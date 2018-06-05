基于双态IT架构的混合云助力企业数字化转型之路

今天，越来越多的企业认识到，在企业数字化转型的道路上，IT基础设施是必不可少的重要支撑。随着企业数字化转型脚步加快，

今天，越来越多的企业认识到，在企业数字化转型的道路上，IT基础设施是必不可少的重要支撑。随着企业数字化转型脚步加快，IT基础设施也正在发生重要变革，混合云、网络虚拟化、安全等成为这轮变革的关键词。作为对市场最新变化的回应，至顶网联合英特尔以及合作伙伴推出了《新至强决胜数据未来》系列对话节目。围绕当下IT变革中的关键问题，特别是混合云构建的效率、连接、安全、数据管理等热点话题进行了深入探讨，以期为身处于数字化转型旅程中的企业提供参考。

本期，我们走进联想数据中心集团，对话联想数据中心集团技术总监单奖定。结合联想稳态、敏态“双态”IT理念，来看基于至强可扩展处理器的联想高性能计算平台打造的数据管理和分析平台如何助力数字化转型，特别是基于“双态IT”架构下的混合云构建的数据、连接、安全等热点话题进行了深入探讨。

打造满足未来稳态、敏态业务的双态IT架构

分析机构预测，2021年全球GDP的50%都是由数字化来驱动。谈到数字化转型，单奖定认为，数字化转型是企业通过互联网思维和技术实现数据在整个生态系统进行有效的交互。

对传统企业而言，早期IT职能是维护企业内部的业务运作、数据处理等，IT数据中心的进化方向为构建一套稳定、安全、高性能的IT架构。但是随着互联网+出现，企业需要通过互联网实现数据和业务的交互，开始需要构建敏捷、灵活、差异化、数字化的IT架构。

单奖定认为企业数字化转型需要企业将稳定、安全、高性能的IT架构和敏捷、灵活、差异化、数字化的IT架构相结合。既要满足企业核心业务对于高可用的IT系统的需求，又要满足高速增长的、边缘的基于互联网交互的敏态业务的要求。因此联想数据中心集团提出“双态IT”概念。

"双态IT"聚焦于企业业务的稳、敏分析，帮助企业IT 部门采用传统的集中式架构和新兴的互联网分布式架构，构建一套稳态、敏态和谐共存的新型IT 架构，旨在实现支撑企业业务多样化发展的管理体系和信息技术之间的相互匹配、协调一致。

混合云成为敏态、稳态业务的IT落地重要方式

单奖定认为混合云是一个比较成熟地解决企业对于敏态、稳态IT同时落地需求的解决方案。企业可根据业务需求把核心业务数据自主可控、安全要求比较高的部分放在私有云上，把对外的多业务逻辑和对象存储数据等放在公有云上，然后通过“双态IT”解决方案实现公有云和私有云的数据管理和流程对接。对未来的一些企业传统企业而言，随着数字化转型不同的深入，混合云越来越多地会成为它们的一个非常重要的IT手段。

单奖定介绍说，在解决敏态、稳态IT同时落地的需求，联想不仅提供支持双态IT的混合云架构，还能帮助企业实现数据的价值。今天数据的增长给企业带来了前所未有的挑战和机遇，构建面向海量数据的管理与分析能力、实现数据的价值体现正逐渐成为提高企业竞争能力的核心要素之一。基于联想自己的数据和经验孵化而成大数据产品LEAP（联想企业级分析平台）。联想LEAP平台不仅提供多样的数据采集能力,同时还具备海量数据存储能力和多种高性能计算引擎。目前，联想为全球100个国家业务提供大数据分析。而这些数据需要放在一个真正的计算平台上去，这就联想现在非常自豪的HPC大数据能力。

计算更开放，网络软件化

在加速企业数据中心现代化及业务转型的过程中，构建基于开放架构的数据中心已经成为趋势。随着处理器能力的越来越强，企业可以通过开放的x86计算平台和软件定义网络的方式来构建满足混合云业务的全新数据中心。

