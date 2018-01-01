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大会介绍

由上海市经济和信息化委员会指导、博闻中国主办的第六届全球云计算大会暨国际网络通信展览会·中国上海站即将于5月9-11日在上海国际会议中心召开。

今年，大会联动国内外优质资源，获得多家机构支持，由上海市云计算产业促进中心作为首席协办单位、中国云体系产业创新战略联盟作为战略合作单位，并有上海首席信息官联盟、上海市信息安全行业协会、稀锁（CSO）俱乐部、杭州市云计算与大数据协会、CSA云安全联盟、美国DevOps Institute、美国DevOps.com及海纳百创作为支持单位。

第六届全球云计算大会暨国际网络通信展览会·中国上海站期间将有八场技术专题论坛及2018年新增的公益技术培训，满足IT从业人员、企业信息化负责人的实际技术需求，包括BSI 英国标准协会研讨会、运维专场技术培训、云上安全与理论实训、科技前沿--全球数字创新高峰论坛、"领袖联动，合作共赢" - 企业CIO闭门研讨会、信息安全论坛、DevOps专场论坛以及"人工智能，大数据与数据挖掘"分论坛。

图文直播

[直播员]刘新萍 05-10 10:31
AWS 首席云计算技术顾问费良宏分享“云计算推动的人工智能革命”，对当下较火的人工智能60年的发展做了解读。
[直播员]刘新萍 05-10 10:13
BSI 全球云战略官David Linthicum 现场分享以“2019云趋势，你准备好了吗？”为主题的演讲，他提到，云计算时代，云计算的采用率和传播率正逐步提高，云不仅仅是别人的数据中心，大家都明白横向扩展模型重于放大模型，弹性及成本是当下用户比较注重的元素。
[直播员]刘新萍 05-10 09:51
有孚网络安柯致欢迎辞
[直播员]刘新萍 05-08 10:59
第六届全球云计算大会暨国际网络通信展览会·上海站即将于5月10日9:45正式开始直播，请大家提前到场观看。

