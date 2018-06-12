 HPE与Pure Storage全闪存阵列市场份额下降

HPE公司的全闪存阵列市场份额在2018年第一季度遭遇下滑。与此同时，作为闪存初创企业中的领头羊，Pure Storage公司同样出现小幅份额缩水。

HPE公司的全闪存阵列市场份额在2018年第一季度遭遇下滑。与此同时，作为闪存初创企业中的领头羊，Pure Storage公司同样出现小幅份额缩水。

然而，两家公司仍然与其它厂商一样成功实现了显著的营收增长，增幅分别为16.6%与45.2%。

据分析师指出，虽然本季度的存储市场确实表现上佳，但形势之喜人仍然超过大多数人的预期：本季度营收同比增长54.7%，总利润则达到21亿美元。

富国银行高级分析师Aaron Rakers表示，本季度的全闪存存储销量首次超过了纯磁盘外部存储营收。这位分析师已经看到了IDC的详细数据（未公开）并在其中标出了重点结论。

IDC公司统计认定，HPE的市场份额仅占11.1%，而去年同期则为15%——在另一方面，戴尔易安信的市场占比则由去年的28%跃升至如今的34.2%。双方差距显然在进一步加大。

下面来看其它各厂商本季度的表现：

NetApp: 26.1%——高于上年同期的25.3%;

Pure Storage: 11.2%——低于上年同期的11.9%;

IBM: 5.6%，低于上年同期的8.5%;

日立: 3.2%，低于上年同期的3.5%;

华为：1.1%，上年同期为0%。

以下是其它相关产品及供应商统计数据：

可以看到，HPE的3PAR全闪存阵列营收由去年的1.544亿美元上涨至今年的1.937亿美元; 然而，其斥资12亿美元收购的Nimble，全闪存阵营营收则由去年的4760万美元下降至今年第一季度的4180万美元。

有趣的是，NetApp公司的SolidFire全闪存阵列营收由去年的5100万美元下降至今年的4600万美元，同期EF系列阵列营收也由1080万美元下降至850万美元。然而，NetApp公司旗下的A系列阵营市场表现强劲，营收同比增长高达59.5%，成功帮助其稳住了市场份额。