微软Azure新功能瞄准物联网和中国市场

微软今天推出了Azure公有云计算服务的两个新功能，针对两个日益重要的市场：物联网市场和中国市场。

微软今天推出了Azure公有云计算服务的两个新功能，针对两个日益重要的市场：物联网市场和中国市场。

微软公布的第一个更新是全面提供Azure IoT Edge。这项服务提供的工具可以让企业组织分析来自传感器和其他连接设备的数据，自从去年微软首次预览该服务以来已经进行了重要的扩展。

IoT Edge现在集成了Moby Project--Docker软件容器平台的开源版本。软件容器使开发人员能够构建适用于不同种类硬件的便携式应用，并且可以在各种环境之间轻松迁移。微软表示，在这种特殊情况下，支持Moby将促进开发运行在Azure以及远程位置（如工厂）连接设备上的应用。

新版本的IoT Edge还承诺简化设备本身的部署。为了实现这一目标，微软已经在Azure中增加了一些其他硬件管理工具的集成。企业可以使用这些工具自动将新端点连接到他们的网络中，然后下载必要的软件模块。

Azure Internet of Things团队主管Sam George在博客文章中详细写道："Azure IoT Edge现在与用于零接触配置的[Azure] Device Provisioning Service深度集成，从而使设备无需操作员干预即可在现场进行配置。客户借助Device Provisioning Service可以安全地配置数以万计的设备，从而将真正的规模效应扩展到边缘部署。"

除了这项物联网新功能之外，微软还宣布在中国扩展云战略。微软宣布新增两个Azure区域，将由本地合作伙伴世纪互联运营。其他提供商如AWS也依靠中国公司来运营当地基础设施，以符合国家的技术法规。

据悉，微软的两个新区域位于北京和上海，这样微软在中国运营的数据中心集群总数将增加到四个。