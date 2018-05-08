号外，号外，多云概念来了！用户要捂禁自己的钱袋子！

"所有用户注意了，请大家捂禁自己的钱袋子！在混合云概念被大家认同之后，多云概念频繁出现。"----笔者心声。

"所有用户注意了，请大家捂禁自己的钱袋子！在混合云概念被大家认同之后，多云概念频繁出现。"----笔者心声。

一份对全球6000家企业IT部门调查， 2017年只有1%的企业没有云方面的战略，也就是99%的企业都有自己的云部署计划。其中58%的被调查企业表示目前正在使用混合多云环境，或者迫切地计划迁移到混合多云环境。20%的企业使用多个公有云，7%的企业采用多个私有云，9%的企业云战略是单一的公有云，5%的企业的云战略是单一的私有云。

可以看到当99%的大型企业成功被忽悠，认识到未来混合云部署都成为趋势之后，这些客户已经愿意为混合云部署主动的心甘情愿的大把大把的花银子了。

然而资本的本性是贪得无厌。当企业已经愿意为混合云心甘情愿的消费的时候，卖方马上想方设法的推出新概念、会不断挖掘新的市场需求，来让企业继续花更多的钱。

那么来了，一句经典的话"不要把所有鸡蛋放在同一个篮子里"成为今天宣传企业业务上云真实写照。

数据比鸡蛋要重要吧，怎么能把数据放在同一朵云上呢？于是多云策略在2018年伊始不断的被提出来。

用户部署混合云，经过这几年的市场熏陶，大家好理解，推广起来效果非常明显。

简单说混合云部署有两种，一种是传统企业，早期拥有数据中心，之后基于数据中心部署私有云系统，随着业务的发展，数据的增加。慢慢的把部分业务部署到公有云。

另外一种是新型企业，公司成立的时候就把业务放在公有云上，随着业务的发展，基于核心数据的可控，需要构建一个私有云环境。那么他自然而然的会构建自己的私有云环境。

但是多云是什么呢？多云策略是客户的业务和数据同时放在私有云上、公有云A上，公有云B上，公有云C上。。。等等。哪些用户会是最早接受多云战略的？--土豪。就是每个手指头都带着戒指的土豪。

那么企业到底怎么选择业务上云呢？那么我们来看看混合云和多云的差异，混合云策略是帮助用户垂直地处理不同的连续服务，多云策略是帮助企业处理横向方面的云服务。

最后我们以鸡蛋放在篮子为例。如果你一定要把鸡蛋放在一个篮子里呢？那就是不断升级篮子，让篮子内部弹性、外部坚固，自然而然解决了鸡蛋的安全。这里的核心是对篮子进行技术升级。这就是混合云策略。这个好像对企业自身技术含量高一些。

如果你买了很多篮子，并买了很多份鸡蛋。那就是多云策略。这个核心是花更多钱，购买成熟的公有云服务。把问题交给篮子处理。

当然最好的办法是混合云+多云策略。那就真的确保业务数据安全无忧了。前提是企业没有被数字化转型概念拖垮。