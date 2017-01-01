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英特尔®傲腾™技术媒体分享会

大会简介

如今，数据的快速增长和爆炸与不断创新的应用模式，对数据的计算和存储提出了更大挑战。英特尔以3D XPoint和3D NAND等技术，让数据更靠近计算，以突破实时数据访问瓶颈，实现更经济，更方便的高密度存储，从而帮助企业在以数据为中心的业务转型中获得成功。

本次媒体分享会上，英特尔便将深入解读傲腾技术，分享存储和内存行业的发展趋势。同时，英特尔将携手行业合作伙伴与终端客户，诠释英特尔傲腾技术如何帮助他们解决实际问题。

新闻速递

2018年英特尔内存策略：通过傲腾打破瓶颈并运用3D NAND存储更多数据

2017年，英特尔明确了内存业务愿景，推出了首批基于英特尔傲腾技术的产品，打破了存储瓶颈。英特尔3D NAND存储产品提供了业界领先的面密度，让客户能够把更多数据从低速硬盘驱动器转移到固态硬盘，这种更高的性能和密度将是存储和计算架构的基础

高端Optane再现3D XPoint实力：英特尔公司推出增强版SSD新品

实现数据存储和加速一直是存储厂商追求的目标，为了给用户提供更多新技术和选择，英特尔从3D XPoint内存技术到落地，在2017年3月份正式发布新的固态盘傲腾固态盘DC P4800X。

3D XPoint技术落地，英特尔傲腾系列固态盘到底怎么样？

实现数据存储和加速一直是存储厂商追求的目标，为了给用户提供更多新技术和选择，英特尔从3D XPoint内存技术到落地，在2017年3月份正式发布新的固态盘傲腾固态盘DC P4800X。
大会日程
时间 活动
13:00-13:30 媒体签到
13:30-13:35 主持人开场
13:35-13:45 开场致辞
13:45-14:30 主旨演讲
14:30-14:40 茶歇
14:40-15:20 客户案例分享
15:20-15:50 媒体问答
15:50-16:15 展区参观
16:15-17:15 技术研讨
精彩展示
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Huawei

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Inspur

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H3C

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WISU

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Lenovo

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AMAX

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Mloong

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Aopuleisi

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Haier

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Asus

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