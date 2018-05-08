大数据驱动的人工智能将如何推动社会和产业变革

由至顶网主办、希捷科技协办的“大数据下的人工智能”高峰论坛今天在北辰洲际酒店举办，现场业界领袖共同探讨大数据背景下人工智能的发展现状以及未来的趋势，为企业在大数据时代下如何与时俱进地把握商机、实现更快速的发展指明方向。

北京，2018年5月8日——由至顶网主办、希捷科技协办的“大数据下的人工智能”高峰论坛今天在北辰洲际酒店举办，现场业界领袖共同探讨大数据背景下人工智能的发展现状以及未来的趋势，为企业在大数据时代下如何与时俱进地把握商机、实现更快速的发展指明方向。

此次高峰论坛，来自产业、技术以及行业等不同领域的嘉宾齐聚一堂，包括中国软件行业协会常务副秘书长陈宝国先生、希捷科技全球副总裁暨中国区总裁孙丹女士、IDC副总裁、大数据分析及认知人工智能全球调研总监蔡垂淦（Chua Chwee Kan）先生、中科院计算所计算机体系结构国家重点实验室研究员及博士生导师、国家超算济南中心主任张云泉先生、百度公司主任系统架构师、百度系统部技术委员会主席崔永新先生以及至顶网总经理兼总编辑高飞先生。嘉宾们均为数据生态圈的业界领袖，对于大数据以及AI具有先进权威的理念和研究。论坛中，他们就大数据时代下，人工智能的发展现状、趋势以及未来机遇做出了精彩、深度讨论。

（嘉宾从左到右：中科院计算所计算机体系结构国家重点实验室研究员及博士生导师、IDC副总裁、大数据分析及认知人工智能全球调研总监蔡垂淦（Chua Chwee Kan）先生、希捷科技中国区OEM及云业务总监孙良、希捷科技全球副总裁暨中国区总裁孙丹女士、至顶网总经理兼总编辑高飞、百度公司主任系统架构师、百度系统部技术委员会主席崔永新）

人工智能引爆了产业变革，人们对于人工智能越来越关注，各行业的应用意愿也更加强烈。希捷近期出资在亚太区展开了“数据脉动：释放人工智能的最大潜能”的调研，研究了市场中重要业务部门对于AI应用以及部署的意愿。亚太区整体的研究发现，89%的机构计划在未来12个月里应用AI技术，74%接受调研人士已经部署了AI解决方案。而在中国，这些数值更高，结果显示，几乎全部（99%）接受调研人士表明他们将在未来12个月里应用AI技术，92%的受访者已经在一个或者多个业务领域中应用了AI，比如IT（79%）、供应链/物流（71%）、产品创新/研发（60%）以及人力资源（51%）。

陈宝国先生称：“目前是大数据以及人工智能技术快速发展的时期，同时这些技术在不同行业的广泛应用也是不可阻挡的趋势。从某种意义上说，人工智能将会像水和电一样，成为人们生活及工作中不可或缺的因素。不过从技术成型走向广泛大幅的应用需要一个过程，还有一段路要走，需要来自政府、企业以及社会等各方面的大力支持和投入。当然，这个发展过程会催生出很多机会，为技术以及像希捷这样理念先进的企业带来发展良机。”

今天我们处于数据爆发的时代。根据希捷科技赞助、国际数据公司（IDC）发布的白皮书《数据时代2025》预测，到2025年，全球数据圈将扩展至163ZB，相当于2016年所产生16.1ZB数据的十倍；属于数据分析的全球数据总量将增长至原来的50倍，达到5.2ZB；而认知系统“触及”的分析数据总量将增长至原来的100倍，达到1.4ZB。大量涌现的数据催生出了一系列全新的技术，人工智能将数据分析从不常见的、追溯式的实践转变为战略决策和行动的前摄式推动因素。大数据以及人工智能的发展势必为产业带来前所未有的变革，如何拥抱变革、推动大数据以及AI生态圈的健康发展成为社会各界较为关心的话题。

对此，希捷科技全球副总裁暨中国区总裁孙丹女士表示：“大数据和人工智能正在蓬勃发展，作为全球领先的存储解决方案提供商，希捷离数据最近，并且也很了解数据，预见了其美好未来，并且也针对此进行了战略部署，同时一直努力进行技术研发，提供最佳的解决方案，帮助用户有效管理和存储他们的海量数据，挖掘数据的最大价值，保护最珍贵数据的安全，助力他们在大数据时代精准地发现机会并寻求发展。”

各位嘉宾一起探讨了人工智能的现状并且畅想了人工智能的未来，他们一致认为，在大数据的驱动下人工智能才得以发展，人工智能将会为整个社会带来前所未有的变革。至顶网总经理兼总编辑高飞先生称：“大数据技术是人工智能发展的核心，人工智能未来的布局和发展需要整个大数据产业链条的进一步完善和优化。而大数据包括数据存储以及建立数据中心，同时也涵盖对数据的分析和变现，把不同的数据聚合在一起，通过算法以及算力的支持，最终掌握数据的‘大脑’即数据核心价值，从而成就人工智能的发展。”嘉宾们一致认为，未来的社会将是人工智能的社会，各行各业人工智能的应用将更为普遍。