演讲嘉宾

  • David Linthicum

    全球云战略官

    德勤

  • 费良宏

    首席云计算技术顾问

    AWS

  • Rumman Chowdhury

    全球责任AI监理

    埃森哲

  • 王亮

    云安全事业部产品总监

    360企业安全

  • 陈昌杰

    卫生行业信息安全专家

    中国福利会国际和平妇幼保健院

  • 李阳

    创始合伙人、首席管理合伙人

    久友资本

  • 陈泽华

    智能云解决方案部咨询总监

    小i机器人

  • 王青

    中国首席架构师

    JFrog

  • 王晓波

    机票事业群CTO

    同程艺龙

  • 茹炳晟

    测试基础架构主管

    eBay中国研发中心

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大会议程

  • 第一天 5月9日
  • 第二天 5月10日
  • 第三天 5月11日
  • 第一天: 2018年5月9日(周三)
    时间 3C-3D会议室 世纪厅
    运维专场技术培训 研讨会 —— BSI 英国标准协会
    标准助力业务发展
    08:30-09:00  签到注册 签到注册
    09:00-09:15 欢迎致辞
    张伟     ，高级软件测试架构师     		欢迎致辞
    Michael Lam     , BSI大中华区董事总经理，BSI
    09:15-10:00 四小时DevOps入门培训 （美国DevOps Institute授权出品）
    讲师：     张伟，高级软件测试架构师
         		云行业和其标准的未来发展
    John DiMaria     ，BSI英国标准协会全球产品倡导者，信息安全及业务连续性
    10:00-10:15 茶歇
    10:15-11:00 云环境下信息安全与隐私保护国际标准研究与实践
    万鑫，ICT中心技术总监，BSI中国区
    11:00-11:45 数据利用   变革商业模式
    国际标准  重新定义数据治理
    潘蓉，BSI亚太区首席标准专家
    11:45-12:00 观众问答
    时间 3C-3D会议室
    云上安全与理论实训（C-CCSK+CCSSP 融合课程）
    13:00-13:30  签到注册
    13:30-13:45 欢迎致辞
    沈勇     ， 云安全联盟上海分会联席主席
    13:45-17:30 云上安全与理论实训（C-CCSK+CCSSP 融合课程）（CSA云安全联盟授权出品）
    讲师：     沈勇， 云安全联盟上海分会联席主席，CSA认证讲师，CCSSP教材编写人之一
  • 第二天: 2018年5月10日(周四)
    时间 华夏厅
    开幕式 & 科技前沿——全球数字创新高峰论坛
    8:00-9:45 签到注册 & 早茶
    09:45-10:00 开幕式：
    主办单位UBM领导致词
    政府领导致词  
    10:00-10:25 2019云趋势，你准备好了吗？
    David Linthicum     ，全球云战略官，德勤
    10:25-10:30 赞助商致欢迎辞
    安柯     ，执行总裁，有孚网络
    10:30-11:00 云计算推动的人工智能革命
    费良宏     ，首席云计算技术顾问，AWS
    11:00-11:30 企业专有云和双态运维
    臧云峰     ，首席技术官，有孚网络
    11:30-12:00 云端赋能线上旅游10倍增速 - 携程转型故事
    叶亚明     ，创始合伙人兼资深技术顾问，靖亚资本；前携程高级技术副总裁
    12:00-13:30 午餐
    时间 华夏厅 时间 3C-3D会议室 时间 世纪厅
    科技前沿——全球数字创新高峰论坛 "领袖联动，合作共赢" - 企业CIO闭门研讨会 信息安全论坛
    13:30-14:40 圆桌讨论：【X+区块链，2018新业态】
    主持人：姚翔     ，区块链高级研究员，中国银联、电子商务与电子支付国家工程实验室
    论者：杜玉杰     ，开源布道师, 华为开源能力中心开源专家
    陈鸿刚     ，产品总监，众享比特
    姚崔     ，超腾集团董事，矿场、加密资产交易所、区块链项目投资人
    刘海滨     ，总经理，海豚信用     		13:30-13:45 联席出品人致欢迎辞
    徐龙章，     秘书长，上海首席信息官联盟
    联席出品人致欢迎辞
    代表，中国云体系产业创新战略联盟     		13:30-14:00 联席出品人致欢迎致兼开幕演讲
    企业网络安全的最佳投资-员工安全意识教育的作用与发展
    王怀宾     ，副秘书长，上海市信息行业安全协会
    云鼎奖
    14:40-14:55     		顾问团表彰及2017-2018年度中国领先技术奖颁发
    		13:45-14:30 （交传） 如何在10日内完成应用业务的云迁移
    David Linthicum     ，全球云战略官，德勤     		14:00-14:35 CSA如何助力实现云安全？
    沈勇     ，云安全联盟上海分盟联席主席；资深云安全产品经理，平安科技
    14:55-15:25 信息韧性——这是一个企业问题，而非一个IT问题
    John DiMaria，全球产品倡导者，信息安全及业务连续性，英国标准协会(BSI)
         		14:30-15:10 海航云科技：人工智能在海航产业中的实践和创新
    张晓东     ，创新总裁，天海投资海航云事业群     		14:35-15:10 从OWASP Top 10 2017看软件安全的威胁趋势
    宋国徽     ，国际开源应用安全组织OWASP上海地区负责人； 豌豆科技创始人&CEO
    云鼎奖
    15:25-15:40     		2017-2018年度中国领先品牌奖与优秀应用案例奖颁发 15:10-15:40 茶歇 15:10-15:40 休息
    15:40-16:20 药企在云端安全设计上的思考与实践
    顾伟     ，亚太区信息安全负责人，阿斯利康     		15:40-16:15 DevSecOps：到底是谁的职责
    Alan Shimel     ，DevOps.com总编；DevOps Institute联合创始人；MediaOps总编兼CEO
    15:40-16:10 数据安全的再认识
    方兴     ，创始人&CEO，全知科技；前阿里巴巴资深安全专家
         		16:20-17:00 传统国有企业的思维转型与安全治理实践
    袁炜     ，信息管理部总经理，东方国际集团     		16:15-16:50 云场景安全运营实践
    王亮     ，云安全事业部产品总监，360企业安全
    云鼎奖
    16:20-16:35     		2017-2018年度中国潜力企业奖及中国影响力人物奖颁发 17:00-17:40 数字化转型在全渠道中的
    应用价值体现
    张爱军     ，信息中心总经理，来伊份
         		16:50-17:25 医疗大数据时代的"云"安全思考
    陈昌杰     ，中国福利会国际和平妇幼保健院，卫生行业信息安全专家
    16:35-17:00 AI中的信任与透明度 - 西方市场正在发生什么？
    Rumman Chowdhury, 全球责任AI监理，埃森哲
         		17:40-17:45 CIO闭门研讨会闭幕致辞 17:25-17:30 信息安全专场闭幕致辞
    17:00-17:10 主论坛闭幕致辞
  • 第三天: 2018年5月11日(周五)
    专题分论坛
    时间 世纪厅 时间 华夏厅
    DevOps专场 人工智能，大数据与数据挖掘
    9:30-10:05 联席出品人致欢迎致兼开幕演讲
    数字时代IT从业人员需掌握的前沿技术
    Jayne Groll     , 联合创始人兼CEO, DevOps Institute     		9:30-10:05 人工智能的产业落地及投资风口
    李阳     ，创始合伙人&首席管理合伙人，久友资本
    10:05-10:35 激活DevOps的生机 - Fannie Mae 与 Toyota的落地实践
    汪珺     ，DevOpsDays中国组织者，国内DevOps实施先行者     		10:05-10:35 珠联云合 文娱智慧
    范若晗     ，高级副总裁、研究院院长，东方明珠新媒体股份有限公司
    10:35-11:05 休息
    11:05-11:35 非互联网公司的DevOps落地案例
    王青     ，中国首席架构师，Jfrog     		11:05-11:35 让AI在设计上合乎道德
    Rumman Chowdhury     , 全球责任AI监理，埃森哲
    11:35-12:05 实现军工与电信企业DevOps落地的最佳实践
    文少华     ，高级架构师，Electric Cloud     		11:35-12:05 让智能云平台run起来-架构、方法及运营
    陈泽华     ，智能云解决方案部咨询总监，小i机器人
    12:05-13:30 休息
    13:30-14:05 Serverless 架构的实践：用编程乐趣去感受服务器
    王晓波     ，机票事业群CTO，同程艺龙     		13:30-14:05 面向IoT的人机交互云端芯演进之路
    陈吉胜     ，创新事业部总裁，云知声
    14:05-14:35 基于Kubernetes与微服务架构的端到端流水线驱动DevOps落地
    景韵     ，DevOps 时代社区联合创始人     		14:05-14:35 如何使用云平台降低AI技术门槛
    沈阅斌     ，研发副总裁，MoPaaS
    14:35-15:05 基于K8S开发高可靠应用
    张翼飞     ，资深开发工程师，七牛     		14:35-15:05 搭建商用AI平台的挑战与思考
    宋翔，     AI平台技术专家，Ucloud
    15:05-15:35 休息
    15:35-16:05 基于私有云测试执行平台在大型电商全球化测试中的落地
    茹炳晟     ，测试基础架构主管，eBay中国研发中心     		15:35-16:05 AI时代的智慧城市大脑
    依图
    16:05-16:10 DevOps专场闭幕致辞 16:05-16:10 人工智能专场闭幕致辞
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