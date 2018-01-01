由上海市经济和信息化委员会指导、博闻中国主办的第六届全球云计算大会暨国际网络通信展览会·中国上海站即将于5月9-11日在上海国际会议中心召开。
今年，大会联动国内外优质资源，获得多家机构支持，由上海市云计算产业促进中心作为首席协办单位、中国云体系产业创新战略联盟作为战略合作单位，并有上海首席信息官联盟、上海市信息安全行业协会、稀锁（CSO）俱乐部、杭州市云计算与大数据协会、CSA云安全联盟、美国DevOps Institute、美国DevOps.com及海纳百创作为支持单位。
第六届全球云计算大会暨国际网络通信展览会·中国上海站期间将有八场技术专题论坛及2018年新增的公益技术培训，满足IT从业人员、企业信息化负责人的实际技术需求，包括BSI 英国标准协会研讨会、运维专场技术培训、云上安全与理论实训、科技前沿--全球数字创新高峰论坛、"领袖联动，合作共赢" - 企业CIO闭门研讨会、信息安全论坛、DevOps专场论坛以及"人工智能，大数据与数据挖掘"分论坛。
全球云战略官
德勤
首席云计算技术顾问
AWS
全球责任AI监理
埃森哲
云安全事业部产品总监
360企业安全
卫生行业信息安全专家
中国福利会国际和平妇幼保健院
创始合伙人、首席管理合伙人
久友资本
智能云解决方案部咨询总监
小i机器人
中国首席架构师
JFrog
机票事业群CTO
同程艺龙
测试基础架构主管
eBay中国研发中心
|第一天: 2018年5月9日(周三)
|时间
|3C-3D会议室
|世纪厅
|运维专场技术培训
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研讨会 —— BSI 英国标准协会
标准助力业务发展
|08:30-09:00
|签到注册
|签到注册
|09:00-09:15
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欢迎致辞
张伟 ，高级软件测试架构师
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欢迎致辞
Michael Lam , BSI大中华区董事总经理，BSI
|09:15-10:00
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四小时DevOps入门培训 （美国DevOps Institute授权出品）
讲师： 张伟，高级软件测试架构师
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云行业和其标准的未来发展
John DiMaria ，BSI英国标准协会全球产品倡导者，信息安全及业务连续性
|10:00-10:15
|茶歇
|10:15-11:00
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云环境下信息安全与隐私保护国际标准研究与实践
万鑫，ICT中心技术总监，BSI中国区
|11:00-11:45
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数据利用 变革商业模式
国际标准 重新定义数据治理
潘蓉，BSI亚太区首席标准专家
|11:45-12:00
|观众问答
|时间
|3C-3D会议室
|云上安全与理论实训（C-CCSK+CCSSP 融合课程）
|13:00-13:30
|签到注册
|13:30-13:45
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欢迎致辞
沈勇 ， 云安全联盟上海分会联席主席
|13:45-17:30
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云上安全与理论实训（C-CCSK+CCSSP 融合课程）（CSA云安全联盟授权出品）
讲师： 沈勇， 云安全联盟上海分会联席主席，CSA认证讲师，CCSSP教材编写人之一
|第二天: 2018年5月10日(周四)
|时间
|华夏厅
|开幕式 & 科技前沿——全球数字创新高峰论坛
|8:00-9:45
|签到注册 & 早茶
|09:45-10:00
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开幕式：
主办单位UBM领导致词
政府领导致词
|10:00-10:25
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2019云趋势，你准备好了吗？
David Linthicum ，全球云战略官，德勤
|10:25-10:30
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赞助商致欢迎辞
安柯 ，执行总裁，有孚网络
|10:30-11:00
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云计算推动的人工智能革命
费良宏 ，首席云计算技术顾问，AWS
|11:00-11:30
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企业专有云和双态运维
臧云峰 ，首席技术官，有孚网络
|11:30-12:00
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云端赋能线上旅游10倍增速 - 携程转型故事
叶亚明 ，创始合伙人兼资深技术顾问，靖亚资本；前携程高级技术副总裁
|12:00-13:30
|午餐
|时间
|华夏厅
|时间
|3C-3D会议室
|时间
|世纪厅
|科技前沿——全球数字创新高峰论坛
|"领袖联动，合作共赢" - 企业CIO闭门研讨会
|信息安全论坛
|13:30-14:40
|13:30-13:45
|13:30-14:00
|
顾问团表彰及2017-2018年度中国领先技术奖颁发
|14:00-14:35
|14:55-15:25
|14:30-15:10
|14:35-15:10
|
云鼎奖
15:25-15:40
|2017-2018年度中国领先品牌奖与优秀应用案例奖颁发
|15:10-15:40
|茶歇
|15:10-15:40
|休息
|15:40-16:20
|15:40-16:15
|15:40-16:10
|16:20-17:00
|16:15-16:50
|
云场景安全运营实践
王亮 ，云安全事业部产品总监，360企业安全
|2017-2018年度中国潜力企业奖及中国影响力人物奖颁发
|17:00-17:40
|16:50-17:25
|16:35-17:00
|17:40-17:45
|CIO闭门研讨会闭幕致辞
|17:25-17:30
|信息安全专场闭幕致辞
|17:00-17:10
|主论坛闭幕致辞
|
第三天: 2018年5月11日(周五)
专题分论坛
|时间
|世纪厅
|时间
|华夏厅
|DevOps专场
|人工智能，大数据与数据挖掘
|9:30-10:05
|9:30-10:05
|
人工智能的产业落地及投资风口
李阳 ，创始合伙人&首席管理合伙人，久友资本
|10:05-10:35
|10:05-10:35
|
珠联云合 文娱智慧
范若晗 ，高级副总裁、研究院院长，东方明珠新媒体股份有限公司
|10:35-11:05 休息
|11:05-11:35
|
非互联网公司的DevOps落地案例
王青 ，中国首席架构师，Jfrog
|11:05-11:35
|
让AI在设计上合乎道德
Rumman Chowdhury , 全球责任AI监理，埃森哲
|11:35-12:05
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实现军工与电信企业DevOps落地的最佳实践
文少华 ，高级架构师，Electric Cloud
|11:35-12:05
|
让智能云平台run起来-架构、方法及运营
陈泽华 ，智能云解决方案部咨询总监，小i机器人
|12:05-13:30 休息
|13:30-14:05
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Serverless 架构的实践：用编程乐趣去感受服务器
王晓波 ，机票事业群CTO，同程艺龙
|13:30-14:05
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面向IoT的人机交互云端芯演进之路
陈吉胜 ，创新事业部总裁，云知声
|14:05-14:35
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基于Kubernetes与微服务架构的端到端流水线驱动DevOps落地
景韵 ，DevOps 时代社区联合创始人
|14:05-14:35
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如何使用云平台降低AI技术门槛
沈阅斌 ，研发副总裁，MoPaaS
|14:35-15:05
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基于K8S开发高可靠应用
张翼飞 ，资深开发工程师，七牛
|14:35-15:05
|
搭建商用AI平台的挑战与思考
宋翔， AI平台技术专家，Ucloud
|15:05-15:35 休息
|15:35-16:05
|
基于私有云测试执行平台在大型电商全球化测试中的落地
茹炳晟 ，测试基础架构主管，eBay中国研发中心
|15:35-16:05
|
AI时代的智慧城市大脑
依图
|16:05-16:10
|DevOps专场闭幕致辞
|16:05-16:10
|人工智能专场闭幕致辞