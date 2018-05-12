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IBM公司发布便携式存储禁令，宣布任何员工在任何地点皆不可使用

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IBM公司已经宣布全面禁止员工使用便携式存储设备。

来源：The Register2018-05-12 19:33:25

关键字： 便携式存储 IBM

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公司CISO表示，这是为了避免可能引发的过高“财务与声誉受损”风险。

 IBM公司发布便携式存储禁令，宣布任何员工在任何地点皆不可使用

IBM公司已经宣布全面禁止员工使用便携式存储设备。

在向员工发布的一份咨询报告当中，IBM公司全球首席信息安全官Shamla Naidoo表示该公司“正在扩大相关禁令，旨在消除一切利用便携式存储设备（例如U盘、SD卡以及闪存驱动器等）进行数据传输的作法。”

该报告指出，IBM公司在此之前就已经确立了此项政策，但“在接下来的几周内，我们会将其推向全球范围之内。”

蓝色巨人之所以重拳出击，是为了“最大限度减少因不当放置、丢失或误用便携式存储设备而导致的财务与声誉损失”。

报告还要求IBM公司的员工们使用蓝色巨人推荐的同步与共享服务以实现数据传输。

不过这份报告亦承认，此举可能会“对一部分员工造成破坏性的影响”。

上述担忧确实客观存在。根据相关调查，IBM现场员工有时需要下载补丁，从而实现对客户设备的管理。而这些补丁往往会通过可引导U盘的形式进行安装。

事实上，IBM公司还就如何利用U盘在其POWER 9服务器上安装Linux系统提供有官方指南。

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