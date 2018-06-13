Pivotal上市后首季度业绩表现强劲

新近上市的Pivotal公司今天公布了第一季度业绩，结果表现强劲。

新近上市的Pivotal公司今天公布了第一季度业绩，结果表现强劲。

Pivotal主要提供用于构建云计算应用的软件。在2019财年第一季，Pivotal净亏损为3250万美元，每股盈利31美分，低于去年同期的5150万美元和76美分。

除去股票报酬等一定成本，亏损为每股10美分，低于一年前的20美分。收入同比上涨28％，达到1.557亿美元。分析师此前预计调整后的每股亏损为13美分，收入为1.44亿美元。

更重要的是，Pivotal的订阅收入比传统软件更稳定、更可预测、且收益更高，这部分收入增长了69％，达到9010万美元。订阅用户达到339个，比一年前增加20％。

Pivotal还发布了新的预测，称目前这个季度的订阅收入将达到9200万美元至9300万美元之间，收入将在1.57亿美元至1.59亿美元之间，调整后的亏损为9美分至10美分。预计整个财年Pivotal的订阅收入在3.8亿美元到3.84亿美元之间，总收入在6.42亿美元到6.49亿美元之间，调整后的亏损在37美分到39美分之间。FactSet公司的一项调查显示，分析师预测Pivotal销售额为6.22亿美元，亏损45美分。

这些结果让投资者们感到满意，Pivotal的股价在盘后交易中上涨超过7%，在常规交易中上涨1.3％，达到每股21.21美元。

Pivotal公司首席执行官Rob Mee在财报电话会议上表示：“这是我们财政年度的一个良好开局。我们相信，我们在帮助企业跨行业转型的同时，我们有能力颠覆一些IT投资的最大领域。”

Pivotal在今年4月20日上市，筹集了4.97亿美元，是今年众多上市的企业软件公司之一。Dell仍然拥有Pivotal 70%的股份，并控制近96％的投票权，这可能会限制投资者们对这支股票的兴趣，因为无论做出什么重大决策都要得到Dell的同意。

的确，Pivotal上市本身在很大程度上被广泛认为是Dell为了偿还收购EMC所带来巨额债务的一种方式，但是这不会立即见效，因为筹集到的资金仍然在Pivotaln那里。分析师Dave Vellante表示：“这是关于戴尔继续降低杠杆的一种方式，这样他们就可以偿清债务。”

尽管如此，Pivotal的业务本身仍然很强大，Cloud Foundry软件仍被视为平台即服务云计算领域的领导者。此外Pivotal还有一个名为Pivotal Labs的服务操作。Pivotal首席财务官Cynthia Gaylor指出，Pivotal第一季度的毛利润率为64％，比一年前上涨了10个百分点，这要归功于订阅收入的增加，这部分业务的利润率为92％。

Mee提到了一些新增客户，尤其是线上票商StubHub，它使用Cloud Foundry更快速地构建应用，降低使用谷歌公有云的成本。另一位新客户是体育用品零售商Dick’s Sporting Goods。此外West Corp.和Garmin等现有客户也扩展了对Cloud Foundry的使用。

Pivotal由Mee于1989年成立，当时他担任该公司的软件顾问。2012年，Pivotal被存储巨头EMC收购，EMC于2012年将其与2010年收购的数据仓库提供商Greenplum进行了整合。2015年，Mee再次接管了CEO的位置，当Dell收购EMC的时候，Dell成为Pivotal的主要股东。