Nutanix .Next 2018大会发布多个新品和产品升级

Nutanix .Next 2018日前在美国成功举办。在大会上Nutanix发布了一些新的产品和产品升级，进一步丰富了其原本强大的超融合堆栈组合，包括SDN产品Flow、用于数据库管理的PaaS服务Era、对多云进行成本控制的SaaS服务Beam等。

Nutanix一年一度的.Next大会——Nutanix .Next 2018日前在美国举办。在大会上Nutanix发布了一些新的产品，进一步丰富了其原本强大的超融合堆栈组合，包括SDN产品Flow、用于数据库管理的PaaS服务Era、对多云进行成本控制的SaaS服务Beam等，同时，还宣布对已有的Acropolis、Prism、AHV、AFS等产品进行升级。

Flow:一键保障应用安全

FLOW是Nutanix为多云时代打造的软件定义网络（SDN）解决方案Nutanix Flow。该解决方案提供以应用为中心的安全保障，以防范传统基于边界的安全产品检测不到的内外部威胁。Flow的功能已充分集成到了Nutanix Acropolis软件之中以方便部署。同时，Nutanix通过收购Netsil获得的实时应用可见及识别技术将进一步强化其功能。Nutanix Flow以非侵入的方式自动创建和管理应用安全。

如今，企业IT团队纷纷改用基于云的基础设施来交付现代化企业应用，且许多应用所涵盖的服务既离散却又相互关联。要想保障这些应用的安全，就需要借助Nutanix Flow的微分段功能，通过以应用为中心的政策管控各应用服务之间的通信。Nutanix还将利用Netsil先进的流处理、应用识别和搜索技术来简化同时在公有云和私有云上运行的应用的安全政策定义。因此，IT团队和企业主完全可以确信其企业应用不会受到内外部安全威胁的侵袭。

Nutanix Flow已经嵌入Nutanix企业云操作系统中，目前提供下列功能：

网络可视化——让应用所有者快速查看各个应用的网络性能和可用性；

以应用为中心的微分段——为所有应用流量提供精细化控制和管理，保护敏感工作负载和数据；

服务插入和服务链——将多个“Nutanix Ready”生态系统合作伙伴的附加网络功能整合到统一的网络政策之中；

网络自动化——根据在Nutanix AHV上运行的虚拟机（VM）的应用生命周期事件，对虚拟局域网（VLAN）配置或负载均衡器政策修改等共有网络配置变更进行精简和自动化。

Beam：更合理地管控上云的成本

Beam是一款用于多云管理的全新软件即服务 (SaaS) 产品。通过Beam，组织可以对几乎任何云平台的支出、安全及合规性进行管理。Beam依托于Nutanix近期收购的Minjar Botmetic服务，该服务已用于管理亚马逊网络服务（AWS）以及微软Azure上逾十亿美元的云支出。

作为Nutanix的首款软件即服务产品，Beam通过为客户提供详细表明其公有云使用状况的深度可见性和丰富的分析，进一步降低了架构的复杂度。它还根据机器智能提供一键推荐，以便IT团队能够立即优化云支出并加强安全保障，从而改善整个云环境的合规性。IT组织能够清晰地了解其公有云部署的完整性，从而在非预期成本和潜在安全隐患转化为商业挑战之前解决这类问题。Beam能够帮助组织在运行多云架构时能够作出更明智的决策。

通过Nutanix Beam，客户可利用以下功能更好地管理多云部署：

成本优化和云可见性——IT团队能全面了解其整体云支出，随后迅速找出闲置和利用不足的资源，以优化支出，并为每个应用选择规模和成本上都更加合适的云资源；

集中式财务治理——企业能够简便快捷地了解完整的云足迹，因此IT部门能够按部门和组别跟踪云资源消耗、制定数据驱动的决策来平衡IT需求与成本限制，并执行基于预算分配的政策；

持续云安全和监管合规——客户可以为合规审计制定自定义运行状况检查规则，并主动分析云安全操作，同时运用实时云合规扫描来识别风险和违规行为。

Era数据库服务：简化数据库管理

Nutanix Era是Nutanix在 2018 .NEXT大会上发布了的一个全新企业云平台即服务（PaaS），用以精简数据库操作并实现数据库自动化管理，从而使数据库管理员（DBA）能够专注于推动业务发展的。Era能够拓展Nutanix企业云操作系统软件堆栈，将其为私有云环境开发的核心基础设施即服务（IaaS）能力，进一步延伸至平台层服务，从而为数据库操作带来简洁的Nutanix一键式体验。初版Nutanix Era将提供丰富的数据副本管理服务，以解决各类组织在管理多个数据库副本时面临的复杂度不断增加及成本负担沉重两大问题。

Nutanix Era针对的是对企业存储容量消耗最大的数据副本问题。IDC数据显示，总存储容量的60%都专门用于存储数据副本，到2020年，数据副本存储的总成本预计将达到约550亿美元。Nutanix Era将帮助企业降低存储成本，简化数据管理、控制及数据安全，同时降低数据库生命周期操作的复杂度。

Nutanix Era数据副本管理服务将首先支持Oracle和Postgres数据库引擎，未来还将支持其他主流数据库。依托Nutanix备受欢迎的高效快照技术，Era还将整合全新时间机器功能以及应用程序专用API，用于创建时间节点数据库副本。应用开发者能快速准确地选择所需的数据库副本，而数据库管理员也能迅速还原或刷新任何数据库实例，同时确保所有记录在案的事务都能被捕捉到。Era未来还会扩展这项强大的技术，将全数据库配置纳入其中，从而针对组织的所有数据库提供一套完整的生命周期管理解决方案。

Nutanix Era的主要功能包括：

一键时间机器——利用Nutanix的整合快照技术，Era具备节省空间的数据库快照功能，可以降低资本支出，并随时克隆Nutanix上运行的数据库，或恢复到任何特定时间节点——最多可恢复至上一次记录在案的事务。

一键克隆/刷新——Nutanix Era可通过一键克隆/还原数据库操作来降低运营成本。这些操作只需几分钟即可完成，并且囊括了所有目标数据库事务。数据库克隆自动化能够省去定位特定快照、查找正确的数据库日志并启动数据库恢复操作这一复杂耗时的流程。

上市情况

目前，Flow、Beam都已经上市，Era目前正由部分客户进行测试，计划于2018年下半年上市。