微软重新发布Azure大容量闲置磁盘阵列，用以补充IBM磁带的功能空白

微软公司目前正在为其Azure云服务开发一类新的基于磁盘的存储方案，旨在为部分磁带运作速度缓慢的情况提供补充性支持。

微软公司称自身为全球最大的磁带存储用户，但希望拥有更快的替代方案以支持人工智能数据。

微软公司目前正在为其Azure云服务开发一类新的基于磁盘的存储方案，旨在为部分磁带运作速度缓慢的情况提供补充性支持。

Azure首席技术官Mark Russinovich日前在澳大利亚悉尼的一次会议当中表示，微软公司已经部署有磁带库为Azure归档服务提供支持，但表示“我们对此并不满意”。Russinovich展示了一张IBM TS3500磁带库的幻灯片，并表示“我们认为从存储成本与访问延迟的角度来看，磁带的成本其实并不算太低，但仍然比磁盘要好一点。”

他同时补充称，“我们之所以加大这方面的投资，是因为磁带驱动器相当昂贵，且需要在数据中心之内建立特殊的配套基础设施。”

微软的回应被称为Pelican项目，旨在提供一套装有1152块10 TB、3.5英寸磁盘的机架，其原始容量为11.5 PB。

Russinovich表示，Pelican在设计当中还包含数台服务器。“其独特之处在于，所有磁盘不会同时运转。在进行数据访问时，服务器将对各驱动器进行加速，从而以极低的功率存储海量数据。”此外，由于数据被存储在磁盘之上，因此其访问速度与磁带相比拥有明确的优势。

微软展示的Pelican项目幻灯片

根据Russinovich的介绍，Pelican项目更像是一种闲置磁盘阵列（简称MAID）。这项技术于2010年遭遇到困境，其主要推动者COPAN公司决定退出市场并接受SGI的收购。

新旧设备对比。

也许Pelican项目可以视为一种MAID的升级版本。当然，Russinovich没有明确表示Pelican项目的正式完成时间或者是否会得到全面采用。但他明确将其定位为微软公司现有云存储硬件的继承者。他同时表示Pelican与Azure Archive Storage非常适合为人工智能模型所必需的大量数据提供存储资源。Russinovich表示，目前企业一般不会广泛保留全部人工智能相关数据。微软公司希望能够凭借新项目与相关存储服务，鼓励客户坚持保留所有数据并付费实现永久保存。

此外，Russinovich还表示之所以推出Pelican项目，是因为一部分Azure数据中心还没有做好容纳磁带库的准备。在这样的情况下，Pelican这种基于磁盘的解决方案显然更具竞争力与可行性。

这位CTO并没有明确提到Azure未来会放弃磁带，因此IBM的存储团队暂时不必为此担心。但他确实指出，磁带存在着严重的局限性，而微软还需要另一种存储层。更重要的是，微软公司在尚未正式投入生产的情况下就已经全面讨论Pelican项目——这也许是受到了人工智能相关需求的推动。

Russinovich还指出，微软公司已经为部分Azure数据中心引入了实验性现场天然气发电机。发电机供电将用于支持基础设施的电池组，他表示其效率要高于直接使用当地电网的电力资源。