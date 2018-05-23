数博会—线下数据商业生态高峰论坛即将启幕

大数据作为新时代的能源和燃料，正在改变我们的生活，重塑世界的模样。从国家政策到企业战略，大数据都成为了最重要的关键词。

大数据作为新时代的能源和燃料，正在改变我们的生活，重塑世界的模样。从国家政策到企业战略，大数据都成为了最重要的关键词。2018年5月26日至29日，一年一度的中国国际大数据产业博览会(以下简称"数博会")将在贵阳召开，年度主题是"数化万物，智在融合"，在数据智能的推动下，线上与线下的融合，实体经济与虚拟经济的融合已经是大势所趋。随着线上数据红利的消失，线下数据正成为商业焦点，并且越来越受重视，这给实体经济的"复兴"带来诸多机遇。

在此背景之下，由数博会组委会主办、众盟数据承办的线下数据商业生态高峰论坛将于5月27日下午在贵阳国际生态会展中心举办，届时，来自政府、资本、行业、媒体及企业等各个领域的一线大咖将齐聚一堂，围绕线下数据的创新前沿进行交流和讨论，共同探索线下数据赋能产业的新思维和新方法。

本次论坛是线下大数据领域的首个峰会，将设置十余个主题演讲及两场圆桌对话，众盟数据将携手业界精英从学术、技术及产业应用等各个角度对线下数据进行多元探讨，一起分享线下数据领域的最新实践成果。据悉，本次论坛众盟数据将联合亿欧发布业内首个《线下大数据产业应用研究报告》，报告将从线下数据的发展历史、价值意义、解决方案、实践应用、未来趋势等各个方面全方位解析线下大数据，为数据驱动产业升级提供理论和实践参考。

众盟数据是专注于线下数据的智能服务平台，经过五年的积累，建立了庞大的线下数据体系，包括200万+线下应用场景，覆盖全国300多个城市。众盟数据致力于帮助企业实现线下数据资产化，通过集数据获取、合成、应用为一体的闭环生态，助力没有"大数据+"的企业实现转型升级。目前，众盟数据的线下数据资产化实践应用方案，已经广泛覆盖了生活服务、汽车、房产、教育、健康、金融、旅游在内的数十个垂直领域，获得市场高度认可。

为了让更多的企业共享线下数据实践成果，共同推进实体经济的数据化进程，众盟数据还将联合大数据权威部门，领域内的行业专家、投资方，领先践行线下大数据的服务商以及先锋企业，共同成立线下数据商业生态联盟，联盟将融合多方优势资源，共建开放平台，共享发展成果，让线下数据助力更多企业实现转型升级。这将是线下数据领域的一个里程碑，将开启线下数据发展的新纪元，加速推进线下数据基础设施的建设。

作为数博会的重要组成部分，本次论坛将充分利用数博会的优势资源，汇聚多方智慧与力量，共同探索大数据的更多的可能性。众盟数据也将发挥自身在线下数据领域的优势，携手更多伙伴合作共赢，一起扩大线下数据的应用深度和广度，以线下数据资产化带动商业智能化，助力实体经济与数字经济深度融合。