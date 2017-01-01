如今，数据的快速增长和爆炸与不断创新的应用模式，对数据的计算和存储提出了更大挑战。英特尔以3D XPoint和3D NAND等技术，让数据更靠近计算，以突破实时数据访问瓶颈，实现更经济，更方便的高密度存储，从而帮助企业在以数据为中心的业务转型中获得成功。

本次媒体分享会上，英特尔便将深入解读傲腾技术，分享存储和内存行业的发展趋势。同时，英特尔将携手行业合作伙伴与终端客户，诠释英特尔傲腾技术如何帮助他们解决实际问题。