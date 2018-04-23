Pivotal迎来好日子，戴尔公司仍是其最大股东

Pivotal公司已经将其首轮公开募股的股价设定为15美元，其此前已经筹集到5.55亿美元，上市后股价预计在14到16美元之间浮动。预计股票将从今天开始在纽约证券交易所正式挂牌交易。

尽管着手筹备首轮公开募股，但戴尔的影响力仍然无处不在。

Pivotal公司已经将其首轮公开募股的股价设定为15美元，其此前已经筹集到5.55亿美元，上市后股价预计在14到16美元之间浮动。预计股票将从今天开始在纽约证券交易所正式挂牌交易。

戴尔公司预计将持有Pivotal方面近四分之三的股票，且由于股份分为A类与B类两种类型，而其中B类股票的投票权比A类高10倍，因此意味着戴尔的实际投票权将高达96%左右。

如果在目前价格基础之上增发3700万股，那么期待已久的Pivotal首轮公开募股总估值将达到38亿美元。

在今年3月提交的S-1文件当中，Pivotal公司公布了其年度营收：2017/18财年营收总额为5.09亿美元; 16/17财年为4.16亿美元; 15/16财年则为2.809亿美元。不过该公司多年来一直处于亏损状态，其亏损额三年分别为1.635亿美元、2.329亿美元以及2.827亿美元。该公司同时指出，“截至2018年2月2日”，其累计赤字已经达到11.4亿美元。也就是说，其2018财年的盈利部分为2.81亿美元，高于2017财年的1.819亿美元以及2016财年的9350万美元。

作为Pivotal公司的投资方之一，通用电气正在出售其部分持股，总计约390万股，希望借此筹集5800万美元。

Pivotal公司向美国证券交易委员会解释称，此笔募集到的资金将留供Pivotal内部使用，而非用于偿还戴尔以670亿美元收购EMC所欠下的债务。

根据《特定关系与交易关联方》中所提及的一项或多项协议，除正常业务流程中的支出外，我们不会将从此次募股当中获得的任何净收益转让给戴尔技术公司、戴尔或者其它相关公司。

目前Pivotal公司的A类与B类主要股东分别为Michael Dell、戴尔技术公司以及EMC，三方各自拥有1亿7551万4272股; 此外Silver Lake partners Investment基金持有1亿3130万6110股。VMware占4410万8262股，通用电气子公司占1553万2075股，福特汽车公司则占1751万6709股——以上各方股份占比皆超过5%。

另外据该公司高管所言，其高科技企业 首轮公开募股渠道已经打开，预计接下来还会出现更多技术公司的上市活动。