数据洪流到来，戴尔易安信的数字化转型之道

埃森哲分析报告指出，从2000年开始到现在，在全球500强企业中有50%的消失企业是因为它们没有抓住数字化转型的机遇。IDC的分析报告也指出，未来如果不重视数字化转型，五百强企业中三分之一的企业将慢慢出局。

埃森哲分析报告指出，从2000年开始到现在，在全球500强企业中有50%的消失企业是因为它们没有抓住数字化转型的机遇。IDC的分析报告也指出，未来如果不重视数字化转型，五百强企业中三分之一的企业将慢慢出局。

同样，越来越多的企业认识到，在企业数字化转型的道路上，IT基础设施是必不可少的重要支撑。随着企业数字化转型脚步加快，IT基础设施也正在发生重要变革，混合云、网络虚拟化、安全等成为这轮变革的关键词。作为对市场最新变化的回应，至顶网联合英特尔以及合作伙伴推出了《新至强决胜数据未来》系列对话节目，围绕企业数字化转型面临的挑战和机遇，当下IT变革中的关键问题，特别是混合云构建的效率、连接、安全、数据管理等热点话题进行了深入探讨，以期为身处于数字化转型旅程中的企业提供参考。

本期，我们走进戴尔易安信，对话戴尔易安信中国区企业级产品总监周俊杰，结合戴尔端到端数字化解决方案理念，来看戴尔易安信基于至强可扩展处理器打造的数据管理和分析平台如何助力数字化转型，特别是基于混合云构建的数据、连接、安全等热点话题进行了深入探讨。

数字化转型挑战和机遇并存

今天不少企业正在进行数字化转型，这个过程其实挑战和机遇并存。一方面，数字化转型给各个行业带来了很多机遇，给企业带来更强的竞争力；另一方面，如何更好地通过对IT基础架构的变革，帮助企业利用数据来更好地支撑起业务，并将数据转成为可以提供指导行为的商业洞察力，对于企业是不小的挑战。

周俊杰认为，数字化转型过程中，企业IT基础设施变革面临的挑战主要有三个：

第一个挑战是海量数据。今天的数据增长是几何式增长，周俊杰做了个比喻，数据的产生跟拉面一样，是成几何级数的增长，数据的产生速度非常快，数据量变得非常大。因此对企业来讲，其IT基础设施的数据处理能力面临很大的挑战。

第二个挑战数据快速增长。这对企业的IT系统在处理数据存储和管理方面的扩展能力提出新的挑战。

第三个挑战数据多样化。多年前企业面对的主要是结构化数据，企业仅仅依托数据库来查找、分类、索引，做一些非常传统的数据处理。而现在，80%的数据都是非结构化的数据，或者是半结构化的数据，如图片、视频、导航路线、轨迹，或者是IOT等设备数据。

而这些挑战对企业IT基础架构的计算力、存储能力和网络传输能力都提出新的挑战。

混合云是必然之选

为了应对数据洪流带来挑战的时候，不少企业纷纷选择了云计算，特别是混合云作为企业IT的基本架构。对此周俊杰认为混合云是企业的一个非常现实的选择，也是一个必然之选。他同时建议，应该从数据处理能力、架构的扩展性以及混合云的部署来实现企业的IT架构升级从而顺利实现企业的数字化转型。

首先，提升数据的处理能力和管理水平是很多企业的当务之急，对此周俊杰建议可以采用一些最新的技术，它们可以提供几倍甚至于上十倍、上百倍的处理能力，比如，选择全新至强可扩展处理器的服务器进行对IT架构的升级。英特尔去年7月份的时候推出至强可扩展处理器，目前已经有相当一部分客户开始选用这样一个全新的处理器。

“在对企业数据中心进行改造的时候，客户发现在相同成本下，戴尔易安信发现用全新的处理器构建了服务器来处理基于OLTP交易型的数据访问的时候，性能提升达到了2-3倍。” 周俊杰表示。

周俊杰说，基于至强可扩展处理器上构建的新IT系统，客户可以完全享受稳定可靠的、性能更好的处理能力。在数据挖掘方面，比方说内存计算性的数据库，这个时候全新处理器也可以帮助提升1.6倍这样的能力在内存数据库方面。

