大会介绍

由上海市经济和信息化委员会指导、博闻中国主办的第六届全球云计算大会暨国际网络通信展览会·中国上海站即将于5月9-11日在上海国际会议中心召开。

今年，大会联动国内外优质资源，获得多家机构支持，由上海市云计算产业促进中心作为首席协办单位、中国云体系产业创新战略联盟作为战略合作单位，并有上海首席信息官联盟、上海市信息安全行业协会、稀锁（CSO）俱乐部、杭州市云计算与大数据协会、CSA云安全联盟、美国DevOps Institute、美国DevOps.com及海纳百创作为支持单位。

第六届全球云计算大会暨国际网络通信展览会·中国上海站期间将有八场技术专题论坛及2018年新增的公益技术培训，满足IT从业人员、企业信息化负责人的实际技术需求，包括BSI 英国标准协会研讨会、运维专场技术培训、云上安全与理论实训、科技前沿--全球数字创新高峰论坛、"领袖联动，合作共赢" - 企业CIO闭门研讨会、信息安全论坛、DevOps专场论坛以及"人工智能，大数据与数据挖掘"分论坛。