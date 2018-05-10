希捷孙丹：数据——人工智能发展的战略资源

至顶网主办、希捷科技协办的“大数据下的人工智能”高峰论坛近期在北京举办，希捷科技全球副总裁暨中国区总裁孙丹女士接受了至顶网等媒体的采访。分享了希捷在人工智能领域的技术创新和发展趋势。

至顶网主办、希捷科技协办的“大数据下的人工智能”高峰论坛近期在北京举办，希捷科技全球副总裁暨中国区总裁孙丹女士接受了至顶网等媒体的采访。分享了希捷在人工智能领域的技术创新和发展趋势。

AI 无处不在

IDC预测到2019年，40%的数字化转型项目将使用AI服务：到2021年，75%的商用企业级应用将使用AI，超过50%的消费者将享受机器人客服的服务，并且，50%以上的新型工业机器人将采用AI。

同时希捷近期出资在亚太区展开了“数据脉动：释放人工智能的最大潜能”的调研，研究了市场中重要业务部门对于AI应用以及部署的意愿。亚太区整体的研究发现，89%的机构计划在未来12个月里应用AI技术，74%接受调研人士已经部署了AI解决方案。而在中国，这些数值更高，结果显示，几乎全部（99%）接受调研人士表明他们将在未来12个月里应用AI技术，92%的受访者已经在一个或者多个业务领域中应用了AI，比如IT（79%）、供应链/物流（71%）、产品创新/研发（60%）以及人力资源（51%）。

希捷科技全球副总裁暨中国区总裁孙丹女士

在这样的背景下，至顶网主办、希捷科技协办的“大数据下的人工智能”高峰论坛近期在北京举办，希捷科技全球副总裁暨中国区总裁孙丹女士接受了至顶网等媒体的采访。分享了希捷在人工智能领域的技术创新和发展趋势。

今天我们处于数据爆发的时代。根据希捷科技赞助、国际数据公司（IDC）发布的白皮书《数据时代2025》预测，到2025年，全球数据圈将扩展至163ZB，相当于2016年所产生16.1ZB数据的十倍；属于数据分析的全球数据总量将增长至原来的50倍，达到5.2ZB；而认知系统“触及”的分析数据总量将增长至原来的100倍，达到1.4ZB。因此孙丹认为无数据，不AI。数据对人工智能来说，是最基础的。孙丹把人工智能比喻为孩子（baby），数据则是奶粉。数据（奶粉）越好，质量越高，人工智能（baby）发展（长得）越好、越快。

算法、算力、数据成为人工智能最核心基础

在圆桌讨论上，嘉宾们精彩的讨论丰富了“人工智能比喻为孩子（baby），数据则是奶粉。”这一生动比喻，进而探讨了算法、算力、数据成为人工智能最核心基础这一观点。中科院计算所计算机体系结构国家重点实验室研究员及博士生导师、国家超算济南中心张云泉形象地谈到，只是吃奶粉还不一定让孩子成长，还需要我们按时的喂他，同时需要他有良好的消化系统，所以大数据需要加上很好的算法，加上我们的计算力，才能产生智能。就是ABC关系，就是A+B+C才能产生人工智能。

百度公司主任系统架构师、百度系统部技术委员会主席崔永新崔永新认为算法、数据和算力是人工智能的基础。现在人工智能发展阶段可以说是一个婴儿期，人工智能现在还做不到一个成人的推理，或者演绎的功能，很大程度上它是学习，或者是一个归纳的过程。人工智能需要孜孜不倦的学习和获得，数据重要性就体现出来了，就是说需要更多的奶粉。拿百度来说，百度搜索就是很重要的人工智能的应用，一方面有千亿级的图片和千亿级的网页，反过来说，大家在搜索的过程就是训练的过程，所以数据量的积累对人工智能的应用是至关重要的。

IDC副总裁、大数据分析及认知人工智能全球调研总监蔡垂淦先生则介绍了金融业、安防等各行各业在大数据和人工智能等方面的应用案例。蔡垂淦先生认为，大数据和人工智能需要以大量数据为基础，而以合理的成本来存储这些数据，从数据中了解客户的行为习惯，才能不流失这些用户。

至顶网总经理兼总编辑高飞先生则表示：“大数据技术是人工智能发展的核心，人工智能未来的布局和发展需要整个大数据产业链条的进一步完善和优化。而大数据包括数据存储以及建立数据中心，同时也涵盖对数据的分析和变现，把不同的数据聚合在一起，通过算法以及算力的支持，最终掌握数据的‘大脑’即数据核心价值，从而成就人工智能的发展。”

希捷根据市场趋势不断进行产品创新

随着人工智能、大数据、云计算等技术和概念的普及，希捷也不断推动硬盘的创新发展。孙丹认为，随着人工智能、大数据等技术的发展，对于硬盘来说挑战也很大。人工智能需要做分析，一方面要保证数据更多的存储，一方面又要保证性能不能降低，既要数据量大，另一方面不能牺牲性能。以前各个厂商都在尽量把单碟密度做大，容量做大，但是容量越大性能肯定是会牺牲一些。所以希捷在技术创新方面做了一些技术创新，比如多磁臂的技术，提高硬盘的IOPS，即保证了性能又能实现大容量存储。孙丹认为，希捷的技术创新是根据最新市场趋势，去布局其产品创新。

贴近用户 不断推进AI发展

同时希捷一直致力于与合作伙伴一起学习推动行业用户对于AI的认识，希捷是最早在中国看到安防、金融体系对于AI的需求，在安防领域希捷推出了AI盘，已经开始有一些规模的使用。基本上所有安防客户都做了测试，在一些智能化比较领先的企业，已经开始使用。对于未来人工智能的发展，孙丹谈到目前希捷与国内合作伙伴在人工智能领域的合作主要是在安防领域、无人汽车领域、无人飞机等。包括与中国大疆DJI公司合作，针对大疆无人机推出了Fly Drive硬盘，基于安防监控的酷鹰（SkyHawk AI）人工智能监控硬盘，包括专门针对64路流媒体图像分析的硬盘，包括推出专门针对无人汽车的硬盘等。未来会在包括医疗、教育，包括娱乐影视制作、广告制作、游戏等领域展开合作。

最后孙丹表示希捷是非常专注于提供数据存储技术，包括数据安全技术，希捷也在积极推动让数据更安全的内置数据恢复软件的加密盘。以及对硬盘的预测故障这些都是通过管理硬盘来为客户提供实现数字化更好的价值。