光纤通道速度竞赛：思科正在追赶博科

思科将推出两款自动分区48端口和96端口光纤通道交换机，以加速全闪存阵列在数据中心的联网。

思科将推出两款自动分区48端口和96端口光纤通道交换机，以加速全闪存阵列在数据中心的联网。

此外，思科还推出了更新的诊断和SAN管理软件。

随着全闪存阵列越来越多地用于数据中心，其IO需求加剧了存储网络负担，因此需要更高速度的交换机。

博科和思科在光纤通道导向器和交换机领域占据主导地位，博科的份额更大一些。思科在支持更快速的光纤通道方面有点落后，但这一次思科似乎正在迎头赶上。

思科DC Switching高级经理Adarsh Viswanathan表示：“以前我们落后大约1年到1年半的时间，让我们的竞争对手领了先。但现在，我们只落后了一个季度的时间。”

本月早些时候，博科宣布推出了128端口的G630交换机,以及FC32-64 64端口X6导向器刀片，均为32Gbit/s产品。博科早在2016年7月推出了32Gbit/s的384端口X6导向器。

思科在2017年4月向其MDS导向器中增加对32Gbit/s光纤通道的支持。2017年11月思科宣布推出32Gbit/s的32端口9132T交换机。

思科MDS 9148T

本周推出的包括：

- MDS 9148T 24 - 48端口 - 1U交换机

- MDS 9396T 48 - 96端口 - 2U交换机

- MDS诊断套件

- DCNM 11.0 - 简化的SAN管理

9132T、9148T（均符合FC-NVMe标准）和9396T都采用内置分析和遥测功能的ASIC。

自动分区功能通过在设备登录时自动进行分区，以简化网络管理。一个区域集合了启动器和目标端口，可以在SAN中进行通信，多个区域需要手动定义和激活。思科称，自动分区功能几乎可以完全取消手动区域配置。

思科MDS 9396T

MDS诊断套件能够在生产操作（而不是脱机环境）中诊断端口链路强度，思科已经与两家主机总线适配器供应商（Broadcom的Emulex和Cavium的QLogic）合作，让他们的套件能够响应读取诊断端口请求。

DCNM 11.0

DCNM（Data Centre Network Manager）v11.0可以直接配置交换机许可，自动执行SAM管理任务，重新设计的VSAN和端口通道管理，在设备接收数据速率低于线速的时候，自动Slow Drain Analysis来处理SAN拥塞问题。

思科建议，这两款新型交换机可作为中小企业入门级SAN，也可作为中级SAN和企业私有云SAN，9396T作为中间行交换机部署在两个机架之间。