闪存阵营战火起，2018谁争锋！

华为公司在2017年第四季度的全闪存阵列销售竞争当中可谓横空出世，较上年同期飙升十倍。与此同时，NetApp的A系列产品销售额亦增长超过四倍。

分析师从中整理出一些有趣的现象。

华为公司在2017年第四季度的全闪存阵列销售竞争当中可谓横空出世，较上年同期飙升十倍。与此同时，NetApp的A系列产品销售额亦增长超过四倍。

当然，这两轮飞跃主要源自相对较小的原有销售份额——分别为730万美元与4680万美元。不过增长是实实在在的，如今华为公司销售额已经达到8410万美元，这意味着买家完全能够给今天新兴厂商一些机会。

相关数据来自NetApp公司的分析师日活动，并由富国银行分析师Aaron Rakers整理后汇总出以下2016年及2017年第四季度各厂商全闪存外置阵列销售表单。

基本上，EMC公司由2016年第四季度到2017年第四季度遭遇12.7%的收入缩水。XtremIO跌幅更是高达36.4%。

NetApp公司则整体迎来了25.5%的强劲增长，这主要是受到全闪存A系列产品的推动。

HPE公司因3PAR阵列表现不力而遭遇0.2%收入下滑，这多亏有Nimble力挽狂澜。

IBM公司以22.3%的增幅度过了令人满意的一个季度。

Hitachi Vantara，闪存阵列销售带来了高达91%的增长幅度。

华为公司异军突起，以1052.2%的增幅将收入提升至8410万美元。

Pure Storage公司销售额增长44.1%，目前排名仅次于戴尔-EMC与NetApp。

其它厂商销售额总体上扬30.9%。

这样的增长趋势会在2018年年内得到保持吗？恐怕不会，因为戴尔-EMC将合力在新的一年中夺取市场份额。

但华为公司的表现仍值得进一步关注。

HPE方面也可能在新的一年中恢复销售额增长正轨。毕竟与戴尔-EMC相比，这样的波动实在无需担心。总之，新一年的市场动态值得我们继续关注。