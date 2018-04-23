混合云落地，且看众生相

笔者通过2018联想DCG合作伙伴大会、2018华为全球分析师大会、2018NetApp中国创新大会、以及与VMware和华云数据高层的交流发现一个有趣的事情。

近日看到一份对全球6000家企业IT部门调查， 2017年只有1%的企业没有云方面的战略，也就是99%的企业都有自己的云部署计划。其中85%企业认为目前企业正在部署或计划部署多云战略。这里面58%的被调查企业表示目前正在使用混合多云环境，或者迫切地计划迁移到混合多云环境。20%的企业使用多个公有云，7%的企业采用多个私有云，9%的企业云战略是单一的公有云，5%的企业的云战略是单一的私有云。

与此同时，笔者通过2018联想DCG合作伙伴大会、2018华为全球分析师大会、2018NetApp中国创新大会、以及与VMware和华云数据高层的交流发现一个有趣的事情。就是大家都在一件事情发力那就是积极布局混合云市场，而且是有资源的提供资源、有技术的提供技术、有产品的提供产品，真是好不热闹。

比如，联想DCG合作伙伴大会就联想与Azure合作作为重要的一环，联想提供超融合设备与Azure合作让公有云服务落地到私有云环境中。NetApp中国创新大会上，重磅推出混合云数据备份解决方案NetApp Cloud Backup允许其数据高效备份至其所选择的公有云服务之中。在2018华为全球分析师大会上，华为存储宣布全面增强混合云线上线下的联动能力来更好的支撑“数据按需服务”理念。而通过与华云数据与VMware交流发现，VMware基于VCPP（云合作项目）就是要在华云数据的云数据中心实现VMware私有云功能在公有云上落地。

从中我们发现所有的厂商的混合云战略高度一致，就是打通私有云和公有云的数据无缝流动。接下来就看大家的各自手段，来看用户选择谁的服务。

再来看具体的厂商合作，联想和微软合作推出的ThinkAgile SX for Azure Stack混合云解决方案。对于联想来说，基于ThinkAgile SX for Microsoft Azure Stack混合云解决方案能够更好的实现ThinkAgile的销售和品牌增值。即为联想IT产品线补充新的血液。又能够进一步服务联想DCG的愿景，从传统的数据中心到云，帮助用户实现从私有云到公有云无缝的迁移。对于Azure公有云来说，Azure Stack是Azure公有云在本地数据中心的延伸，因为使用相同的 Azure Resource Manager 应用部署模式、自助服务门户和 API，保证与Azure公有云一致的体验。这对于将要采用Azure公有云或已经采用公有云未来要构建混合云企业来说是一个不错的选择。

VMware与华云数据的合作可以说是一拍即合。一方面VMware面临着过去多年采用VMware客户上云的服务需求，一方面华云数据为用户去打造一个高品质的公有云的服务，来服务对系统性能、安全性、稳定性有特别高追求的用户。

双方合作仅仅一年多时间，已经从宣布战略合作到云数据中心服务落地并开始服务与众多用户。VMware提出VCPP （VMware Clould partner plan）VMware的云服务合作伙伴计划，希望利用VMware的技术与合作伙伴共同建立一个具备云服务的生态体系来助力企业数字化转型。华云数据是一个具备公有云、数据中心领域的多年经验，并能够为用户提供定制化的私有云解决方案的中国本土云计算厂商。双方的结合为企业上云、应用云、管理云、优化云提供了更好的云服务。

双方的合作更好的帮助用户实现了基于VMware IT架构下将业务工作荷载和数据随时迁移到华云公有云上，以降低企业IT成本，提高灵活性和效率，并推动其业务数字化转型。而华云借助VMware技术能够更好地实现混合云服务，从而帮助客户借助内部正在使用的VMware产品和工具将其本地部署的数据中心快速无缝地拓展至云端。

NetApp的混合云布局是对中国市场发布的混合云数据备份解决方案NetApp Cloud Backup 。NetApp Cloud Backup既能够实现私有云环境下的数据保护，又能够将其数据高效备份至其所选择的公有云服务之中。比如支持公有云服务包括阿里云、微软Azure以及AWS。

NetApp Cloud Backup的优势是与Veeam、Veritas及IBM等领先的备份软件提供商实现了深度的服务整合。企业可凭借NetApp Cloud Backup强大的去重与压缩技术，在具有良好经济性的云服务上大幅降低成本、实现备份流程的现代化并取代低效的磁带系统。

华为提出的混合云落地则是更加聚焦到企业的业务上来。其产品的理念是支持企业关键业务零改造上云，云上云下数据协同。

在2018年华为分析师大会上，华为存储进一步增强了混合云方案线上线下的联动能力，来让更多的企业享受到真正的高效便捷的云服务。华为多年的口号是希望帮助企业实现按云的方式使用存储资源。

比如在2016年华为就开始布局存储混合云方案，其OceanStor BCManager软件具备将数据备份到公有云上的能力；2017年3月，华为正式发布存储即服务（Storage as a Service, STaaS）解决方案，以统一界面管理SAN、NAS、对象等各类存储设备，帮助企业将存储系统整合成资源池，提供智能的数据和运维管理；2017年9月，华为发布业界首个支持企业关键业务上云的专属企业存储服务，让企业关键应用无需改造即可运行在公有云上。随着存储混合云方案的特性全新增强，华为进一步优化了线上线下资源互动和统一管理，其混合云解决方案可以说是不断诠释其按云的方式来提供存储服务。

通过厂商都积极让自身价值最大化的投入到混合云的市场中可以看出，多云的服务市场即将蓬勃发展，积极投身到混合云市场中成为企业的必要选择之一。