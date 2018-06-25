走近联想，看其如何树立智能制造行业新路标

汽车行业作为制造业最重要的产业之一，电动化、智能化、网联化、共享化为特征的新四化已经成为全球汽车技术进化和商业模式进化的新方向。

2015年5月19日，国务院正式印发《中国制造2025》，成为中国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。为积极推动中国制造2025的稳步推进，联想在2017年推出《智能制造白皮书》，基于自身在智能制造领域的深入洞察和前瞻布局，以及在制造行业丰富实践和细分领域的具体能力。希望通过IT技术变革来推动制造业的数字化转型从而实现制造业的转型升级。

汽车行业作为制造业最重要的产业之一，电动化、智能化、网联化、共享化为特征的新四化已经成为全球汽车技术进化和商业模式进化的新方向。而国家层面也非常重视新能源汽车的推广，目前中国已经连续三年成为全球新能源汽车推广量最大的国家。基于新能源汽车产业发展趋势，在2018年6月14日，联想基于对汽车行业的深入洞察和丰富实践发布了《新能源汽车行业方案白皮书》。白皮书站在汽车企业全生命周期的维度上，为以客户所处的不同建设阶段为基础，将新能源汽车企业分为初创期、成长期和成熟期三个阶段，并按照不同阶段客户的具体情况和实际需求，来提供可以落地的解决方案和实施路径。

那么新能源车和传统汽车在整个生命周期过程有什么不同？新能源需要什么样的IT系统？以及联想的解决方案有哪些优势？在《新能源汽车行业方案白皮书》发布会上，至顶网采访了浙江零跑科技有限公司IT管理部总监马霄，联想数据中心业务集团制造行业总监许子牛。详细介绍了新能源汽车对于IT系统的需求以及联想对于新能源车企在IT构建中能够提供哪些方案。

2015年成立的零跑科技由上市公司浙江大华技术股份有限公司及其主要股东共同投资，成立之初建立了研发中心。紧接着，对生产基地做了一个规划和开工建设，于2018年4月份登上了2018年最具投资价值的新兴企业百强榜。

零跑汽车坚持核心技术自主研发的技术路线，专利覆盖三电、智能网联和底盘等核心零部件。包括自研了ADAS自动驾驶系统、车机互联系统、Hyperion动力电池系统总成、Leap Cloud大数据平台等自主研发能力。作为一个创业型公司，零跑建设初期在IT投入上本着分步建设依次投入的方式，随着零跑第一款量产车型S01的发布，量产、营销及销售等工作的逐步深化，IT系统建设也不断提速中。

新能源汽车需要更先进的IT架构理念

汽车行业经过一百多年的发展，其开放流程经过积累和沉淀，可以说是整个工业皇冠上的一颗明珠。新能源汽车更是对整个生产流程的IT系统拥有了更高的要求。

目前零跑汽车一期生产基地规划5万台，在新能源汽车公司的初创期，企业主要关注于产品研发体系和智能工厂的建设，以尽快完成新车设计、定型和投产。但是新能源汽车行业，满足轻量化和集成化的要求与传统车企不同。

经过百年的发展，今天汽车生产过程的自动化程度很高、工业化程度也很高，IT系统又特别复杂，其四大核心系统，从研发系统到ERP系统，到营销系统，还有MES系统，之间的结构关系非常复杂。这对于构建整个IT系统是一个非常大的挑战。

浙江零跑科技有限公司IT管理部总监马霄

同时新能源汽车还有其独特的创新，对IT系统来讲需要更加先进的系统。“在生产过程中，差异化包括动力驱动上电机取代了发动机和变速箱，以及电池取代了燃料，这个差异化就是为什么零跑做了一个基于新能源汽车的开发流程，在参照传统汽车流程的基础上，加入对三电部分，整个电子、软件，包括集成的开发流程，而这些更多会参照IT行业的一些做法。”马霄谈到。“以零跑汽车为例，传统的油车有2万多个零部件，今天的新能源汽车最多只有1万个零部件。零跑汽车拥有电机、电控、电驱一体的动力驱动的核心设计。在规划IT系统的的时候，零跑汽车既要规划整个IT系统满足冲焊流程还需要满足三电部分的开放流程”因此在IT上新能源汽车需要一开始就要构建一个更强大、集成度更高的一个IT系统，来解决新能源汽车生产过程更加复杂的需求。

此外，新能源汽车还需要一个弹性的、灵活的IT系统来支撑业务系统。传统汽车营销围着渠道来，4S店、经销商等运营。今天除了传统方式，还要直接面向市场、面向客户，因此整个业务链的构建，整个信息系统的支撑也要从弹性灵活的IT架构角度去考虑。如何在最短的时间构建一个软硬件结合的IT系统。另一方面汽车在生产过程中要做大量的仿真和实验，它在集成各种设备和零部件的过程中是一个系统工程。这个时候怎么样去构建这样的仿真平台、计算平台，这些都需要一个即集成又灵活弹性的运算平台来支撑。

可以看到零跑IT架构建设既需要满足流程固定、行业规范成熟的业务，其需要成熟稳定的采用商业软件套件、搭载高性能专属架构中运行的稳态IT架构，又需要采用开源软件框架，弹性灵活的敏态架构。

联想双态IT理念契合新能源汽车IT规划

对于零跑汽车来说，一种理想的状态是：IT架构的规划建设既要应对未来数字化转型的落地，又得保证核心的业务运营和创新应用的协同发展。这与联想“双态IT”的理念不谋而合。许子牛谈到：“联想希望帮助汽车企业更聚焦在自己核心的技术和开发上，而把涉及IT技术这部分交给联想来做。” 联想具备丰富的数据中心咨询规划经验，可以根据初创期的业务愿景规划合理的阶段性目标和建设路线，并提供全面的 数据中心基础设施和网络方案，帮助新能源汽车公司快速完成信息化基本能力体系的建设。

联想数据中心业务集团制造行业总监许子牛

针对零跑面临的问题，联想数据中心业务集团组建了一个具有针对性的轻咨询虚拟团队，以“双态IT”轻咨询方法论为基础，从理解现状入手，经过了一段现场调研和分析，为零跑汽车完成了IT三年规划。并随后完成了SAP ERP on HANA项目规划，超融合资源池项目规划，CAE项目规划。”双态IT”即聚焦在企业业务的稳态和敏态的分析，帮助企业IT部门采用传统集中式和新兴的互联网分布式IT架构，构建一套稳态、敏态和谐共存的新型IT架构。

马霄表示在零跑跟联想的合作过程当中，通过联想轻咨询服务，协助零跑更加从容客观的完成对超融合、虚拟化、公有云及私有云等方案的深度对比，选择了基于联想的超融合架构在整个云计算在底层支撑上给了一整套方案，结合详细的前期准备工作，项目启动后，招标的各项准备工作快速完成，较之前缩短了80%的时间。同时也最大限度的帮助零跑完成现有设备的复用，相较其他方案测算对比后，使整体投资减少30%以上，数据中心内的设备空间占用减少50%，整体运维成本降低50%以上。

采访到最后，许子牛表示联想还为合众汽车等多家新能源汽车企业提供大数据解决方案，将新兴技术融合到新能源汽车的发展中，更好、更快、更精准的打造新能源汽车的智能制造，助力新能源汽车行业快速实现数字化转型。