联想ThinkAgile SX for Microsoft Azure Stack混合云解决方案，真正实现云上云下数据无缝流动

联想数据中心业务集团中国区副总裁李国庆，微软大中华区副总裁蔡恩全，联想DCG中国区产品与营销总经理黄强基于ThinkAgile SX for Microsoft Azure Stack混合云解决方案与包括至顶网等媒体进行了沟通。

今天企业基于混合云构建业务成为主要趋势。面对混合云的发展大势，联想数据中心业务集团也在积极布局战略产品。积极推出面向软件定义基础架构的新一代IT解决方案ThinkAgile系列产品。目前ThinkAgile系列产品与ThinkSystem服务器、存储和网络解决方案成为联想数据中心业务集团的战略产品线。

经过一年的发展，联想ThinkAgile系列目前拥有业界最佳可靠性和管理性的ThinkAgile HX系列超融合设备、集成ThinkSystem网络的 ThinkAgile SX for Nutanix整机柜部署方案，以及经验证的VMware超融合一体机ThinkAgile VX系列。

为了更好地帮助企业数字化转型，帮助企业业务在公有云和私有云之间无缝迁移。4月19日，联想与微软发布了ThinkAgile SX for Microsoft Azure Stack混合云解决方案。联想数据中心业务集团中国区副总裁李国庆，微软大中华区副总裁蔡恩全，联想DCG中国区产品与营销总经理黄强基于ThinkAgile SX for Microsoft Azure Stack混合云解决方案与包括至顶网等媒体进行了沟通。

联想数据中心业务集团中国区副总裁李国庆

ThinkAgile SX for Microsoft Azure Stack混合云解决方案进一步丰富联想产品线组合

对于联想来说，基于ThinkAgile SX for Microsoft Azure Stack混合云解决方案能够给联想IT产品线补充新的血液。联想数据中心业务集团中国区副总裁李国庆谈到联想DCG的愿景是从传统的数据中心到云，帮助用户实现从私有云到公有云无缝的迁移。此次跟微软合作推出Azure Stack混合云解决方案。新的方案是一个边缘和离线环境的解决方案。满足了对于云上应用多种管控的要求，同时采用了本地实施云应用的模式。可以帮助企业用户快速的把Azure公有云上的业务迁移到Azure Stack私有云平台，同时实现在混合的环境下，也能确保业务无缝的快速增长。

联想数据中心业务集团中国区产品与营销总经理黄强

那么基于ThinkAgile SX for Microsoft Azure Stack混合云解决方案有哪些优势？

首先我们来看ThinkAgile，ThinkAgile是基于ThinkSystem计算及存储集成智能网络、结合XClarity管理，以预集成或者超融合的交付模式，实现下一代软件定义数据中心的解决方案。结合ThinkAgile的优势，联想数据中心业务集团中国区产品与营销总经理黄强认为双方的合作是微软公有云服务的最佳实践与联想数据中心解决方案的可靠性完美结合的产物。基于ThinkAgile SX for Microsoft Azure Stack混合云解决方案有三点优势：

一、敏捷性，ThinkAgile SX for Microsoft Azure Stack是在最可靠的基础架构上实现公有云敏捷性的特性，在应用开发的一致性兼容微软Azure生态系统，ThinkAgile高性能、超融合的基础架构能够从单一的集群扩展到多个级联集群，相对于传统设置，在实现部署上比传统设置缩短了80%，大大提升部署的时间。

二、简便性，ThinkAgile通过联想自主研发的XClarity实现自动的部署，为用户提供预集成、交钥匙方案，通过专业的联想服务人员为用户提供端到端的安装部署和咨询服务。以及能够通过直观的管理工具进行管理。

三，颠覆性的体验，ThinkAgile SX for Microsoft Azure Stack是运行在预集成的ThinkSystem体系之上的，同时给用户提供了和ThinkAgile使用完全一样的本地私有云。用户自己开发的完整的一套解决方案可以无缝地在Azure Stack上运行，同时将来可以扩展到Azure的公有云架构上，所有的应用、所有的开发，只需要一次性开发就可以，用户的体验完全一致。

作为首批在国内上市的支持Azure Stack的集成系统。黄强认为双方在可靠性和可管理性方面做了很大的工作，特别是在性能调优方面。ThinkAgile SX for Microsoft Azure Stack参照了微软的最佳实践，做了很多优化。

微软大中华区副总裁蔡恩全

Azure Stack实现公有云与本地数据中心的无缝连接

微软大中华区副总裁蔡恩全认为，微软智能云Microsoft Azure是目前全球唯一能提供无缝衔接的混合云服务、中立可靠的数据平台，以及独一无二的人工智能的云平台。Azure Stack预集成系统，它不是虚拟机，基本上把它想成一个公有云的缩小版，可以说Azure Stack是Azure公有云在本地数据中心的延伸，它使用相同的 Azure Resource Manager 应用部署模式、自助服务门户和 API，定期更新，保证与Azure一致的混合云平台和体验。当客户基于这个系统做开发，整个开发的过程其实和在公有云上开发的过程体验完全一样。

同时Azure Stack是微软混合云战略的重要组成部分，既能为用户带来适合于云时代的快节奏的技术创新，又能全面满足行业客户对于本地部署、离线部署，以及监管、合规等方面的严格要求。而此次通过与联想的深入合作，以及对集成系统的优化设置，Azure Stack可以最大限度满足客户需求，推动中国用户的数字化转型。

最后站在媒体的角度来看双方的合作，我们必须清楚的一个事实就是传统企业应用系统不管是从私有云到公有云还是公有云到私有云迁移的时候，有个很痛苦的过程就是数据的迁移和业务的迁移。因为公有云上的架构跟私有云的架构不同，同样私有云的架构与数据中心的架构也是不一样的。所以传统的企业上云，其数据和业务基本上得重新部署。由此看来，选择ThinkAgile SX for Microsoft Azure Stack混合云解决方案，可以说是打通了公有云和私有云架构、部署、监管等问题。