从计算角度来看，今天开放架构的发展趋势一目了然，传统的像Unix小型机市场份额越来越小，可以看到无论是中小企业、政府还是银行，越来越多核心应用在从Unix甚至主机往开放架构上迁移，x86架构无论从它的性能、安全性、可靠性，都已经越来越成熟、能承载核心的业务。而基于全新英特尔至强可扩展处理器的开放架构能够实现对工作负载进行更有效的优化，支持混合云基础设施和要求最苛刻的应用。同时全新英特尔至强可扩展处理器家族整合并扩展了英特尔至强处理器 E5 和 E7 家族最卓越的企业级特性，为混合云架构提供更坚实的基础。整合和扩展后将X86平台进一步实现高度通用，从双路扩展至八路或更多，具备更丰富的功能和软件兼容性。

今天各个行业领域在构建混合云基础平台的时候，对于更高计算性能的需求不断增加，随着计算核心处理器计算的快速迭代，基于英特尔至强可扩展处理器的高性能计算平台成为混合云构建的基础平台。包括联想高性能计算平台就是基于英特尔处理器不断研发和创新发展而来，在过去三年，联想HPC（中国）无论从技术还是市场份额都是第一，2017年，在全球500套最高的HPC联想占了91套。

联想HPC采用英特尔至强可扩展处理器，不仅在计算能力，带宽，以及整个带宽的吞吐能力有了根本性的改变。同时在安全固件层面上植入了很多非常成熟的安全手段，比如说英特尔开发的主动管理技术安全芯片TPM。其实也正因为英特尔提供了安全底层的技术，所以才能让最终客户至少在底层就不用去担心有非常明显的安全漏洞，当然安全层面比较多，在基础设施层面上，数据层面、应用层面、管理层面都有安全的问题。英特尔至强可扩展处理器基于整个安全的技术可以确保底层不会有太多的忧虑。

联想从2000年就开始投入HPC技术的研发，在HPC这个领域积累了大量的工程或者是软件硬件开发的经验，2004年和2005年连续获得两次国家科技进步二等奖，2011年联想还推出了第一套基于水冷的HPC集群技术，这些都是很好的证明。

今后联想HPC会基于硬件和软件层面继续更多的投入，包括采用全新的内核微架构、核内互联和内存控制器的英特尔至强可扩展处理器的高性能计算平台，该处理器可为计算、网络和存储带来针对工作负载优化的性能，向下一代云基础设施提供坚实基础，并赋能数据分析、人工智能、高性能计算、网络转型等各类应用，以加速企业数据中心现代化及业务转型的实现。英特尔高级矢量扩展 512（英特尔AVX-512）在内的全新功能可为高级分析、高性能计算 (HPC) 应用和数据压缩提供工作负载优化性能，并提高了吞吐量。这样联想会给企业的数字化转型在计算能力方面提供更加强大的产品和技术支持。

单奖定还提到了网络连接在云时代的重要性，要特别关注SDN的发展。因为随着至强可扩展处理器这样非常高性能处理能力的CPU诞生，越来越多数据中心部署软件定义的网络，英特尔至强可扩展处理器能够构建兼容5G的基础设施。实现网络敏捷性和可扩展性以及网络功能虚拟化（NFV）。在这方面，英特尔至强可扩展处理器为服务器硬件提供了坚实的基础，能够显著加快网络工作负载的响应速度。基于14 纳米制程技术的全新内核微架构具备更低延迟的内存子系统、每路多达28个内核，以及增强的进程间、内存 和 I/O 带宽。此外，该微架构还采用了一系列应用特定的指令和加速器。这些特性相结合，可更好的支持数据中心的网络通信，并为混合云下的数据中心提供卓越的性能和出色的可扩展性。

展望未来：我们需要一个大计算、一个小计算

对于未来混合云IT架构趋势，单奖定认为，今天能看到的是计算往两端发展，数据中心越来越庞大，同时一部分计算向边缘转移，所以现在是一个小计算、一个大计算的同时存在。小计算就是边缘计算，边缘计算需要在数据产生地有相当强的处理能力，只是把必需的数据才传到数据中心去，而数据中心就是“大的计算”。未来，针对边缘计算，需要英特尔和合作伙伴一起提供针对规模相对小一点的计算环境的解决方案，这样与需要大规模集群式的、混合云的数据中心相结合，来实现小计算和大计算共同发展。