应用 。CIFS下文件续传输速率高达1600/1200 MB/s(读/写) ，四核处理器和板载10GbE端口保证数据传输的出色性能，适合媒体工作室的影视编辑，播放、共享与备份 。

弹性的容量扩展

设备标配5盘位和8盘位的硬盘，通过扩展最高可达40盘位，系统总容量高达400TB，适合保存高清原始文件。分别内置2个10GbE（SFP+）与1GbE（iSCSI）接口，并能额外配备两个主机通道板插槽，满足应对各种IT架构。





文件共享

一般企业来说用NAS做文件共享共有两种方式，一种是公司内部（本地）的文件共享，一种是分支机构（远端）的文件共享。

本地的文件共享只需要在公司部署一台Infortrend GSe Pro，在局域网内用户可以通过一个账户访问到共享的数据，管理员可以对共享文件夹的权限进行设定，指定文件有读写或只读或只写的权限，防止重要文件被修改或泄密，保证共享文件夹的安全性。

远端的文件共享是各地办事处通过Infortrend GSe Pro与公有云或私有云对接，可以同步设置多对共享文件夹，在每个不同的站点，实现独立的IT管理和灵活的权限控制。本地文件与云端同步，便于高效的访问、共享、备份数据。此外，我们还可以自定义存储同步的周期，间隔时间可以从10秒配置到1天，使得用户既可以及时刷新数据，又不过多消耗系统资源，这种方式适合跨区域的中小型IT公司，总部和销售部门拥有核心资源。

文件备份

我们的备份方案有两种，一种是兼容市面上主流备份软件的D2T 与D2D方式，另一种是能够备份到云端的D2C与D2D2C方式。

D2T (Disk to Tape)是传统保存备份数据方式，基本数据流程为:备份服务器按照既定策略，在相应时间发出控制命令，将生产服务器主盘的数据通过LAN或SAN备份到磁带机或磁带库中。而D2D (Disk to Disk)是将生产服务器主盘的数据通过LAN或SAN备份到相应的磁盘设备中。

随着云端技术的发展，许多用户已经不满足于把数据备份在本地了，他们想把更重要的数据备份至云端，我们普安也顺应潮流，开发云网关引擎对接公有云和私有云，通过D2C与D2D2C方式，把本地数据上传至云端进行备份。我们与多个云服务厂商合作，并且提供三种云服务包括云分层、云缓存和云备份，用户可以根据自己的需要选择最佳备份方案。

数据安全

我们对共享文件夹支持一些多读和多写多读(WORM)模式，还可以对文件夹进行256位加密，防止文件夹在传输过程中被修改和泄密，保护数据安全。

Infortrend实施全国渠道布局战略，在全国各区域建立多家GSe Pro核心渠道合作伙伴。由于EonStor GSe Pro面向中小型企业，甚至是个人的用户群体，所以我们采用的是以点带面的营销策略，这意味着我们的合作伙伴将得到巨大的市场潜力。GSe Pro以其功能全面、性能过硬，加上在桌面级NAS类型产品中具有极高的性价比，必将帮助渠道合作伙伴迅速打开市场局面，为迅速占有中小业务的市场份额全面创造机遇。