其次提升IT架构的扩展能力。对于今天的企业来讲，对传统IT架构进行无缝升级，在不影响任何应用的情况下进行弹性扩展是企业的重要选择方向。具体而言，这个弹性要伸缩自如，当这个业务扩展IT可以快速的扩展；当某一个业务处于低谷时又能非常自如地把计算资源和存储资源回收回来。

第三，要善于利用多元化的部署。通过混合云的部署，对自有的数据中心跟公有云合理的配比，把不同的数据结构、不同的数据存放在最适合它存放的地方。

周俊杰认为，在满足企业构建混合云时面临的计算能力升级和弹性扩展问题，全新至强可扩展处理器可以提供更多帮助。比如，在支持虚机的数量方面，戴尔易安信自己测试发现，至强可扩展处理器支持虚机的数量提升超过两倍，说明新一代至强在虚拟机的环境性能提升非常明显。而基于业务分析类的应用，至强可扩展处理器性能也比上一代处理器提升了两倍之多，而Web应用、ERP之类的传统典型应用其性能提升一般都在3-4倍。

周俊杰建议，企业应该尽快切换到新的至强可扩展处理器上，以尽快享受它提供出来的性能。

网络和安全问题不能忽视

今天很多的客户在构建混合云的时候还面临两个问题：第一对于网络的虚拟化忽略；第二对于硬件系统安全不够重视。

事实上，对混合云的构建企业有必要认识到，云与网络虚拟化的发展一直紧密联系。无论您是优化调整旧有基础设施、转型为软件定义的网络，还是为 5G 做准备，网络都要求灵活且能够扩展的端到端解决方案。周俊杰认为，云和软件定义网络是“绝配”，不管是混合云、私有云以及公有云都离不开软件定义的网络。因为云本身是基于虚拟化技术，在这样一个环境中除了对网络的物理拓扑要进行管理之外，对网络的逻辑拓扑也是要随着虚机的变化而动态变化的。

戴尔易安信基于开放网络的产品，可以实现网络操作系统的自主安装。在这些交换机上面，可以让用户通过开放网络产品运行类似于像Big Switch这类的网络系统软件,并与VMware的vSphere和OpenStack等实现非常完美的集成。

另外值得一提的是，今天很多企业关注点是基于操作系统之上的安全，但随着IT架构的升级、混合云的发展，安全已经不仅仅是应用层面的问题。硬件自身的安全变得越来越重要。“如果操作系统它本身的安全出现问题，那么不管是端口扫描、防火墙以及其他任何安全能力都没有扎根的地方，安全就无从谈起。” 周俊杰说。

对于服务器厂商来讲，通过将一套平台安全技术内置到英特尔可扩展处理器来实现可信基础设施，这种基于硬件的安全技术为保证企业IT的安全提供了重要的保障，它们为解决物理和虚拟基础设施中不断增多且不断演变的大量安全威胁提供帮助。今天，包括软件定义存储、分布式存储以及超融合设备，都是基于服务器的。服务器从出厂一直到被用户使用，在这个过程当中不被攻破，不被埋藏一些特殊恶意代码，是一个新的课题。在操作系统之上很多问题已经解决了，但硬件的安全是一个新的战场。

“硬件安全的理念就是一个硬件设备在从开机到控制权交易给操作系统之前，杜绝任何的漏洞可以让人在里面埋藏一些恶意代码。” 周俊杰解释说。

周俊杰介绍，戴尔易安信新一代的第十四代服务器拥有一个基于服务器的安全技术，从服务器的出厂就设置了一个不可改变的密钥，所有将来在这台设备上的操作，包括在操作系统上安装任何固件、任何驱动的升级之前，如果没有经过数字签名，就不能在服务器上顺利进行升级，从而为安全提供保障。

“企业数字化转型过程是一个复杂的过程，戴尔易安信具备能提供一个企业级端到端的解决方案部署的能力，来帮助企业构建现代化的数据中心以及基于混合云架构的解决方案，最终实现帮助企业数字化成功转型，获得企业竞争力。“周俊杰总结说。