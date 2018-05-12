当Nutanix遇上XC系列——全新ROBO解决方案出炉

戴尔在Nutanix.NEXT大会上公布高端与低端超融合套件。

戴尔在Nutanix.NEXT大会上公布高端与低端超融合套件。

在本届Nutanix .NEXT大会上，与会者们迎来了与高端及低端ROBO设备相关的一系列细节信息——二者皆为由戴尔公司打造的，基于Nutanix技术的超融合型系统。

戴尔的XC系列采用由戴尔服务器加OEM Nutanix软件组合而成的超融合系统。

其中XC940-24基于PowerEdge 940服务器，这是一套3U四插槽系统，最大内存为6 TB，且提供10或25 GbitE连接。用户可在多种至强SP Platinum及Gold处理器型号中作出选择。

其中提供24个2.5英寸驱动器托架，可装载SAS磁盘或SAS/SATA/NVMe SSD。全闪存系统的最大SSD容量为60 TB，而最大磁盘容量则为22 x 2.4 TB。

您可以将其视为一套面向超大规模分析及其它内存密集型应用的强大四插槽工具。感兴趣的朋友可以点击此处查看参数表。

戴尔R940服务器

XC640-4i则面向远程办公/分支机构（简称ROBO）、零售网站以及的联网边缘部署场景。其能够以单、双以及三节点形式进行设置。

其基础服务器是一台640 PowerEdge，这台1U双插槽服务器用于实现高密度向外扩展数据中心计算与存储。其支持至强Gold与Silver系列CPU，最大DRAM则为384 GB。

其支持4块3.5英寸SAS接口驱动器，用户可根据需求选择SSD或HDD; 若采用混合配伍，则最多可使用两块SSD。最大支持磁盘容量为8 TB，而SSD支持容量则从400 GB到3.8 TB不等。

XC系统中的生命周期管理（简称LCM）工具能够自动更新多种组件的BIOS及固件，且速度比人类管理员快70%。

戴尔公司去年12月推出了采用14G服务器的VxRAIL超融合型系统，而这一次其亦发布了同样基于14G服务器的XC640、XC740xd以及XC740系统。