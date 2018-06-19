2018中国大数据应用大会即将召开 共同探讨大数据赋能数字中国

本届大会以"大数据赋能数字中国"为主题为此大会议题涵盖了大数据与数字中国、大数据应用产业创新发展、大数据与军民融合创新、大数据与政府治理及大数据与安全五大热门前沿话题。去年大会吸引5000余名观众到场，今年这一数字也将再创新高。

2018中国大数据应用大会将于2018年7月10日－12日在成都召开，本届大会由工业和信息化部、四川省人民政府、成都市人民政府作为指导单位，中国大数据专家委员会、世界工程组织联合会（WFEO）、中国电子信息产业集团有限公司、中国电子学会共同主办，四川省经济和信息化委员会、成都市经济和信息化委员会、成都市博览局全力支持，中国电子器材有限公司、中国电子学会科普培训与应用推广中心、北京至顶信息技术有限公司承办，业内知名媒体至顶网与科技行者协办。

本届大会以"大数据赋能数字中国"为主题，为此大会议题涵盖了大数据与数字中国、大数据应用产业创新发展、工业大数据和智能制造、大数据与人工智能及大数据与安全五大热门前沿话题。去年大会吸引5000余名观众到场，今年这一数字也将再创新高。

图片备注

当前，大数据然在持续升温，中共中央总书记习近平在国家大数据战略第二次集体学习中强调，大数据发展日新月异，我们应该审时度势、精心谋划、超前布局、力争主动，深入了解大数据发展现状和趋势及其对经济社会发展的影响，分析我国大数据发展取得的成绩和存在的问题，推动实施国家大数据战略，加快完善数字基础设施，推进数据资源整合和开放共享，保障数据安全，加快建设数字中国，更好服务我国经济社会发展和人民生活改善。

今年是中国大数据应用大会连续举办的第三届，与前两届相比，本届大会可谓是亮点多多。在嘉宾级别上，涵盖了国家政府领导、中国科学院和中国工程院院士、全球领先企业大伽，尤其今年《连线》（Wired）杂志创始主编Kevin Kelly将在会上进行《下一代大数据平台》的主题发言、同时京东、百度、富士康、中科曙光、小米及IBM等重点企业也将参与会议讨论。在大会议题上，除了保留了过去很受欢迎的大数据相关话题外，今年还新增了当下最为火爆的人工智能、区块链及数字中国等话题。在论坛设置上，特别设置了大数据在工业互联网、金融、医疗、媒体等9场论坛，探讨大数据在行业中的落地实践。

成都一直发展独具特色的行业大数据，包括工业制造领域的航空航天、汽车制造，社会服务领域的健康医疗、金融保险、现代物流等。立足西部通信枢纽、信息产业基础和人才资源优势，抢抓机遇，推动大数据产业发展，对提升政府治理能力、优化民生公共服务、建设智慧城市，促进数字经济发展有着重大意义。

届时全球知名大数据、云计算、人工智能、区块链等领域主管领导、专家学者、产业领袖、应用主管，以及各行业广大用户将共聚成都，共同探讨和推动大数据、云计算与智能技术的深入融合，抓住数字中国建设发展机遇，加快实现以信息化培育新动能，用新动能推动新发展，以新发展创造新辉煌。

扫描二维码，注册2018中国大数据应用大会！