NetApp将数据存储服务带入谷歌云

数据服务厂商NetApp将其网络附加存储服务引入谷歌的云中，此举也是NetApp逐渐远离老式内部部署商业模式迈出的最新一步。

数据服务厂商NetApp将其网络附加存储服务引入谷歌的云中，此举也是NetApp逐渐远离老式内部部署商业模式迈出的最新一步。

NetApp还宣布了所谓“全球最快的企业全闪存阵列”，并表示这款新的云连接硬件产品旨在为人工智能和其他资源繁重的工作负载提供动力。此外，NetApp还更新了StorageGRID数据管理产品，提供合规性相关的新功能。

这次公布对NetApp而言至关重要，因为NetApp正试图让投资者放心，它正在跟上混合云新时代的发展。NetApp以面向内部数据中心提供网络附加存储系统而知名，但现在发现足迹正试图跟上时代的发展步伐。考虑到这一点，NetApp的云战略专注于把数据保存在需要数据数据饿的地方，保护数据并在云之间有效地移动数据，同时确保遵守法规和公司规则。

显然NetApp需要更多的努力来缓解投资者的担忧。

NetApp似乎希望与谷歌建立新的战略重要伙伴关系。今天NetApp宣布推出NetApp Cloud Volumes on Google Cloud Platform，这款产品将NetApp丰富的数据服务与谷歌应用开发、数据分析和机器学习平台相结合。

NetApp表示，NetApp Cloud Volumes on Google Cloud Platform是一项“完全托管的云本地文件存储服务，可加速开发人员访问资源并简化管理”。NetApp想要做的是尽可能高效地将来自各种渠道的数据发送到谷歌云平台或者将数据提取出来，以实现NetApp的混合云战略，这包括在不同云和本地系统之间来回迁移文件服务、DevOps、分析和数据库等工作负载。NetApp已经为AWS公共云提供了类似的服务。

谷歌云首席执行官Diane Greene表示：“企业走向云端的途径各不相同，都有独特的依赖关系。Google Cloud和NetApp致力于简化云端之旅，满足客户的需求并加速创新。NetApp Cloud Volumes for Google Cloud Platform是一项高性能存储服务，带有高级管理功能，让我们的客户可以按自己的步调自由迁移到云端。”

NetApp高级副总裁、首席技术官Mark Bregman在上个月拉斯维加斯举行的IBM Think活动期间谈到了NetApp的战略。“现在发生的变化是不再仅限于NetApp系统，以便于将这些功能带到云端和其他人们希望保存数据的地方。我们一直在变革，也是眼下我们正在做的事情。”