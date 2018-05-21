有孚网络臧云峰：客户需求越复杂，我们越欢迎

每年的全球云计算大会都会为科技行业带来不少惊喜，今年也不例外。据了解，今年的大会联动了国内外各个优质资源，获得多家机构、媒体支持。除此之外，大会期间设有多场技术专题论坛及公益技术培训，包括BSI 英国标准协会研讨会、运维专场技术培训等。

今年的全球云计算大会上海站安排在五月份。五月的上海，天气晴朗，早晚凉爽，送走了满是花香初春，迎来绿树成荫的初夏。可以说是非常舒适了。

每年的全球云计算大会都会为科技行业带来不少惊喜，今年也不例外。据了解，今年的大会联动了国内外各个优质资源，获得多家机构、媒体支持。除此之外，大会期间设有多场技术专题论坛及公益技术培训，包括BSI 英国标准协会研讨会、运维专场技术培训、云上安全与理论实训等。

同时，演讲嘉宾也由国内外知名第三方机构、知名企业等企业代表构成，有孚网络作为业内知名的企业级云计算运营商，赞助此次大会并在展会期间分享主题演讲，CTO臧云峰会后接受记者采访，就有孚网络的双态运维及企业战略规划等问题进行深度解读。

客户驱动 拓展多条产品线

众所周知，近些年，云计算市场的发展可谓是如火如荼。根据工信部权威数据显示，预计2018年云计算产业规模有望达到8000亿元；据市场分析机构Gartner预测，到2020年时，云服务市场的规模将达到3830亿美元，这预示着云计算产业的未来发展空间巨大。

我们知道，在传统模式中，企业需要购买自己的硬件和软件系统，这就需要内部IT人员进行维护，成本增长。而随着将业务迁移到云中，可以实现快速部署和拓展、且稳定性强之外，在人力、物力等方面成本也大大减少。

强劲的市场需求也催生着有孚网络的业务发展。据臧云峰介绍，由于客户需求驱动，目前有孚网络在IaaS、PaaS、SaaS以及SAP MCaaS均有相关业务，定位是致力于"让企业信息化更简单！"

而在众多产品线中，IaaS是有孚网络重点拓展的业务领域。"因为业务联通性、服务关联性等原因，我们也不会将业务仅仅局限于此，更多还是以生态的形式向客户提供服务。目前IaaS已经覆盖了像金融行业、电商行业、制造行业、医疗行业、教育行业、智慧园区等等多个行业。"臧云峰表示。

不同的定位，不同的优势

对于云计算未来的市场前景毋庸置疑，在国内不乏含着金钥匙的阿里云、华为云、腾讯云等知名企业，更有初创云服务厂商如雨后春笋般发展起来，并逐渐突破互联网市场的范畴，利用自己的特色优势在细分市场中分得一杯羹并非易事。对此，臧云峰持不同观点。

"目前在国内公有云服务商确实非常多，有孚网络最大的特色在于纵向做的到位，产品线非常丰富，ABCD业务全部涵盖。A即是人工智能(AI)，B是大数据(Big date)，C是云计算(Cloud)，D就是数据中心(Date center)。而这些并不是每个企业都可以提供，且非常贴近用户需求。"臧云峰表示："用户的需求越复杂，越是我们的特长，我们就越欢迎。"