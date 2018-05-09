HPE让Nimble更灵活更健壮 新型号增加重复数据删除功能

HPE已经凝聚，升级，面向未来，保证灵活的存储，包括全闪存和混合产品线。

HPE已经凝聚，升级，面向未来，保证灵活的存储，包括全闪存和混合产品线。

这些Nimble阵列的定位要低于3PAR阵列和高端XP阵列。3PAR阵列比Nimble阵列具有更广泛的功能集、开箱即用的简单性和易用性。

Nimble拥有全闪存的AF阵列产品、磁盘和闪存混合的Adaptive Flash CS系列产品、自适应闪存CS系列产品以及SF（二级闪存）产品。

AF系列升级

HPE将现有的5款全闪存阵列产品缩减为4款新产品，现有和升级的全闪存阵列型号和最大原始容量如下所示：

AF3000型号已经消失，AF80的容量是AF9000的一倍，AF20Q与AF20的区别是最大有效容量（数据缩减后），现在是128TB，而AF20增加到了168TB。HPE网站上的技术规格显示，AF20Q每个机箱最多可以配置24个驱动器，而其他新款AF机型可以配置48个。

这些规格并没有提供任何细节，但是对于AF60，HPE高级副总裁、Nimble存储总经理Dim Kresse表示，AF40和AF60为HPE带来了巨大的性价比优势。

现在HPE尚未透露有关新阵列产品控制器的任何细节，不过我们认为有可能是采用了英特尔至强SP处理器。

据称AF40相比之前的系统（大概是AF5000）价格/性能提高了220％；AF80的延迟不到1微秒。

我们得知每个控制器内置2个10GbE端口，可选端口包括1GbaseT、10GbaseT、10GbE SFP +或8/16G光纤通道。

SSD配置既不是最快的也不是容量最大的，SATA则分为240GB、480GB、960G、1.92TB和3.84TB几个容量点。现有产品最多可以有两个扩展架，而新产品只有一个。AFS2扩展架可容纳24个SSD。

AF系列的最大有效容量从AF9000的3PB增加到了AF80的4PB。

NVMe和SCM

这些新阵列已准备好将存储级内存（SCM）和NVMe驱动器以及NVMe-over-Fabrics结合在一起。在这方面，HPE也加入了戴尔、IBM、Kaminario、NetApp和Pure的阵营。

与NVMe闪存相比，SCM将会让延迟减少10倍。

HPE认为采用NVMe将分三个阶段：

NVMe和SCM NVDIMM读缓存

NVMe SSD

NVMe-over-Fabrics（NVMe-oF）

NVMe-oF被视为具有生态系统依赖性，HPE称这三个阶段不是一定相互依赖的。

Adaptive Flash AF系列

Adaptive Flash磁盘与闪存混合型产品新型号包括：

扩展方面这里提到了CS系列最大原始容量，因此不能直接与HF系列容量数进行比较，例如CS7000。

这些HF阵列（除HF20C之外）支持嵌入式可变块大小的重复数据删除功能。HPE声称这些阵列是“业界最高效的混合阵列”，有多达6个扩展架。

HF20C被认为是“便宜且有深度”的阵列，但没有重复数据删除功能。

单独的SF产品消失了，融入了新的HF阵列。HPE表示：“Adaptive Flash阵列是一种混合闪存阵列，适用于混合的主流工作负载，对这些工作负载来说经济高效的闪存性能非常重要。它可作为辅助闪存阵列用于备份和灾难恢复，同时允许客户运行质量保证、测试开发和报告等工作负载。”

在对可用容量进行重复数据删除后，HF阵列正常工作负载的最大有效容量高达5080TB，最高可用容量为1116TB。但据称，备份和数据缩减工作负载的最大容量为18288TB，数据缩减比率为18：1。

HPE表示，与现有的CS系列Adaptive Flash阵列产品相比，这些新型HF系统的性价比提高多达200％甚至更多。HPE称HF60的性能比同等CS型号（大概是CS7000）高出65％。

提供更多保障

就AF系列来说，HPE向客户保证每TB原始存储空间保存的数据量要高于其他任何厂商的全闪存阵列。

HPE称AF系统现在是市场上最具容量效率的全闪存阵列，如果HPE的存储效率低于全闪存竞争对手的存储效率，那么HPE将免费提供必要的增量存储。

这里“仅限于售前保证，”HPE澄清说。

升级后的Nimble AF系列和新的HF自适应闪光系列产品现已上市，目前还没有价格信息。