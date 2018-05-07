高端Optane再现3D XPoint实力：英特尔公司推出增强版SSD新品

英特尔公司已经将其Optane SSD由900P升级为905P，其容量实现倍增，性能亦得到略微提升。

容量更大、速度更快，但尚未做好全面进入主流市场的准备。

英特尔公司已经将其Optane SSD由900P升级为905P，其容量实现倍增，性能亦得到略微提升。

Optane 900P采用2.5英寸外观，容量为280 GB（亦提供480 GB容量选项），为半高半长附加卡（简称AIC）格式。

芯片巨头在905P当中提供480 GB存储容量，其AIC版本更具备960 GB存储空间，且使用同样的3D XPoint介质。此外，英特尔方面还在AIC卡上加入了两科蓝色LED边缘灯带——考虑到这款驱动器最终肯定要被安装在机箱之内，因此这种设计实在让人摸不着头脑。据称，905P主要针对快速应用程序加载、RAID以及更佳启动时间等需求进行优化。

Optane 905P配合时髦的蓝色LED设计。

900P的最高性能为，随机读取/写入IOPS为55万/50万，连续读取/写入带宽则为每秒2.5 GB/2.0 GB。

这些数字在905P上则变更为，随机读取/写入IOPS为57万5千/50万，连续读取/写入带宽则为每秒2.6 GB/2.2 GB。

905P的延迟水平与900P基本相同，读取与写入延迟皆略低于10微秒。960 GB版本售价1200美元，480 GB版本则售价599美元。这样的价格真的物有所值吗？

2.5英寸版本的英特尔Optane 905P。

三星的Z-NAND与M.2/AIC格式SZ985在性能方面已经超越905P，前者提供75万/17万随机读取/写入IOPS，外加3.2 GB每秒连续读取/写入带宽。然而，其延迟时间更长，随机读取延迟为12至20微秒，随机写入则为16微秒。因为可能属于OEM产品，因此我们尚不清楚SZ985的实际售价。

三星公司还推出了M.2格式的970 EVO与970 PRO SSD。二者分别提供250 GB与2 TB存储容量，速度提升至50万/50万随机读取/写入IOPS以及3.5 GB/2.7 GB连续读取/写入带宽，可谓全面压制905P。

三星方面并未公布970 PRO SSD的具体延迟，不过Storage Review网站宣称其延迟为338微秒，远高于905P的10微秒。

970 PRO的512 GB版本售价为330美元，1 TB版本则为630美元，明显比英特尔的905P便宜得多。

Tom’s Hardware网站对905P SSD进行了测试，并发现其随机读取与混合读取/写入性能在队列深度不超过4的条件下拥有高于970 PRO及其它竞品驱动器的表现。

因此，如果大家确实需要Optane 905P提供的额外容量与速度，且认同如此高昂的售价，那么其应该是物有所值。但如果不是，那么这款产品恐怕还没有准备好进入主流市场。毕竟市面上还存在着其它更便宜且性能同样出色的替代选项。

905P将从本周开始随同部分戴尔系统一起推出。此外，其亦将发布一款Akitio Node Lite版本，采用Tunderbolt 3接口并面向macOS与Windows平台。

Optane 905P配合Akitio Node Lite外壳确实带来了令人眼前一亮的外观。

然而，这种便携式Akitio系统提供的连续性能较差——读取与写入性能皆为每秒2.2 GB，低于直接接入主机的使用方式。Thunderbolt连接明显带来了额外的延迟。这款Akitio产品将于今年6月进行预售，价格信息也将届时一并公布。

总体来讲，905P带来了出色的容量提升幅度与目前市面上最低的SSD延迟水平。然而，其连续性能还无法实现全面领先，而随机读取IOPS数字同样缺乏显著优势。