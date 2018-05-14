 突破数据瓶颈 释放计算潜能 ——英特尔傲腾技术分享

5月9日，英特尔傲腾技术媒体分享会在北京成功举办。大会上，英特尔公司副总裁兼非易失性存储方案事业部战略规划、市场营销与业务拓展总监，Bill Leszinske向我们介绍了英特尔傲腾技术与3D NAND技术的最新应用进展。

5月9日，英特尔傲腾技术媒体分享会在北京成功举办。大会上，英特尔公司副总裁兼非易失性存储方案事业部战略规划、市场营销与业务拓展总监，Bill Leszinske向我们介绍了英特尔傲腾技术与3D NAND技术的最新应用进展。

Bill Leszinske先生手中的“尺子”就是最新推出的高密度“ruler”SSD，它能够利用PCIe接口在Pizza盒子这样的体积内存储1PB的数据，而不再需要几个机架的硬盘驱动。

本次媒体分享会上，Bill Leszinske先生向我们介绍了两项核心技术：英特尔傲腾技术——超快速，低延迟；英特尔 3D NAND技术——低成本，高密度。

通过上面这把“尺子”我们可以对英特尔 3D NAND技术高密度产生一个直观的了解。但是英特尔傲腾技术的超快速，低延迟，又可以为我们带来什么全新的应用体验呢？从大会上H3C的服务器上英特尔傲腾技术应用示例可以看到一些端倪。

在H3C服务器上使用新的英特尔傲腾技术后，在相同CPU/内存配比下，可以多支持60%的VM数量，或相同成本（优化CPU/内存配比）下，可多支持250%的VM。

而大会上，阿里云数据库业务总经理曹伟的介绍中，则向我们展示了，通过使用英特尔傲腾技术，阿里云下一代的云数据库产品POLARDB为用户带来了更卓越性能和更强的可扩展性。

阿里云数据库业务总经理曹伟在向大家介绍POLARDB数据库中，英特尔傲腾技术的应用。

其中在存储节点使用了傲腾SSD以及英特尔3D NAND SSD，通过混合存储技术和用户态I/O协议站技术，把数据库的性能提高了30%，同时因为英特尔傲腾技术创新的3D XPoint介质比NAND颗粒提供了更好的I/O延迟和I/O QoS稳定性，所以在数据库的整体QoS上POLARDB在95%延迟的指标上提升了76%的性能。

通过华为智能计算产品线SSD业务总经理，赵春辉先生的介绍我们可以了解，在华为利用Aerospike Certification Tools所做的长时间实时数据压力测试的对比测试中，标准的NVMe SSD可以通过12X性能测试，而英特尔傲腾技术则可以承受48X性能测试的考验。

而在个人电脑领域，傲腾也展现出了非常出色的应用前景。在联想消费业务高级营销经理蔡黎女士的介绍中，我们可以了解到大部分用户都认为英特尔傲腾技术的确提升了HDD产品的体验，和纯HDD产品相比而言性能提升了30%、40%的高度。

英特尔傲腾技术包括3D XPoint内存介质、内存控制器、互联IP以及一些相应的软件。把这四个元素组合在一起，能形成一个客户能够直接使用的完整的方案。通过大会不同厂商的演讲我们可以了解，英特尔傲腾技术在云计算系统、数据库乃至于个人PC上的应用潜力，而更高的耐用性、更低的延时可以为用户提供更加优越的性能。相信随着英特尔傲腾技术的不断发展，必将为数据中心和个人用户带来更加出色的应用体验。