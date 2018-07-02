 企业数字化转型需要全新的“混合云”定制战略

近期由英特尔联合至顶网，与其合作伙伴共同举办的新至强决胜数据未来-构建面向未来的混合云城市巡展在中国火热举行。

近期由英特尔联合至顶网，与其合作伙伴共同举办的新至强决胜数据未来-构建面向未来的混合云城市巡展在中国火热举行。2018年6月28日，在北京金隅喜来登，英特尔、联想以及企业用户围绕’变数字势能为企业动能”这一主题展开演讲和讨论。与会嘉宾一起探讨了如何通过基于至强可扩展平台的丰富产品技术组合为各行业用户提供一个完善的混合云解决方案，来解决企业用户传统业务和互联网业务协同发展的新需求。

面向未来，越来越的企业选择混合云

今天，数字化经济正在改变着各行各业，不断给我们生活的方方面面创造新的模式和体验。特别是对于企业来讲，数字化转型成为加快企业业务发展的核心话题。在活动现场包括中国信息通信研究院云计算部业务主管马飞、联想数据中心集团技术总监单奖定、英特尔（中国）云创新中心高级云架构师胡明月在分享中，有一个共识就是，在企业数字化转型过程中，越来越多的企业采用混合云的IT基础架构来支撑企业业务的数字化转型。

马飞从混合云发展现状、问题及应对角度阐释了今天企业应该如果通过自身业务来构建合适的混合云平台。单奖定、胡明月分别通过联想的双态IT理念和围绕英特尔至强可扩展处理器的丰富产品技术组合来实现一个面向未来的混合云解决方案。

混合云发展现状、问题及应对

今天越来越的企业采用混合云，是因为单独的云已经不能满足企业的需求。私有云具有较高稳定性和安全性，但扩展灵活度不够。公有云具有即付即用的灵活性，服务的标准化，迅速的弹性伸缩等特点，但是安全和隐私是用户所担心的问题。

这样对于企业来讲有两个解决方案，一方面是私有云用户向公有云需求的延伸，另一方面是公有云用户向私有云需求的延伸。或者说，单纯的公有云或私有云已经不能满足现有业务需求，企业需要多种云环境并存来适应新的业务发展。这就是混合云出现以及快速发展的机遇。

马飞总结了今天混合云发展面临的挑战：

首先，跨云的业务创新挑战。当前的混合云还处于发展的初级阶段，各厂商更多提供的是将公有云与私有云在IaaS上打通的基本能力，在此之上提供的服务场景多为互联互通、数据备份、云管平台等。

混合云的发展趋势应为帮助用户关注基于跨云的业务实现而不是关注如何部署一个跨云服务，从而真正将私有云的定制能力和公有云的共享及生态能力有机融合。

其次，统一管理多平台的挑战。在混合云或多云场景下，企业常常采用多个公有云或私有云平台，这样不仅造成基础设施资源池多样化，还使得异构资源环境面临着同时管理物理机、虚拟化的局面。另一方面，合适管理工具的缺乏也给平台管理人员带来非常大的压力和工作量。

再次，如何更好地实现云网协同的挑战。当前，混合云的组网技术以VPN和专线为主，但是两者均存在一些不足，例如，VPN高度依赖互联网连接，无法保证带宽、延迟；而专线的投入开销大，开通周期长，链路控制不灵活。

同时，混合云业务面临的最大问题之一是云计算资源和网络资源的申请、计费、运维均为彼此割裂，且网络不能随业务的变化而变化，严重影响客户的体验。

未来，混合云的网络应具备与云业务类似的特性：快速开通、灵活弹性、按需付费等。

完善混合云需要整个产业共同推进

在应对混合云部署中的挑战过程中，中国信息通信研究院云计算部给出了应对策略----可信云评估体系。从2013年发展至今，可信云评估已经从面向云计算服务的单项评估发展为事前、事中到事后的全面监测评估，建立了云计算基础服务和产品评估、云计算软件类评估、专项能力评估、可用性监测以及云保险等在内的综合评估体系。

