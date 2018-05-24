群晖管家正式上线，NAS安装手机全搞定

5月24日，在NAS私有云领域深耕超过18年的群晖发布了全新的手机APP：群晖管家。这也代表着群晖在私有云领域的服务体验再上一个台阶。而NAS这样的被个人用户列为专业的IT数码产品，借助"群晖管家"也可以让更多普通家庭用户去使用和体验。

5月24日，在NAS私有云领域深耕超过18年的群晖发布了全新的手机APP：群晖管家。这也代表着群晖在私有云领域的服务体验再上一个台阶。而NAS这样的被个人用户列为专业的IT数码产品，借助"群晖管家"也可以让更多普通家庭用户去使用和体验。

群晖管家App上线，群晖手机应用矩阵成型

群晖NAS的DSM操作系统，让集中存储、管理数据变得简单，同时，应对不同的存储场景，如备份、同步等，也专门研发了相应的套件。但群晖在不断深入的用户调研方面，发现仍有部分用户对于NAS的初始安装和设置方面存在问题。

以往的群晖NAS安装，在完成硬盘安装，网络连接后，需要通过处于同一局域网内的电脑打开网页端进行DSM系统的安装，并设置Synology帐户与该台NAS的用户名、密码。而这一次群晖管家APP的发布，将本来需要电脑完成的工作简化到手机端操作。

现在，群晖管家已经可以下载使用。作为群晖NAS在手机端的延伸，群晖管家APP的主要功能就是，帮助新用户快速搭建群晖的NAS系统，从而更快速和顺畅地使用群晖NAS。只需5步，就能轻松完成群晖NAS的安装和帐户信息设置。

第一步：注册Synology帐户

第二步：安装硬盘，连接电源和网络

第三步：通过手机在局域网中发现新NAS，安装DSM操作系统

第四步：设定NAS登录帐号及密码

第五步：设置QuickConnect，在外网下随时连接NAS

同时，用户可以通过群晖管家实时浏览NAS的存储状态和运行状况，一旦有异常，用户就可以在手机上接收到警报。

除了群晖管家之外，群晖在手机端还有Moments、Drive等多个App，各司其职，满足用户的不同需求。

其中，群晖Moments，帮助用户实现一键备份手机照片、视频，甚至还能实现智能识别人脸，以及美食照、风景照等超过300种主题（仅特定机种支持主题识别功能），做到自动分类照片。这样就使得群晖用户的手机内存得以释放，不必再纠结于手机内存到底是16G还是256G。

想象一下，在安装了Moments之后，你可以随时将手机里拍摄的照片备份到NAS里，同时，你也不再需要费心的为你的旅行、自拍、美食、风景等设定专门的文件夹，因为这一切Moments都已经帮你做了自动分类。更有意思的地方在于，Moments可以通过AI自动实现人脸识别，如融合着孩子所有照片的成长记录，和爱人的甜蜜时光等，都可以自动进行分类。

而群晖Drive，除了可以让用户跨平台系统备份文档，还能随时随地浏览和分享文件，并且通过输入关键词来检索文件，甚至能深入查找文件中的内容。这对于一般用户来说，文件管理效率得到大大提升。

网盘随时有关停可能，你的数据就该你做主

目前国内网盘大都采用会员制的方式来向用户收费，成为会员后才可以享受相对较高的上传下载速率。而使用群晖NAS的普通用户完全不必担心掉入网盘服务商的限速套路中，更不必为了提升上网速率而支付网盘的会员费。访问速度由你自己决定！

网盘还需要用户购买会员才能使用在线解压缩、上传超大文件、备份手机视频等功能，群晖NAS不需要额外付费，全家都能享受超级会员才能使用的功能。

而更重要的是，它比市面上其他一些网盘更加安全！由于用户是使用群晖本地NAS搭建起来的私有云，数据完全掌握在自己手上，不用担心由于账户被盗而丢失数据，更不需担心网盘有关闭风险。

群晖从企业级专项应用到家用级简单存储的全覆盖

近几年，国内普通家庭用户的云存储需求在不断增加，群晖也敏锐地捕捉到了这个市场，开始将目标用户向更多家庭用户延伸。

5月24日发布"群晖管家"，代表群晖向移动端的进一步尝试，也提升了终端用户的使用体验，让用户用更简单的方法就可快速搭建群晖NAS，从而享受到数据存取的便捷、安全和高效，不再为网盘关停、隐私泄露、限速等问题而烦恼。

在不久的将来， 像群晖这样的私有云解决方案，或许会如同电视一般成为智能家居的一员，成为千万家庭数据备份与存取的标准配置！