Hitachi Vantara升级Skylaking服务器加入Optane缓存和GPU

Hitachi Vantara利用Skylake处理器升级了更多服务器，并增加支持Optane SSD缓存和Nvidia GPU。

Hitachi Vantara利用Skylake处理器升级了更多服务器，并增加支持Optane SSD缓存和Nvidia GPU。

Vantara有基础的统一计算平台（UCP）服务器、DS（nnn）型号，然后针对V（nnn）型号的VMware环境进行了优化。这些V（nnn）型号可用于超融合（HC）和机架式（RS）产品系列：

这些都是1U或2U机箱中的单节点系统。“F”后缀代表是全闪存服务器；其他则是闪存/磁盘的混合式设计。“G”后缀代表是利用Nvidia GPU加速的系统。DS220和DS240服务器则用于融合基础设施（CI）产品组合中：

V123F（DS120基础）采用375GB Optane 3D XPoint P4800X缓存驱动器。

这是Hitachi V的第二波Skylake服务器。去年8月日立发布了第一台Skylake RS和HC服务器，其中有4款V（nnn）型号：

- V120F全闪存 - 1U单节点

- V210混合 - 2U 1节点

- V210F全闪存 - 2U单节点

- V240F全闪存 - 2U 4节点

最新公告中使用的产品名称是V120F。

这款超融合系统使用vSan和RS系统支持VMware Cloud Foundation。Hitachi Vantara的CI系统包括最新的VSP存储、UCP Advisor、DS220和DS240服务器。

以前Hitachi Vantara V拥有一个CB600刀片服务器产品线，6U机箱中有8个刀片服务器。最新公告中没有提及Skylake刀片服务器或磁带服务器。

现有的UCP Advisor管理和编排软件支持这些新的服务器。

其特点是针对SAP HANA进行了配置，数据湖中有一个运行在RS服务器上的MongoDB群集。有针对Cloudera和MongoDB的参考架构，带有针对Cloudera Enterprise Data Hub和MongoDB Enterprise的预测试、预验证基础架构，此外还集成了Pentaho Data [分析]。

这些新的UCP服务器、系统和应用产品预计将于8月份上市。

根据IDC的说法，Hitachi Vantara有了这些新型号，尤其是Optane缓存和Nvidia GPU的新型号，它将收回一些失地。