同时联想也给出混合云发展过程中的应对策略，单奖定分享了双态IT架构的云计算助力企业数字化转型的主题演讲。

对传统企业而言，早期IT职能是维护企业内部的业务运作、数据处理等，IT数据中心的进化方向为构建一套稳定、安全、高性能的IT架构。但是随着互联网+出现，企业需要通过互联网实现数据和业务的交互，开始需要构建敏捷、灵活、差异化、数字化的IT架构。

单奖定谈到混合云的构建需要将稳定、安全、高性能的IT架构和敏捷、灵活、差异化、数字化的IT架构相结合。既要满足企业核心业务对于高可用的IT系统的需求，又要满足高速增长的、边缘的基于互联网交互的敏态业务的要求。这就是联想数据中心集团提出“双态IT”概念。

双态IT架构的优势是能够构建一个成熟稳定的混合云。企业可根据业务需求把核心业务数据自主可控、安全要求比较高的部分放在私有云上，把对外的多业务逻辑和对象存储数据等放在公有云上，然后通过“双态IT”解决方案实现公有云和私有云的数据管理和流程对接。对未来的一些企业传统企业而言，随着数字化转型不同的深入，混合云越来越多地会成为它们的一个非常重要的IT手段。

混合云助力数字化变革

在传统经济与数字经济融合的变革中，如何更好的推动企业基础设施的现代化改造和转型。英特尔创新的总结了IT数字化变革的 5 个要素，混合云、虚拟化网络、面向未来的存储、分析和数据战略及多层安全性。所有要素对于成功推动 IT 变革都至关重要，而且彼此之间相辅相成。

而混合云解决方案，可为业务带来多种其他优势。混合云可实现两全其美，提供了一种将多种云（公有云和私有云）连接在一起的方法。

除了为开发人员提供良好体验之外，混合云还可为企业提供许多优势。“比如现代私有云采用最新一代的英特尔至强可扩展处理器和其他英特尔技术，可为企业提供最新技术和行业领先的开放式解决方案。当企业采用包括公有云服务的混合云策略时，这些相同技术可以提供所需的高性能和可靠性。 当混合云需要处理大数据工作负载的大型网络的时候，使用英特尔至强可扩展处理器，借助混合云环境，IT 人员能够灵活地作出这些决策，并确保其私有云和公有云利用最高性能满足所有的工作负载需求。” 胡明月分享到。

英特尔至强可扩展处理器是为“混合云”战略而定制

英特尔面向全球发布的至强可扩展处理器，这是近十年来数据中心领域最大的平台级提升！特别要指出的是英特尔至强可扩展处理器是为“混合云”战略而定制！

因为云计算和关键应用的出现，上一代E5和E7的界限变得模糊。至强可扩展处理器把这两者整合，满足各种工作负载。即实现了英特尔突破性的黑科技的平台共享又保证了平台的高效敏捷和可扩展性。

在性能上英特尔至强可扩展处理器得到大幅提升：，性能是上一代产品的1.65倍。可以跑4.28倍的虚拟机，降低65%的TCO。云方案的安全可靠性提升是2.42倍。

可以看到混合云不再遥不可及。各地的企业纷纷采用混合云加快业务创新和数据中心转型。

混合云不再遥不可及。各地的企业纷纷采用混合云加快业务创新和数据中心转型。混合云可有效提升敏捷性、可扩展性、效率和数据安全性。在这个竞争激烈、日新月异的数字经济时代，这些要素对于企业始终立于行业潮头至关重要。IT 部门必须采用现代化的数字基础设施，以随着业务和工作负载需求的增长而扩展。企业没得选择，必须在面向未来的平台上构建面向未来的云环境，以加快创新发展。

接下来，英特尔联合至顶网与其合作伙伴将在7月5日在上海举行关于混合云的线下活动，继续与现场观众分享混合云的实践和趋势，敬请关注！