Nexenta向AWS云引入软件定义存储平台

软件定义存储公司Nexenta将针对使用AWS公有云的客户推出一款云原生存储解决方案——NexentaCloud for Amazon Web Services。

软件定义存储公司Nexenta将针对使用AWS公有云的客户推出一款云原生存储解决方案——NexentaCloud for Amazon Web Services。

NexentaCloud for Amazon Web Services是基于Nexenta最初的NexentaStor产品，后者是一个用于内部部署的开源软件定义存储平台。

这项新服务旨在把运行在AWS上的应用与本地服务器平台进行集成，具备执行此操作所需的全部功能，包括快照、克隆、自动精简配置和数据压缩。

“通过进一步将我们的企业OpenSDS技术扩展到云，NexentaCloud for AWS让企业组织——尤其是那些历来使用本地NAS和SAN服务器平台的企业组织——继续走向混合云环境，”Nexenta公司董事长兼首席执行官Tarkan Maner在声明中这样表示。

NexentaCloud for AWS提供了很多有用的功能，例如面向所有工作负载的数据复制功能，以及帮助跟踪跨本地和云部署存储数据的分析服务。该服务已针对AWS实例进行了配置，因此只需要很少量的设置，并且Nexenta声称这项服务可以降低总体拥有成本，因为它允许客户在他们一直使用的存储系统上进行通信。

目前，数字媒体内容公司Ingrooves Music Group已经在使用NexentaCloud for AWS，以满足其日益增长的存储需求并确保数据的安全性。

Ingrooves系统工程总监Nicolas Ratineau表示，该服务的主要优势在于能够通过将NexentaCloud与NexentaStor相结合来优化存储成本。“这给了Ingrooves在云模式中的一个可靠数据存储库，更重要的是一个更具成本效益、可扩展的选择，来应对数据增长，一次能处理几个TB的数据，”Raineau说。

NexentaCloud for AWS现已通过AWS Marketplace向客户提供。