云界十年暨2018中国云计算大会评选活动火热进行中

2018年7月23日-25日，由中国电子学会主办、至顶网协办的第十届中国云计算大会将在北京国家会议中心举办。

2018年7月23日-25日，由中国电子学会主办、至顶网协办的第十届中国云计算大会将在北京国家会议中心举办。届时，中国云计算大会组委会联合中国电子学会云计算专家委员会和中国电子学会学术交流中心联合组织发起的“云界十年”评选结果也将大会上公布。

第十届中国云计算大会以“聚力云上生态 赋能实体经济”为主题，将邀请海内外权威嘉宾出席，继续为业界搭建一个云计算、大数据技术、产业和应用多领域最具影响力的交流和传播平台，以更好地推进云计算技术交流，促进云计算大数据产业的生态建设，加速云计算技术向行业渗透，从而推动我国实体经济和数字经济的协同发展。（报名参加第十届云计算大会请点击：zhiding.cn/s/tY1C）

在中国云计算大会创办十周年之际发起的“云界十年”评选是在充分调研云计算发展的基础上，由中国云计算大会组委会、中国电子学会云计算专家委员会发起，旨在总结中国云计算领域从2009年至2018年的发展经验，展示云计算最新技术和成果，树立行业标杆典范，引领新一轮技术创新热潮，为中国企业的数字化转型助力。

“云界十年”的奖项包括云计算大数据服务卓越产品、解决方案奖；云计算大数据最佳实践奖和云计算大数据创新企业三个奖项。

“云界十年”的评选采用主动申报和中国电子学会云计算专家委员会和中国电子学会学术交流中心提名等多种方式，所有活跃在中国本土云计算市场的企业都可以报名参与云界十年的评选。

目前该评选活动正在火热进行中，了解和报名参与“云界十年暨2018中国云计算大会评选”请点击：

http://www.ciecloud.net/2018/selection。