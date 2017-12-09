领略数据管理最新理念——2018 NetApp中国创新论坛前瞻

今天越来越多的企业认识到数字化转型能够助力企业更好的发展，并借助云计算、大数据以及人工智能为代表的新技术来推动企业的数字化转型之路。

今天越来越多的企业认识到数字化转型能够助力企业更好的发展，并借助云计算、大数据以及人工智能为代表的新技术来推动企业的数字化转型之路。实际上，近年来这些新技术的应用已经对企业的IT架构产生根本性影响。比如，随着云计算的普及，云逐渐成为企业IT架构的一个基本组成部分，对混合云的支持也成为一个普遍需求，而大数据的发展让分布式存储成为主流。这些技术的发展和演进也让企业IT架构面临前所未有的挑战。

首先是混合云。云计算的发展，让企业越来越多的应用同时运行在私有云和公有云中。在这种混合环境中数据连接和管理是一大挑战，因为大多数企业缺乏内部部署环境与跨云环境管理数据的能力。相关研究显示，尽管绝大多数用户认可无缝管理数据的必要性，但真正做到这一点的少之又少。大多数时候，数据一旦离开企业的数据中心，企业就几乎无法控制或了解数据的保护和监管，确保数据可用性也几乎成为空谈。缺乏内部部署环境与跨云环境管理数据的能力会带来一系列问题：如异构环境下带来的数据管理和迁移难题会造成数据孤岛；还有公司业务突然极速增长，IT架构不能满足企业业务需求等。这些都会对企业数字化转型造成不良影响。

如何解决混合环境下的数据连接和管理难题？NetApp早在四年前推出Data Fabric愿景，为混合云解决方案与服务提供了很好的思路。如今NetApp秉承其混合云创新技术在实现广泛的云端和内部环境数据的统一管理，消除企业在转型过程中遇到的各种障碍。

其次是存储瓶颈。企业IT架构三大个重要组件（存储、网络和计算）中存储变革是第一需求。提升IT性能存储是关键。闪存的出现大幅提升了IT的相应能力，今后随着闪存技术的成熟和大规模的产出，闪存的优势还将进一步凸显出来。

去年各大存储厂商纷纷推出全闪存阵列，大容量闪存的性价比已经到了企业客户所接受的程度，而随着全闪存存储的发展，只用于处理单个性能关键型应用程序的时代即将成为过去。实际上，现在依靠全闪存阵列已经可以将工作负载迁入和迁出云环境、在内部存储和云存储之间将数据分层存储、将内部存储备份到云环境，在云环境中提供灾难恢复等功能。通过全闪存还能够简化数据在公共云中移入和移出过程的混合云服务。

在闪存市场，NetApp具有非常鲜明的特色，这也要得益于对SolidFire的收购。实际上，针对磁盘存储的性能瓶颈，NetApp 早在2015年就对此布局，通过收购 SolidFire，结合NetApp 全闪存AFF与NetApp EF系列的战略定位，NetApp在闪存市场的优势逐渐凸显。IDC和 Gartner两家的研究数据都显示，在 2017年第一季度 NetApp在全球全闪存阵列（AFA）市场成长速度最快、市场占有率位居第二。这份成绩显然与NetApp闪存系统具备完善的数据连接和管理功能密不可分。比如，NetApp于2017年全新推出的高性能企业级全闪存阵列AFF A700s专为云环境与最高效率要求而设计。其卓越的云环境支持能力可为用户同时在跨云和本地环境中，保持最大的数据可视度与无缝的数据控制。通过NetApp全闪存阵列可以看到，全闪存配合企业业务需求，能够大幅提升IT系统性能，更好的帮助企业释放数据价值。

最后是数据管理能力。海量数据的产生以及数据重要价值要体现，更好的架构，更快的响应、更大的数据处理能力成为IT基础设施的进化方向。但IT基础设施的就位并不意味着数据就能很好的管好用好。

实际上，今天用户选择存储的方式越来越多，从传统的存储系统到超融合，从云存储到闪存。 当技术越来越同质化之后，谁能更快地释放数据价值，谁就能更好地促进业务增长。具体而言，企业首先需要选择具有更先进的混合云解决方案的数据管理厂商提供的解决方案；其次需要选择具有多种解决方案的全闪存产品提供商，因为存储只用于处理单个性能关键型应用程序的时代已经过去，将多个工作负载整合到一个可扩展的全闪存存储平台上是一个普遍需求。最后还需要具有先进的下一代数据中心构建理念。

在这些方面NetApp同样独具特色。NetApp拥有完整的产品和技术组合来满足各种各样的环境需要，从主要着重于要优化的传统数据中心，到充分利用NetApp 全闪存阵列和云计算的下一代数据中心，并且通过Data Fabric把各种各样的技术成份连接在一起。

以上只是对新一代IT基础设施的一些简单分析，这些问题在4月12日2018 NetApp中国创新论坛都将进行深入探讨。在论坛上，NetApp将分享基于目前混合云环境下，结合NetApp的超融合以及全闪存解决方案，如何助力企业IT架构的变革、数据存储的变革以及现代化数据管理策略，同时也分享NetApp全球及中国战略来解读NetApp的数据管理理念以及如何帮助企业实现数字化转型。