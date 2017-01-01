如今，数据的快速增长和爆炸与不断创新的应用模式，对数据的计算和存储提出了更大挑战。英特尔以3D XPoint和3D NAND等技术，让数据更靠近计算，以突破实时数据访问瓶颈，实现更经济，更方便的高密度存储，从而帮助企业在以数据为中心的业务转型中获得成功。
本次媒体分享会上，英特尔便将深入解读傲腾技术，分享存储和内存行业的发展趋势。同时，英特尔将携手行业合作伙伴与终端客户，诠释英特尔傲腾技术如何帮助他们解决实际问题。
2017年，英特尔明确了内存业务愿景，推出了首批基于英特尔傲腾技术的产品，打破了存储瓶颈。英特尔3D NAND存储产品提供了业界领先的面密度，让客户能够把更多数据从低速硬盘驱动器转移到固态硬盘，这种更高的性能和密度将是存储和计算架构的基础
实现数据存储和加速一直是存储厂商追求的目标，为了给用户提供更多新技术和选择，英特尔从3D XPoint内存技术到落地，在2017年3月份正式发布新的固态盘傲腾固态盘DC P4800X。
|时间
|活动
|13:00-13:30
|媒体签到
|13:30-13:35
|主持人开场
|13:35-13:45
|开场致辞
|13:45-14:30
|主旨演讲
|14:30-14:40
|茶歇
|14:40-15:20
|客户案例分享
|15:20-15:50
|媒体问答
|15:50-16:15
|展区参观
|16:15-17:15
|技术研讨