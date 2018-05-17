IDC：2017年中国AI基础架构市场增速235%，浪潮占比57%居第一

日前IDC公布2017年中国AI基础架构市场调查报告，报告显示，2017年中国AI服务器整体销售额5.68亿美元，出货量27863台；从竞争格局层面，浪潮份额明显领先其他厂商，居市场第一。

日前IDC公布2017年中国AI基础架构市场调查报告，报告显示，2017年中国AI服务器整体销售额5.68亿美元，出货量27863台；从竞争格局层面，浪潮份额明显领先其他厂商，居市场第一，出货量达到14,674台，销售额达3.24亿美元，占比分别为52.7%和57%，超过其他厂商份额的总和。

AI仍是台风中心 未来五年GPU服务器占比16.6%

原引IDC报告，AI"仍然处于台风中心"，2017年AI市场的整体投入达到8.65亿美元，同比增长240%，未来5年复合增长率将超过50%，AI市场包括了硬件、软件和服务三大细分领域。

硬件系统部署对于AI发展至关重要，也是AI市场主要构成，2017年AI硬件销售额同比增长235%，在AI整体市场占比72.4%，预计到2022年市场容量将达到37.7亿美元，其中GPU服务器采购将达34亿美元，占整体x86服务器市场的16.6%。

AI进入新纪元 互联网是主要推动力

互联网运营商仍然是AI发展的力量主体，采购额为4.07亿美元，占整体市场的71.7%。

2017年是AI发展转折性的一年。此前腾讯、阿里巴巴、百度投资构建的专业AI基础架构，以支持行为分析、搜索、广告点击预测等运营商内部业务系统为主，到2017年，几乎所有互联网运营商都开始加大AI业务投资，加快AI基础设施建设，一些大型CSP开始对外提供AIaaS云服务。

IDC数据显示，浪潮市场优势核心来自于互联网行业，市占率达68%。百度、阿里巴巴、腾讯TOP级运营商90%以上AI服务器来自浪潮，今日头条、科大讯飞、网易、平安等Tier2、Tier3互联网运营商和行业用户也在大批量采购浪潮的各类AI基础架构的系统方案及产品。

4GPU和8GPU出货占比提高

AI基础架构在实际应用驱动下快速更迭。以GPU服务器为例，由于GPU跨节点通信瓶颈问题，服务器支持的GPU数量越来越大。根据IDC报告，2017年4GPU和8GPU服务器出货比例提高，销售额占比分别为36.9%和25.8%。

浪潮是目前GPU服务器产品线最齐全的厂商之一，2017年相继发布了SR-AI 整机柜服务器、AGX-2超算服务器、GX4 AI加速扩展Box等AI新品。SR-AI是全球首个采用PCIe Fabric互联架构设计的AI方案，可实现支持16个GPU的超大扩展性节点，该方案最大支持64块GPU，并且很好的解决了供电与散热问题，这款产品符合天蝎2.5标准，适合于超大规模云数据中心部署。AGX-2是全球首款在2U空间内高速互联集成8颗最高性能GPU加速器的服务器，是目前性能密度最高的AI基础架构方案，适合于各种数据中心环境。

传统行业不可忽视

虽然当前AI发展和应用主体力量是互联网运营商，但是传统行业将是AI未来更大的发展空间，尤其是金融、电信、零售、医疗健康等行业的AI应用将会更快，制约AI在传统行业应用的主要问题是用户技术能力缺乏，尤其是AI系统方案的部署运维。

在不断巩固互联网优势的同时，浪潮构建了完整的AI系统平台，即计算平台、管理套件、框架优化、应用加速四个层次，包含GPU、FPGA等AI服务器系列、深度学习训练集群管理软件AIStation、AI性能调优工具Teye以及集群版开源深度学习框架Caffe-MPI等完整解决方案。

浪潮集团副总裁彭震表示，浪潮正在构建深入行业场景的AI产业生态，和伙伴一起为用户提供端到端的AI整体方案，推进AI更广泛的商业化场景。

新时代塑造新格局

彭震表示，数据中心层面的云计算变革和应用层面的AI变革将推动基础架构产业的创新与重构，浪潮业绩的高速增长得益四大动力，创新的JDM业务模式、智能工厂投产、开放计算推进及AI市场的提前布局，深耕AI仍将是2018年浪潮的核心策略之一。

在刚刚结束的IPF18浪潮云数据中心合作伙伴大会上，浪潮发布全新AI品牌--TensorServer，同时启动T计划。浪潮希望抓住新时代下的两大发展机遇，在5年内成为全球最大的计算方案供应商。