Gartner：2017年全球半导体收入突破4200亿美元 三星排名第一

根据Gartner公布的最终结果，在内存市场强劲增长的带动下，2017年全球半导体营收总额达到4204亿美元，较2016年的3459亿美元增长了21.6％。

根据Gartner公布的最终结果，在内存市场强劲增长的带动下，2017年全球半导体营收总额达到4204亿美元，较2016年的3459亿美元增长了21.6％。

Gartner研究总监George Brocklehurst表示：“2017年有两个半导体行业的里程碑——收入突破4000亿美元，过去25年来排名第一的英特尔首次被三星电子挤到第二名。供应不足导致DRAM和NAND闪存价格走高，这促使内存市场快速增长，从而创造了这两个里程碑。”

2017年内存市场飙升近500亿美元，达到1300亿美元，相比2016年增长61.8％。2017年，三星内存收入增加近200亿美元，使三星在2017年跃居首位（见表1）。然而Gartner预测，三星的领先地位将是短暂的，将在内存市场进入萧条期（很可能在2019年底）时消失。

表1：2017年全球收入排名前10位的半导体厂商（单位：百万美元）

来源：Gartner（2018年4月）

内存市场蓬勃发展的同时，2017年其他细分领域也实现了强劲增长。非内存半导体增长了248亿美元，达到2900亿美元，增长9.3％。德州仪器、意法半导体和英飞凌等排名前25位的半导体厂商，都实现了高速增长，特别是在工业和汽车两大主要市场，继续保持两位数的增长，这主要是受到了大多数其他终端市场广泛增长的推动。

2017年前10大半导体厂商的总收入增长30.6％，在总体市场中占比58％，超过了其他市场，后者温和增长11.0％。

并购需要花费更长的时间

2017年是并购交易（M＆A）完成较慢的一年，交易价值和交易数量大约是2016年的一半。但是，半导体行业的交易规模不断增加，复杂性也越来越高，完成交易变得更具挑战性。 Avago在2016年以370亿美元收购了Broadcom，创下记录，很快高通公司以440亿美元收购恩智浦半导体公司打破了这一纪录。

物联网开始给厂商带来红利

物联网（IoT）的增长给半导体市场带来重大影响，2017年面向消费应用的专用标准产品（ASSP）增长了14.3％，工业ASSP增长19.1％。2017年尽管组件价格下滑和智能手机产业的停滞，用于无线连接的半导体仍实现了19.3%的最高增幅，首次突破100亿美元。