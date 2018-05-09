2018年英特尔内存策略：通过傲腾打破瓶颈并运用3D NAND存储更多数据

2017年，英特尔明确了内存业务愿景，推出了首批基于英特尔傲腾技术的产品，打破了存储瓶颈。英特尔3D NAND存储产品提供了业界领先的面密度，让客户能够把更多数据从低速硬盘驱动器转移到固态硬盘，这种更高的性能和密度将是存储和计算架构的基础

2017年，英特尔明确了内存业务愿景，然而实现愿景却面临重重挑战。回顾2017，我备受鼓舞，并为团队所取得的进展深感自豪。我们推出了首批基于英特尔傲腾技术的产品，打破了存储瓶颈。我们与领先的创新型客户协作，将多个细分市场的性能提升至新高度。英特尔3D NAND存储产品提供了业界领先的面密度，让客户能够把更多数据从低速硬盘驱动器转移到固态硬盘，以便进行数据分析并创造价值。这种更高的性能和密度将是存储和计算架构的基础，在未来十年推动行业向前发展。

本文作者：Rob Crooke，英特尔公司高级副总裁兼非易失性存储器解决方案事业部总经理

正如科再奇在CES上所说，“数据是下一代技术革命背后的隐形驱动力。”这是获取竞争优势的机会。为了实现新的存储和内存层级，我们的技术和产品现已就绪。在向数据为中心转型的过程中，领先厂商将占据先机。我们将与这些领导者携手前行，即刻出发。

2018：傲腾与3D NAND两项技术强强联合，帮助企业打破瓶颈并存储更多数据

得益于数据，我们的客户能够创造更好的体验，进行更好的业务决策，提供新的服务，从而取得业务的成功。进入到2018年，我们的愿景更加清晰：必须为客户打破实时数据访问的瓶颈，在更加经济实惠，方便访问的环境中存储更多数据，为他们的业务创造价值。

英特尔一直在优化存储和内存，与行业领导厂商一起，从硬件设备、平台架构到系统级解决方案，帮助企业挖掘价值。

去年，英特尔推出英特尔®傲腾™技术并与客户验证了解决方案。现在，我们可以清晰地看到，英特尔®傲腾™与英特尔® 3D NAND技术相结合，为面向未来的计算和存储提供了最佳解决方案。两项创新技术相结合，帮助我们的客户在向数据为中心的转型中取得成功。

我们继续投入两项核心技术：英特尔®傲腾™技术--超快速，低延迟；英特尔® 3D NAND技术--低成本，高密度。在业界，英特尔首次提供两项完全不同，但又完美互补的内存技术，让系统架构师得以设计计算和存储。

我们在处理器和平台层面改进我们的平台连接功能，以提升傲腾的性能并实现更高效、可扩展的存储解决方案。我们还将推动新的高密度“ruler”SSD的广泛部署，它能够在Pizza盒子这样的体积内存储1PB的数据，而不再需要几个机架的硬盘驱动。客户可以存储更多的数据，并有效降低数据中心的存储空间和成本。

为什么要重新设计？通过重新设计系统架构，企业能够从收集、整理、评估或分析的海量数据中获得更大的价值。通过傲腾和3D NAND，我们让系统架构师能够加速存储缓存层，同时提高其存储的容量和能力。这让本地化数据（靠近CPU的数据）和远期数据更加靠近。事实证明，不是一个解决方案或技术就可以实现，这需要英特尔®傲腾™和英特尔® 3D NAND技术的合力。这就是英特尔为整个行业带来的独特优势。

客户正处于向数据为中心的转型中

我们正在与富有创新能力的客户合作，他们正重新架构解决方案以降低总体拥有成本或提供新功能。例如，VMware，在配备恰当比例的傲腾和3D NAND之后，vSAN解决方案大幅提升了性能并降低了总体拥有成本。在Evaluator Group近期发布的一篇论文中，该解决方案的性能提高了10倍，性价比增加了9倍。

在比萨大学，研究退行性大脑疾病治疗的科学家发现，通过使用新的算法，并将3D NAND和傲腾结合，他们能够把MRI核磁共振的成像时间从40分钟缩短到2分钟，从而提升了患者体验，并提高了高价值设备的利用率。

对于PC、二合一设备、笔记本电脑或工作站等设备，把英特尔®傲腾™技术用作主存储或用在更大的存储设备（例如硬盘或SATA SSD）的前面，其整体的系统响应能力大幅提升，加快了游戏体验并提高了效率。

存储更多数据

我们看到，全球范围内，数据在源源不断地生成，为企业业务转型带来新的机遇。这要求我们不断创新内存解决方案，打破性能瓶颈，存储更多数据。未来，我们期待出现更多令人激动的创新举措，不断去满足客户的需求，包括提升傲腾技术的性能，提高NAND单元密度、加强面向存储的平台功能、推动采用“the ruler”的新设备，以及通过更多的行业合作推出创新解决方案。

英特尔®傲腾™技术与英特尔® 3D NAND技术相结合，构成强大的解决方案，满足当前的计算和存储需求。傲腾和3D NAND构成的解决方案助力客户在向以数据为中心的转型中取得胜利。傲腾帮我们打破瓶颈，3D NAND让我们存储更多数据。两项技术的强强联合，将在2018年创造出新的格局。