华云数据2018产品及生态战略发布会重磅出击 展示中国云力量

云计算、大数据独角兽企业华云数据集团在北京举办了“中国云力量——华云数据集团产品及生态战略发布会”，发布华云数据集团2018年企业产品战略、生态战略，

6月8日，中国北京——云计算、大数据独角兽企业华云数据集团在北京举办了“中国云力量——华云数据集团产品及生态战略发布会”，发布华云数据集团2018年企业产品战略、生态战略，发布了最新企业超融合产品，并披露完成10亿元人民币最新一轮融资。

私有云领导者、混合云实践者 中国云发展需要中坚力量

华云数据集团董事长、总裁许广彬在发布会上宣布了华云数据集团2018年的企业战略目标，要成为中国云的中坚力量，做中国私有云领导者、混合云实践者，推动中国企业全面上云。许广彬在演讲中表示，我们身处在一个伟大的时代，一个中国崛起的时代。数字经济和互联网+的发展要求企业凭借自主创新实现自我与客户的价值。在云计算领域，需要这样一支中国云力量，以最新兴的先进IT技术和产品为核心，助力企业转型，推动经济发展，实现中华民族伟大复兴的中国梦。

华云数据集团董事长、总裁许广彬

潜心研发、准确的市场判断让华云数据实现了客户和收益的双赢。2016年起，华云数据连续三年被各类机构评为云计算、大数据独角兽企业。发布会上，华云数据集团董事长许广彬宣布IPO之前的最后一轮融资。截止到2018年6月8日，华云数据获得了最新一轮10亿元人民币的融资。此轮融资中老股东东证资本再次跟投，同时引入了广发证券、清华控股基金、源星资本、龙宇控股等多家战略型投资人。A股上市将是华云数据下一个战略目标。

2018年，华云数据集团将通过高端云计算人才引进、新型技术借力、深耕行业、生态铸造等方式不断夯实私有云领导者、混合云实践者的市场地位。

华云超融合产品亮相 云计算演进需要新生力量

在华云数据集团产品及生态战略发布会上，华云数据正式宣布云计算专家、工业互联网专家谭瑞忠先生加盟华云数据集团，就任执行副总裁兼首席技术官（CTO）。他将带领研发部门运用新的云计算基础设施及平台技术实现客户的最大价值。

华云数据集团执行副总裁兼首席技术官谭瑞忠

谭瑞忠在大会上表示，云计算的高可用、高扩展、分布式帮助业务提高灵敏度、降低风险，已经成为推动企业实现数字化转型背后的力量。在中国，政府的政策导向、企业业务转型时对数据所有权和安全性的考虑，都让中国企业对私有云更为青睐，这也是华云数据最近几年所做的核心业务。2018年，华云数据将继续以用户业务需求为导向，夯实基础设施建设，增加数据中心的布局，除了北上广深之外，将开启在西北、华东部分省市的数据中心建设，也将不断丰富自身在云计算运营、智能化服务等方面的经验。

同时，华云数据将以云计算技术为基础，不断融入新兴技术，如大数据、物联网、人工智能、区块链等颠覆性技术，围绕行业应用特点，加大研发投入，为用户提供新型云计算、大数据产品和技术，打造行业云，为企业政府客户实现价值的最大化。

在发布会上，谭瑞忠宣布了华云数据与Gartner合作的第二本白皮书《Cloud Infrastructure Drive Business Strategy（云计算驱动企业战略）》上线，这篇白皮书介绍了基于业务的云架构规划方式，并重点介绍了国家超级计算广州中心云计算服务平台案例。

为了加快用户的云计算部署，除了已有的私有云、混合云、大数据服务、公有云、IDC转云等“传统”云计算产品和解决方案，华云数据企业级超融合产品于今年4月份正式上市。华云数据推出了“双技术栈”的企业级超融合产品线，包含了三条产品线：华云数据拥有自主知识产权的华云企业级超融合产品H2CI™；华云数据基于战略合作伙伴VMware的企业级产品vSAN打造的超融合产品线VMware-vSAN ReadyNodeTM 企业级超融合架构以及企业用户混合云场景下的VMware Cloud Foundation™企业级混合云超融合架构产品解决方案。

华云数据战略发展副总裁吴小华

华云数据战略发展副总裁吴小华在介绍华云企业级超融合产品H2CI™时表示，H2CI™在服务器硬件上选择了当前性能最优的Intel® Purley平台，并在此基础之上融合了计算、存储、网络和安全以及华云数据独具特色的云管理平台，从而形成了开箱即云的IT基础设施平台。目前，华云企业级超融合产品H2CI™主要应用在私有云场景，将帮助企业用户快速向云演进。华云数据vSAN企业级超融合产品原生融入市场领先的Hypervisor，能够与VMware vSphere以及整个VMware产品体系无缝集成，提供企业级的软件定义存储平台。华云数据VCF企业级混合云超融合架构产品可以为用户提供混合云的灵活性和自由度，将更多应用和工作负载迁移到华云公有云，搭建混合云平台。

E企研究院首席专家张广彬

业界知名评测机构E企研究院首席专家张广彬在大会上对华云超融合产品评测报告进行了解读，分享了不同应用场景下的测试结果，对华云超融合产品的稳定性、灵活性、易用性以及云管理功能给予了充分肯定。华云超融合产品作为 “云+超融合”新一代超融合的代表，将为中国云计算的快速普及起着巨大的推动作用。

聚沙成塔 中国云生态需要伙伴的力量

过去几年中，华云数据为生态建设做了充分的积累，希望打造一个强大的中国云生态圈，“华云和他的朋友们”完成了从点到面，从量变到质变的积累。华云数据集团生态圈融合了VMware、广达、Intel、Citrix、Veeam、SevOne、XSKY、锐捷、上海仪电、NEXIFY等多家国内外知名IT厂商、开源社区技术领先伙伴及区域和行业服务伙伴。多方合作伙伴将合力打造产业生态，携手为客户提供基于云计算的通用行业解决方案或垂直行业解决方案。

华云数据集团生态联盟启动仪式

在本次发布会上，华云数据与数据通信解决方案领导者锐捷网络、软件定义基础架构厂商XSKY完成了现场签约，共同拓展教育、政府、交通、制造等垂直行业集成解决方案和联合市场。

华云数据集团副董事长、执行副总裁马杜

同时，华云数据集团副董事长、执行副总裁马杜宣布了华云数据最新行业发展战略，通过与合作伙伴共赢的策略和培训扶持手段共同推进行业和生态的健康发展。

结语

八年来的成长，让华云数据集团在市场、产品、生态方面都找到了属于自己的方向，通过为用户提供定制化私有云服务、建立完整服务体系、深耕行业等方式获得了30万客户的肯定。在资本上获得了资本市场的充分认可，为上市做好了准备。华云数据，将成长为中国云计算市场的中坚力量，不忘初心，推动中国企业全面上云。